Definido el horario para el Tenerife-Deportivo de Copa del Rey Juvenil

Lance de juego en el encuentro entre Deportivo y Rayo Vallecano de octavos de final de Copa del Rey Juvenil Quintana

Después de apear al Sporting Hortaleza en dieciseisavos (3-1) y hacer lo propio con el Rayo Vallecano en octavos (4-1), ahora el Deportivo tendrá que sortear el último escollo previo a la Final Four de la Copa del Rey Juvenil: el Tenerife, a partido único. Pero esta vez, a diferencia de las dos anteriores rondas, lo hará lejos de su feudo. A más de 2.200 kilómetros.

Por su parte, el equipo isleño llega tras eliminar al Leganés en una tanda de penaltis de hasta once disparos, después de que el resultado al término del tiempo reglamentario fuese de 1-1.

Tal y como ha hecho oficial la Real Federación Española de Fútbol, la expedición blanquiazul se medirá al conjunto isleño el próximo miércoles 11 de febrero a las 18.00 horas (19.00 hora española) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Los ocho equipos pelearán por estar en la final a cuatro, que tendrá lugar del 11 al 15 de marzo de 2026, el mismo día. Abrirán la ronda Real Madrid y Betis, a las 16.00 horas, en la Ciudad Real Madrid. Solo quince minutos más tarde, dará inicio en A Madroa el encuentro entre Celta y Athletic Club. A las 18.00 horas, Barcelona y Las Palmas buscarán las semifinales en el Johan Cruyff. Cerrarán el día, a las 19.00 hora española, Tenerife y Deportivo.

Será la primera vez que el Deportivo viaje en esta edición de Copa, después de jugar ante Sporting Hortaleza y Rayo Vallecano en el Campo Arsenio Iglesias de Abegondo. El Tenerife, perteneciente al Grupo 6 de División de Honor, marcha segundo a solo un punto de Las Palmas. El casillero de la escuadra tinerfeña solo refleja una derrota en liga; la que sufrió a manos del actual líder (1-2). El equipo que supere la eliminatoria, se medirá al vencedor de la eliminatoria entre Barcelona y Las Palmas.

El duelo más reciente entre Tenerife y Deportivo fue en mayo de 2025, en los cuartos de final de la Copa de Campeones. Por aquel entonces, los blanquiazules lograron el pase a semifinales merced a una goleada en el partido de ida (0-6) y a otro triunfo en la vuelta (2-1).