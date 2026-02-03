La mejor versión de Enrique está de vuelta y pone las cosas difíciles a Manuel Pablo

Enrique en un encuentro de esta temporada Patricia G. Fraga

Entre lesiones y llamadas con el primer equipo, Manuel Pablo nunca ha tenido la plantilla al completo. Menos mal que, desde un principio, el técnico del filial blanquiazul insistió en el beneficio de contar con una cantidad alta de fichas. Aun así, el Fabril copa el puesto más alto de la clasificación. Ese que abre la puerta de forma directa a Primera Federación y que le pudo arrebatar el pasado domingo el Oviedo Vetusta. Bil se lo negó con su diana número doce de la temporada. La primera a pase de Enrique, un jugador llamado a hacerse con el centro del campo del conjunto coruñés al que una lesión le obligó a frenar.

El de Cádiz recaló en las filas del Fabril en agosto de 2024 procedente del filial del Betis. Firmó por dos temporadas y, en su primera campaña defendiendo la elástica blanquiazul, alternó titularidades y suplencias. En la pretemporada del presente curso, Manuel Pablo pidió a los más veteranos que asumiesen galones, de forma que todo parecía indicar que sería el año de Enrique. Arrancó el ejercicio 2025-26 como titular indiscutible, hasta que a mediados de noviembre sufrió una lesión en el ligamento interno de su rodilla que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante un mes y medio.

Mientras el exbético estuvo fuera, Dani Estévez ganó terreno. El canterano coruñés respondió de la mejor manera a la responsabilidad de comandar, desde el centro del campo, el juego del filial deportivista. La oportunidad le sentó como anillo al dedo. La rotura muscular que dejó en fuera de juego a Manu Ferreiro a inicio de temporada, el esguince de Noé en octubre y la lesión de Enrique, permitieron que Estévez gozase de unos minutos que aprovechó para convencer a Manuel Pablo.

Pero ahora Enrique está de vuelta. De la misma forma en la que lo están Manu Ferreiro y Noé. Aunque este último sea un habitual en las sesiones de entrenamiento y en las convocatorias del primer equipo. No fueron los de Oviedo los primeros minutos del gaditano desde su recuperación. De hecho, fue el quinto partido en el que participó tras dejar atrás la lesión. No obstante, firmó unos minutos que le postulan, de nuevo, como una de las piezas claves del Fabril.

En El Requexón, Manuel Pablo dio entrada al de Cádiz en el minuto 62, en detrimento de Dani Estévez. El filial deportivista necesitaba, como mínimo, un gol para empatar el partido y no ceder el liderato en favor del equipo carbayón. Parecía que desarmar el entramado defensivo de los locales era tarea imposible. Hasta que Enrique hizo simple lo difícil. Una cualidad que solo tienen unos pocos. Se inventó, de primeras, una asistencia para Bil, ese delantero que necesita más bien poco para encontrarse con el gol. A punto estuvo de dar otra. La de la victoria. Esta vez a Noé y sobre la bocina. Un pase en largo medido que el de Teo no pudo aprovechar para convertir en tres puntos.

Con la mejor versión de Enrique, crecen de forma significativa las opciones de garantías para Manuel Pablo, que se encontrará cada fin de semana con el dilema de escoger a los mediocentros que sirvan como engranaje para hacer funcionar el juego del Fabril.