La previa | El Fabril defiende el liderato en casa de su mayor rival

Fabi conduce el balón durante un partido del Fabril en Abegondo ante el Oviedo Vetusta Quintana

Con los deberes hechos de la semana pasada, ahora toca afrontar un duelo de dos filiales que, en el presente, son los dos máximos favoritos a hacerse con el ascenso directo.

El Fabril consiguió una victoria muy trabajada ante el Sámano para volver a sentarse en el trono en el momento más oportuno. Bil, que regresó con sus compañeros varios partidos después dio al equipo tres puntos que sirvieron para olvidar el insípido empate en Langreo y elevarse al primer puesto en detrimento de su rival de esta tarde, el Oviedo Vetusta.

El conjunto asturiano cayó derrotado por la mínima en Coruxo tras un gol en el último minuto de encuentro. El resultado se hizo a conocer en Abegondo, cuando los blanquiazules empataban al descanso ante el cuadro cántabro.

El escenario ha cambiado. Un triunfo en El Requexón les alejaría hasta los cinco puntos de distancia respecto a sus perseguidores. Manuel Pablo, consciente de que todavía falta prácticamente media liga por disputar, es cauto y prefiere no calificar el duelo como una final: “No, estoy pensando en un partido más contra un gran rival. Saber que nosotros también tenemos situaciones para poder hacerles daño”.

Preguntado por el golaveraje particular, el Vetusta salió vencedor en el partido de ida por 0-1, el técnico canario tampoco se mostró preocupado: “No miro si un gol más o un gol menos te puede afectar. Intentas ganar el partido, que eso será lo que te beneficie”.

No será una tarea menor. El filial carbayón suma 17 puntos como local y, pese a la marcha de Joaquín Delgado, máximo goleador de la categoría, rumbo al Barcelona, y la recién salida de Óscar Maza, cuentan con argumentos más que notables para poner en apuros al conjunto herculino. “Tienen muy buenos jugadores y van a querer el balón. Tenemos que aguantar esas situaciones. Tener la tranquilidad de no sufrir en esas situaciones. No irnos del partido”, apunta como clave Manuel Pablo.

El Requexón acoge un encuentro de los que pueden marcar un antes y después. Un triunfo dejaría al Fabril con un colchón importante sobre el resto; la derrota le devolvería al segundo escalón.