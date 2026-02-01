La crónica | Bil se niega a ceder el trono en El Requexón (1-1)

Noé Carrillo durante el partido en El Requexón

El Fabril sumó un muy buen punto en su visita a El Requexón. Tras ir por debajo en el marcador durante todo el partido, Bil se convirtió en salvador una jornada más con una jugada mágica que tumbó el duro muro carbayón. El Fabril sale ileso y seguirá en el liderato una semana más.

Manuel Pablo introdujo tres modificaciones en el once inicial respecto a la victoria de la jornada pasada. Uno en cada línea. Aarón Sánchez cogió el relevo de Rubén Vilela en el eje de la zaga; Dani Estévez adelantó a Enrique y fue el acompañante de Noé Carrillo, el tercer cambio, en la medular. Pablo Cortés se sentó en el banquillo y Manu Ferreiro se desplazó a la mediapunta. Nsongo Bil, autor del gol ante el Sámano y con minutos en la victoria del primer equipo en el Reino de León, volvió a ser diferencial en clave blanquiazul.

Los dos filiales mostraron su valentía y ganas de mandar desde los primeros compases. Verticalidad y líneas adelantadas a partes iguales. El Vetusta estaba más cómodo. Superaba líneas y ahogaba a los deportivistas en su propia salida de balón.

Solo eran los primeros cuatro minutos de partido, pero tiempo suficiente para castigar al Fabril en una jugada a balón parado. Omar Falah botó la falta lateral y Marco Esteban apareció libre de marca en el segundo palo para cabecear a dentro. Aarón Sánchez le dio la espalda y el zaguero ovetense remató en boca de gol. 1-0 nada más entrar al campo.

Tocaba remar a contracorriente. Y sin ser ya el líder. Manu Ferreiro y Dani Estévez empezaron a mostrarse y el equipo encadenaba posesiones larga, aunque sin encontrar la profundidad necesaria para amenazar al rival. El primer ataque dañino llegó sobrepasada la media hora. Bil, como si de un tren de mercancías se tratase, descargó sobre Noé, que puso a Nájera en bandeja el gol. Miguel Narváez, con la punta de la bota, impidió la igualada del riojano.

Aviso muy serio de los de Manuel Pablo. El Vetusta, que vivía de rentas, cedió terreno y jugaba la carta del contragolpe, mientras que los visitantes cada vez tenían mejores sensaciones de todo lo que acontecía, a excepción del resultado. Así llegaron al tiempo de descanso.

El segundo acto comenzó sin trueques, pero con más pimienta en el bando herculino. La primera la mandó Noé muy por encima del larguero, tras un robo del delantero camerunés dentro del área.

El Fabril embotellaba al Vetusta, con el único reproche de que no era capaz de dar ritmo a la circulación de balón en el último tercio de campo. No se desmontaba el bloque carbayón. La basculación de lado a lado era cómoda de hacer y los espacios fácil de tapar, también tirando de garra. Hasta cuatro cartulinas amarillas repartió el colegiado a los locales en los primeros 60 minutos.

En jugadas de estrategia tampoco generaban remates francos los de Abegondo. O Miguel Narváez escupía de puños, o la defensa rechazaba por alto. En el 65 Domínguez probó fortuna con un disparo desde media distancia colocado a la cepa del poste, pero el guardameta asturiano cubrió bien su lado. El mismo atajo tomó Nájera instantes después, con un chute más tímido. Distintos caminos, mismos destinos.

El Fabril chocaba con el muro asturiano una y otra vez, hasta que Bil y Enrique se inventaron una pared que no entraba en el plano de las instalaciones de El Requexón. Dos pases al primer toque, con dejada de tacón incluida y un posterior disparo potente al primer palo que supuso el 1-1. Otra vez Bil al rescate. Su duodécimo gol en Liga.

Noé pudo hacer el 1-2 con una vaselina que no cogió portería. Al final, el Fabril sumó un dulce punto que les permite mantenerse en el primer puesto de la clasificación una semana más y sin perder distancia respecto a sus perseguidores.