El Uno x Uno del Fabril ante el Vetusta: Bil se corona entre El Reino de León y el Principado

Estas son las notas de los jugadores del Fabril tras el empate (1-1) en tierras asturianas ante el Oviedo Vetusta, su principal perseguidor.

HUGO RÍOS. Sin protagonismo (6): Apenas tuvo trabajo fruto del escaso fútbol ofensivo que propuso el Oviedo Vetusta.

QUIQUE TEIJO. Cortado (6): Cumplió en defensa, pero no pudo profundizar como de costumbre por el sector derecho. Fue amonestado en una jugada en la que no estaba presente el balón.

SAMU FERNÁNDEZ. Líder (7): Imperial en el corte y muy solvente en salid de balón, superando líneas en conducción.

AARÓN SÁNCHEZ. Sin contundencia (5). Salió en la foto del gol de los asturianos tras perder la marca con mucha facilidad.

BADARA MANÉ. Incansable (6). Volvió a jugar fuera de posición y frenó a Lamine, principal amenaza de los asturianos.

DANI ESTÉVEZ. Sin peso (6). Su criterio con balón no fue determinante ante un rival que defendía en campo propio.

NOÉ CARRILLO. Poderío (7). Superó con y sin balón a la medular contraria y tuvo una ocasión manifiesta para conseguir la victoria. La vaselina se marchó alta.

MANU FERREIRO. Conservador (6). Culpable en gran medida del crecimiento del Fabril en el partido. Dio continuidad al juego, aunque sin aportar profundidad.

DAVID DOMÍNGUEZ. Nexo (6). Brilló más en tres tercios de campo que dentro del área. Logró girar en varias ocasiones y conectó con Bil generando peligro.

MARIO NÁJERA. Activo (6). De los que más lo intentó en ataque, aunque sin el acierto de otros días. El portero le paró un mano a mano muy claro en la primera mitad.

BIL NSONGO. Acertado (8). Marcó el gol del empate en su único disparo a portería y se hartó de jugar de espaldas para que el equipo pudiese progresar.

Los cambios

MARIO HERMO (5). Sólido en defensa.

ENRIQUE (7). Asistente de lujo en el gol. La oportunidad de Noé también salió de sus botas.

FABI URZAIN (6). Aportó calidad y precisión en la recta final.

JAIME GARRIDO (S. C.). Entró a dos minutos del final.

PABLO CORTÉS (S. C.). Sin tiempo para demostrar.