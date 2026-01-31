El Fabril y el anómalo reto que se le presenta en Oviedo: "Tocará sufrir y no debemos irnos del partido"

Nájera y Bil, en una acción del Fabril-Vetusta Quintana

El actor protagonista tendrá que estar preparado para ser secundario en las tablas de El Requexón. Y es que el Fabril afronta el domingo (16.45 horas) un reto totalmente diferente al habitual de cada fin de semana para los pupilos de Manuel Pablo. Porque enfrente estará un Oviedo Vetusta que no solo le amenaza su posición de privilegio en lo más alto de la tabla, sino que lo hará desde su capacidad para quitarle el balón al cuadro deportivista.

Será una prueba de madurez para el conjunto herculino, un equipo dominador de Segunda Federación, con guiones de partido radicalmente opuestos al previsto contra el filial, ya que habitualmente dispone de la pelota y se dedica a atacar mucho y defender poco.

Un Fabril con ánimo de revancha Más información

“Espero un partido muy abierto. Ellos son un equipo que también juega muy bien. Acumulan mucha gente dentro y a distintas alturas. Tienen muy buenos jugadores y van a tener más balón que otros equipos posiblemente. Tenemos que saber aguantar esas situaciones cuando no seamos tan dominantes como a veces somos y tener la tranquilidad de intentar no sufrir en esas situaciones. Todo eso sabiendo que tienen muy buen equipo, que trabajan muy bien y que a veces tocará sufrir. Sobre todo debemos no irnos del partido”, explica Manuel Pablo.

Y es que el técnico tiene bien claro que la fortaleza mental y el prepararse para trabajar sin balón serán factores determinantes para superar una de las salidas más complejas que le restan al equipo coruñés a pesar de que apenas se ha superado el ecuador del campeonato.

Golaveraje

De hecho, el Vetusta ya ganó en Abegondo, en la que fue la primera de las derrotas que el combinado deportivista ha encajado como local. Precisamente por ello, el encuentro no solo aparece en el horizonte como un duelo directo por mantener la primera plaza o ampliar la renta de dos puntos, sino incluso por recuperar el factor de golaveraje.

Aunque para Manuel Pablo, focalizarse en esos condicionantes únicamente provocarían despistes: “No estoy pensando en el golaveraje ni en nada. Solo pienso en que es un partido más, contra un gran rival. Sabemos que nosotros tenemos formas de hacerles daño y no hay que mirar un gol más o menos. Intentas ganar el partido, que eso será lo que te beneficie. Da igual la diferencia de goles”.

Así piensa el preparador canario y así espera que piensen también sus jugadores: “Hay un rival enfrente y queda mucha liga. Hay muchos equipos que se están reforzando y las segundas vueltas cuestan más. Aunque siempre se dice que los filiales suelen ‘volar’ en las segundas vueltas. Pero cuando llegan las últimas jornadas, todos los equipos tienen objetivos y buscan conseguirlos, por lo que todo es mucho más difícil. No podemos centrarnos en mirar diferencias, sino en seguir nuestro camino. Y creo que los jugadores también piensan así”.

El Fabril tiene las bajas seguras de Iker Vidal y Dipanda, mientras que Bil Nsongo y Noé Carrillo podrían jugar en función de si participan con el primer equipo.