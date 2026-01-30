Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

"No esperamos movimientos": un Fabril sin más altas... ¿ni bajas?

Manuel Pablo y la dirección deportiva no contemplan salidas en el filial, aunque el técnico reconoce que puede haber futbolistas que quieran más minutos

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
30/01/2026 21:33
Manuel Pablo, dando indicaciones durante un partido
Manuel Pablo, dando indicaciones durante un partido
Quintana
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Fabril disfrutará de unas últimas horas de mercado tranquilas. Al menos eso es lo que espera Manuel Pablo, que el pasado viernes reconoció que "en principio no se contemplan salidas".

"En teoría, no contamos con salidas a menos que algún quiera intentar salir por tener menos minutos. No hemos contemplado bajas", explicó el técnico fabrilista.

Papa Samsou posa en las instalaciones de Abegondo

OFICIAL | Papa Samsou, refuerzo invernal para la medular del Fabril

Más información

Sin embargo, hay matices. Por un lado, el técnico reconoció que cuenta con una plantilla "amplia" que está haciendo que algunos futbolistas no cuenten con demasiados minutos aunque todos los jugadores de campo "han tenido participación". El caso es evidente sobre todo en la portería, donde tanto Brais Suárez como, sobre todo, Álex Marqués apenas están teniendo posibilidades de jugar. De hecho, este último, ascendido desde el Juvenil A, ni siquiera ha podido estrenarse.

De esta forma, en el filial del Deportivo no se esperan movimientos de salida ni tampoco llegadas, una vez Papa Samsou Niang, ya se ha confirmado como refuerzo. El centrocampista senegalés de 19 años es la única incorporación del equipo fabrilista en este mercado invernal, aunque todavía no ha debutado.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imagen del duelo entre la Real B y Las Palmas

Cuarta jornada consecutiva sin victoria para la UD Las Palmas
Lois Novo
Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad

El Oviedo Vetusta-Fabril y el golpe en la mesa que Manuel Pablo no contempla: "Solo es un partido más"
Sergio Baltar
Una acción defensiva del Dominicos ante el Mataró en el partido de la primera vuelta disputado en A Coruña

Agenda del deporte coruñés para este fin de semana
Raúl Ameneiro
Hildah Magaia, durante un partido con Sudáfrica en el Mundial de 2023

La delantera internacional sudafricana Hildah Magaia refuerza al Deportivo
Sergio Baltar