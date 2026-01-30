"No esperamos movimientos": un Fabril sin más altas... ¿ni bajas?

Manuel Pablo, dando indicaciones durante un partido Quintana

El Fabril disfrutará de unas últimas horas de mercado tranquilas. Al menos eso es lo que espera Manuel Pablo, que el pasado viernes reconoció que "en principio no se contemplan salidas".

"En teoría, no contamos con salidas a menos que algún quiera intentar salir por tener menos minutos. No hemos contemplado bajas", explicó el técnico fabrilista.

Sin embargo, hay matices. Por un lado, el técnico reconoció que cuenta con una plantilla "amplia" que está haciendo que algunos futbolistas no cuenten con demasiados minutos aunque todos los jugadores de campo "han tenido participación". El caso es evidente sobre todo en la portería, donde tanto Brais Suárez como, sobre todo, Álex Marqués apenas están teniendo posibilidades de jugar. De hecho, este último, ascendido desde el Juvenil A, ni siquiera ha podido estrenarse.

De esta forma, en el filial del Deportivo no se esperan movimientos de salida ni tampoco llegadas, una vez Papa Samsou Niang, ya se ha confirmado como refuerzo. El centrocampista senegalés de 19 años es la única incorporación del equipo fabrilista en este mercado invernal, aunque todavía no ha debutado.