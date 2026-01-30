El Oviedo Vetusta-Fabril y el golpe en la mesa que Manuel Pablo no contempla: "Solo es un partido más"

Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad QUINTANA

Manuel Pablo, técnico del Fabril, compareció en la mañana de este viernes en Abegondo para hablar del partido que su equipo afronta este domingo (16.45 horas, Canal de Youtube del Real Oviedo) contra el Oviedo Vetusta. El filial azulón es el principal opositor al liderato que actualmente ostenta el cuadro deportivista, que perdió en el duelo directo en la ida por 0-1.

No le preocupa ese resultado ya pasado a Manuel Pablo, ni tampoco la posibilidad de que lograr un triunfo en El Requxón suponga un golpe de efecto a la liga. Y es que el preparador canario quiere mantener los pies en el suelo y recalcar que solo es "un partido más" dentro de una liga que acaba de superar el ecuador: "Queda mucho y los equipos se refuerzan. Sabemos lo difíciles que son las segundas vueltas".

Evolución de la semana. “Ha sido tranquila, entrenando como siempre, con buen ritmo y buscando situaciones que podamos encontrarnos en el siguiente partido. Fue una semana normal”.

Aprendizajes contra el Sámano. “Sabemos que no es fácil ante bloques bajos encontrar situaciones de gol. Siempre he dicho que en este tipo de partidos tenemos que cargar más el área a veces. Cuando no tienes profundidad, generar a través de centros laterales. Así fue como generamos ocasiones, no intentando generar por dentro porque ahí acumulaban mucha gente. Creo que todas las situaciones de llegada fueron por fuera. Debemos trabajar esas situaciones de cargar el área y segunda jugada”.

El partido contra el Oviedo. “Espero un partido muy abierto. Ellos son un equipo que también juega muy bien. Acumulan mucha gente dentro y a distintas alturas. Tienen muy buenos jugadores y van a tener más balón que otros equipos posiblemente. Tenemos que saber aguantar esas situaciones cuando no seamos tan dominantes como a veces somos y tener la tranquilidad de intentar no sufrir en esas situaciones. Todo eso sabiendo que tienen muy buen equipo, que trabajan muy bien y que a veces tocará sufrir. Sobre todo debemos no irnos del partido”.

Presión por un partido de liderato y por recuperar el goalaveraje. “No creo que juegue la presión porque no estoy pensando en el goalaveraje ni en nada. Solo pienso en que es un partido más, contra un gran rival. Sabemos que nosotros tenemos formas de hacerles daño y no hay que mirar si un gol más o menos te puede beneficiar. Intentas ganar el partido, que eso será lo que te beneficie. Da igual la diferencia de goles”.

Perder el liderato o distanciarse. “Si te soy sincero, no he estado encima de los jugadores para saber lo que están pensando. Creo que están pensando que hay un rival enfrente y que queda mucha liga. Hay muchos equipos que se están reforzando y las segundas vueltas cuestan más. Aunque siempre se dice que los filiales suelen ‘volar’ en las segundas vueltas. Pero cuando llegan las últimas jornadas, todos los equipos tienen objetivos y buscan conseguirlos, por lo que todo es mucho más difícil. No podemos centrarnos en mirar diferencias sino en seguir nuestro camino”.

Bajas más allá de Noé y Bil. “Iker (Vidal) sigue de baja y Dipanda, también. Veremos las situaciones de Bil y Noé. Tengo una plantilla amplia. Buscaremos las opciones para ser muy competitivos”.

La buena dinámica del Juvenil y la posibilidad de que ‘salten’ al Fabril. “Siempre están ahí. Ya ha jugado Xabi, ha jugado Iker… Pero es verdad que cuando tienes una plantilla tan amplia, las situaciones para Lucas Castro o Álvaro, que ya el año pasado vinieron con nosotros, son más difíciles por cupo de jugadores. Pero estamos en contacto con Miguel Figueira diariamente. Conocemos a los jugadores y su rendimiento”.