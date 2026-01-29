Un Fabril con ánimo de revancha

Bil Nsongo lamenta una oportunidad marrada ante el Oviedo Vetusta QUINTANA

“Sabíamos que venía un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que nos iba a poner en apuros y así ha sido. Ha llegado el gol tal vez en donde menos lo esperábamos. En la segunda parte subimos un poco el nivel y creo que han tenido pocas llegadas, algunas transiciones con más espacio, pero nos ha faltado a nosotros en ataque un poco de claridad”, declaraba el entrenador del Fabril, Manuel Pablo García, tras la primera derrota de la presente temporada en la ciudad deportiva de Abegondo ante el Oviedo Vetusta.

El míster ofrecía sus primeras impresiones acerca de un 0-1 que humanizaba al filial herculino en la octava jornada del campeonato de Liga, en partido disputado el pasado 25 de octubre.

En una situación similar a la actual, con el Fabril líder y el cuadro ovetense en la zona alta —ahora mismo es segundo a dos puntos—, el cuadro visitante sorprendía al embolsarse los puntos gracias a una diana de Joaquín a los 59 minutos de juego.

Este próximo domingo 1 de febrero a partir de las 16.45 horas los herculinos rinden visita al campo de Requexón con ansias de poder tomar cumplida revancha de aquella cita.

Después de haber recuperado el liderato en la jornada anterior tumbando por 1-0 al Sámano en Abegondo y al aprovechar el pinchado de los asturianos en casa frente al Coruxo (0-1), el Deportivo Fabril tiene la oportunidad de demarrar al frente de la tabla e incrementar su renta sobre el segundo clasificado en la jornada vigesimoprimera.

Pendientes de Bil Nsongo

El atacante camerunés Bil Nsongo, máximo artillero del Dépor B, vivirá un fin de semana con su agenda apretada de nuevo, toda vez que podría ir convocado con el primero y el segundo equipo coruñés. En esta ocasión el calendario ha sido propicio para sus intereses, ya que el Deportivo rinde visita a la Cultural Leonesa el sábado a las 18.30 horas.

La cercanía entre León y Oviedo —unos 120 kilómetros por carretera— posibilita que el ariete pudiese estar tanto en el Reino de León como en la ciudad deportiva del Oviedo. Sus respectivos entrenadores, Antonio Hidalgo y Manuel Pablo, deberán decidir acerca de la convocatoria de un atacante en franca progresión, que podría ser más necesario que nunca en el conjunto profesional debido a la ausencia por acumulación de tarjetas amarillas de Zakaria Eddahchouri.

En cuanto a la actualidad más directa del Oviedo Vetusta cabe reseñar que el futbolista Óscar Maza no continuará en el combinado ovetense esta temporada tras un acuerdo entre ambas partes.

El jugador, que llegó al club azulón en diciembre de 2024, procedente del Laredo, formó parte del equipo que logró el ascenso el año pasado a Segunda Federación.

Recupera efectivos

Desde la enfermería herculina se suceden las buenas noticias en torno al colectivo dirigido por Manuel Pablo, que el pasado fin de semana pudo disponer de nuevo del concurso del mediapunta Fabi después de haberse repuesto de su lesión. Otro integrante de la plantilla que se halla cerca de la reaparición es Dipanda; el delantero centro camerunés se ha perdido los últimos compromisos del equipo herculino debido a unos problemas físicos que se encuentra a punto de dejar atrás.

De este modo, la parcela ofensiva del actual líder del grupo I de Segunda RFEF adquiere una mayor consistencia de cara a la decisiva segunda vuelta, en la que el Fabril aspira a mantenerse en la cúspide para afrontar el intento de un histórico ascenso a Primera RFEF.