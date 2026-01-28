La previa | El Juvenil A busca ante el Rayo el billete para cuartos de Copa

Nico Balbas en el encuentro ante el Racing de Ferrol Carlota Blanco

Después de apear al Sporting Hortaleza en la primera ronda de Copa del Rey Juvenil, el conjunto dirigido por Miguel Figueira busca esta tarde el billete para los cuartos de final. Con el mismo objetivo se plantará en el Campo Arsenio Iglesias el Rayo Vallecano, que se ganó el estar en octavos de final tras vencer al Arucas con un solitario gol de Bellosillo.

El conjunto madrileño marcha tercero en el Grupo 5, a solo tres puntos del Atlético de Madrid, segundo clasificado. El rival del equipo blanquiazul llega además con la confianza intacta tras haber saldado con triunfo su último partido liguero, ante el Valladolid (0-2).

Por su parte, el juvenil comandado por Figueira manda en el Grupo 1 merced a 40 puntos. El pasado domingo venció al Racing de Ferrol con dianas de Iker Gil y Altieri.

El equipo que supere esta tarde la eliminatoria, se plantará en cuartos de final, paso previo a colarse en la Final Four. El Deportivo quiere superar una ronda que en la edición copera pasada no pudo, tras caer ante el Athletic Club en Lezama (1-0).

Tal y como quedó definida la hoja de ruta en el sorteo realizado por la Real Federación Española de Fútbol, el próximo rival de la escuadra blanquiazul, en caso de superar el Rayo Vallecano, saldrá del duelo entre Leganés y Tenerife.

Ilusión y confianza

Lucas Castro, máximo goleador del Deportivo con once dianas, reconoció en la previa al choque de esta tarde que en el vestuario están “muy ilusionados por dar un paso más en esta competición”, pero conscientes de la dificultad que siempre suscitan este tipo de partidos. El mediocentro blanquiazul explicó que se esperan a un “rival bastante complicado”.

No obstante, Castro confía en la ventaja que supone jugar en Abegondo, “en casa”, factor que espera que les permita “sacarlo bien”. Uno de los capitanes del Juvenil A desveló que la plantilla es “más que un equipo, una familia”. La unión del vestuario les hace tener a todos “el mismo objetivo”, ese por el que pelearán esta tarde ante un rival que hace dos jornadas hizo sufrir al líder de su grupo, el Real Madrid, a pesar de acabar cediendo (1-2).