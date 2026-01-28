El Juvenil golea al Rayo Vallecano y se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey (4-1)

Mauro Valeiro controla el balón ante la presión de un defensor del Rayo Vallecano QUINTANA

El Deportivo se impuso por 4-1 al Rayo Vallecano en el campo Arsenio Iglesias de Abegondo y obtiene su pase para los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil. Los blanquiazules se adelantaron con un gol tempranero de Iker Gil en el minuto dos y tuvieron a merced al conjunto madrileño durante todo el primer acto, salvo en el tiempo de añadido. Un gol justo antes del descanso empató y puso cuesta arriba el encuentro para los de Miguel Figueira. Iker Gil anotó el segundo en su cuenta particular cuando peor estaban y el Dépor, con goleada incluida con Lucas Castro y Guille también en la faceta anotadora, sacó la eliminatoria adelante.

Los dos equipos salieron a imponer su fútbol. El Deportivo sacó de centro y el Rayo Vallecano de inmediato adelantó sus líneas para asfixiar la salida de balón local. Un planteamiento valiente, de tú a tú, pero que sin apenas haber llegado a los dos minutos de juego, los madrileños ya estaban por detrás en el marcador. Iker Gil se dejó el balón delante del portero tras un control orientado y batió al meta visitante definiendo a la cepa del palo. Imparable para Vadillo.

El gol tan tempranero le sentó a las mil maravillas a los de Miguel Figueira. Un golpe encima de la mesa que no iba a servir para acomodarse, pero sí para coger confianza rápido y creer en el plan propuesto y trabajado durante toda la semana.

Al filo de cumplir el primer cuarto de hora, Iker volvería a ser protagonista en área contraria. Lucas Castro volcó el balón desde el costado derecho y, en el espacio tan difícil de defender que se genera entre portero y defensor, el delantero remató de cabeza, sin poder darle dirección. El tiro se marchó por arriba del larguero. Un segundo intento que apunto estuvo de aprovechar el Deportivo para doblar su ventaja.

Los rayistas no le perdieron la cara al partido pese al acoso inicial y cada vez más evidente sobre el verde. Mauro Valeiro comenzó a hacerse notar a las espaldas de la medular. Recibía con tiempo y espacio para encontrar la mejor opción, o incluso para avanzar en conducción. Cada vez eran más dueños del balón. Xabi llegó a línea de fondo y sirvió un centro raso que se pasó por delante del hocico de los hombres de ataque, pero nadie alcanzó a conectarlo.

A la media hora, el duelo entró en un momento valle, también favorecido por la amonestación primero verbal y después con cartulina amarilla con la que el colegiado amonestó a Alexandru. Alberto Lago entendió que la intensidad ya estaba cogiendo forma de patadas y entradas a destiempo, sin opciones de disputar el balón.

En un tramo de relax, el Rayo Vallecano cargó la batería y se estiró como no lo había hecho hasta entonces. En una jugada en la que rizaron el rizo, con tres toques dentro del área y posición franca para disparar, Belosillo finalizó ya con Rodri Leiva muy encima.

Tres minutos después, en el tiempo de prolongación de la primera mitad, llegó el segundo acercamiento al área del Deportivo. Y esta vez sí se toparon con el premio. Un mal despeje que produjo la disputa del segundo balón y acabó en el 1-1 de Unai Sabroso. Gol psicológico, empate en el electrónico y jugadores a vestuarios.

Sin cambios en ningún bando, arrancó el segundo acto. Los quince minutos de descanso no fueron suficientes para regular la temperatura tras el jarro de agua helada que supuso el tanto visitante. El Rayo salió más enchufado e inclinó el campo a su favor en los primeros compases. Superada la hora de partido, Belosillo se quedó a centímetros de empujar en el segundo palo un córner cerrado que ya había superado al portero herculino.

Figueira percibió el paso atrás de sus pupilos y realizó de una tacada un triple cambio. Balbas, Iker Fernández y Nicolás Ruiz sustituyeron a Álvaro Fraga, Abel y Leandro. Acción y reacción total. Con ellos, el Deportivo se revolucionó y le quitó el protagonismo que llevaban los de Vallecas en la segunda mitad.

De las botas de Guille, en un centro lateral, llegó el primer ataque de cierto peligro para los locales en la segunda parte. Iker Gil atacó el primer palo, pero no llegó a tiempo. Tampoco Balbas.

Un segundo arrreón bastó para ponerse de nuevo por delante. La asociación Lucas Castro-Iker Gil marcó la diferencia. El centrocampista levantó la testa y filtró un pase al espacio a la carrera de Iker Gil, que con el desmarque de ruptura dejó por el camino a su par. El ‘9’ remató de primeras con un disparo violento al primer palo y batió a Vadillo, que pudo hacer más. 2-1 y resultado a favor.

Las mentes de unos y otros volvieron a tornar de sentido. El que era superior volvió al papel de inferior, y vicerversa. Esta vez de manera definitiva. Con el pase a los cuartos de final ya en el bolsillo, faltaba por llegar el detalle de Mauro Valeiro. En el 81, aún tenía piernas para ser el primero en activarse, robar el balón y dar paso a su capacidad de desborde. Empezó su jugada individual pegado a la línea de cal y se plantó en la zona de castigo con cuatro regates, cada uno mejor que el anterior. Lucas Castro hizo buena la jugada rematando a placer. 3-1 y una diana para enmarcar.

Un partido que se había teñido a gris tras el gol dañino del Rayo Vallecano, acabó en goleada. Guille recorrió por última vez toda la banda y se plantó mano a mano con el portero y aprovechó la segunda asistencia de Lucas Castro en el encuentro, transformándolo en el 4-1 final.

El Juvenil del Deportivo ya está en cuartos de final y se enfrentará al ganador del Leganés-Tenerife.