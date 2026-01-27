Deportivo-Rayo Vallecano: cómo y dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil

Nico Ruiz, centrocampista del Juvenil A del Dépor, en carrera en Abegondo Carlota Blanco

El Deportivo apeó al Sporting Hortaleza en la primera ronda de la Copa del Rey Juvenil (3-1) y ahora se enfrenta al Rayo Vallecano en los octavos de final en un partido que se disputará en el Campo Arsenio Iglesias de Abegondo. A continuación, te contamos el horario del Deportivo - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en directo.

📅 Horario del Deportivo – Rayo Vallecano

El encuentro entre el Deportivo y el Rayo Vallecano se jugará en las siguientes condiciones:

Día : miércoles 28 de enero.

: miércoles 28 de enero. Hora : 16.00 horas

: 16.00 horas Estadio : Campo Arsenio Iglesias de Abegondo.

: Campo Arsenio Iglesias de Abegondo. Competición: Copa del Rey Juvenil.

📺 Dónde ver el Deportivo – Rayo Vallecano online

El Deportivo –Rayo Vallecano se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

Youtube: canal oficial de Youtube del RC Deportivo.

Un paso más

El Juvenil A, comandado por Miguel Figueira, llega además después de vencer en el encuentro de competición liguera ante el Racing de Ferrol. Los goles de Iker Gil y Leando Altieri permiten al conjunto coruñés mantener el liderato.

Por su parte, el Rayo Vallecano, aterrizará en tierras herculinas tras firmar ante el Valladolid el mismo resultado que el Deportivo, con dianas de Ballesteros y Bellosillo. El equipo madrileño mantiene así viva su persecución al Atlético de Madrid, segundo con dos puntos más que los de Vallecas.