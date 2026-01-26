La tarea de desatascar al Fabril corre a cargo de Bil Nsongo

Bil Nsongo encara a Julen Quintela en el partido entre Fabril y Sámano Patricia G. Fraga

Quién iba a decir que aquel jugador que tenía pie y medio fuera del Deportivo sería ahora uno de los líderes inapelables del Fabril y que derribaría la puerta del primer equipo a base de goles. De once exactamente. Bil Nsongo expresó su deseo de quedarse. Quizás en su cabeza ya había urdido un plan. Ese que está ejecutando a la perfección. La entidad blanquiazul reconoció que mantener al camerunés era un tema a solucionar con su club de origen. Mientras, el actual ‘9’ del filial deportivista, pidió a la entidad que hiciese el esfuerzo. Con la presión extra que ese empeño podría generar en él. Pero nada de eso. Bil juega sin intimidación ninguna, el gol va ligado a su persona y el Fabril encuentra en él una vía a la que recurrir cuando los partidos se atascan. Como demostró de forma más reciente ante el Sámano.

El ariete camerunés ya los marca de todos los colores. No obstante, el pasado sábado exhibió una de sus mayores virtudes. Si bien es cierto que no es el jugador más pulcro a la hora de culminar sus acciones, su efectividad está al alcance de pocos. Quique Teijo puso un balón directo al área con una tensión que, a cualquier delantero, le acarrearía problemas a la hora de controlarlo. Pero en el área Bil se siente como pez en el agua. Control y al fondo de la red en una acción que no está al alcance de todos.

Bil tumba al Sámano y devuelve el liderato al Fabril (1-0) Más información

Los rivales saben cómo hacer daño al Fabril: bloque bajo, entramados defensivos compactos y balones directos como plan para minar la paciencia de los blanquiazules. Es ahí cuando Bil entra en juego para desatascar y, sobre todo, para puntuar.

Efectividad

Ante el Sámano sumó su undécimo gol en 17 encuentros. De esos once, todos y cada uno de ellos han servido al Fabril para sumar.

El primero de la temporada no se hizo de rogar. Llegó en la jornada de estreno del filial coruñés para abrir la lata ante el Burgos Promesas. No solo eso, sino que la ampliación de la renta blanquiazul también llevó su firma.

Frente al Rayo Cantabria firmó su primer hat-trick con la elástica del Fabril: el primero valió para empatar tras adelantarse el filial racinguista, el segundo más de lo mismo y, el tercero, para dar la bofetada al conjunto cántabro en el tiempo extra. Otros tres puntos made in Bil Nsongo.

Así es Bil Nsongo, el nuevo líder del Fabril Más información

Repitió doblete contra el Langreo en un duelo en el que el marcador solo se movió merced a su acierto (2-0) y frente al Sámano, en la primera vuelta, ya fue el encargado de abrir la lata para que su equipo acabase goleando (0-5); en Sarria rescató un punto y en Los Pajaritos certificó la remontada.

Goleador acompañado

Su influencia en el equipo se hace evidente con los números. Esos que, aunque muchas veces injustos, en el caso de Bil sirven para tener una referencia de su alta capacidad para influir en el resultado final.

Aunque bien es cierto que no se entendería el liderato del Fabril sin la figura de Hugo Ríos. El portero de Ordes sumó frente al Sámano una nueva portería a cero, la décima en lo que va de campaña en 18 partidos en los que se ubicó él bajo palos. Una estadística que le permite ser el meta con mejor ratio de goles encajados (0,50) del Grupo 1 de Segunda Federación y el segundo de toda la competición, solo por detrás de Miguel Prieto, del Rayo Majadahonda (0,40).