La previa | El colista como paso obligado antes de asaltar el liderato

Dani Estévez tapa el disparo de Javi González en el encuentro ante el Coruxo Quintana

No hay clasificación que valga. Así es la Segunda Federación, una categoría a la que poco le importa qué equipo parta como favorito. Al Fabril ya le quedó claro en Langreo, donde firmó un empate ante un equipo que pelea por salir de la zona del descenso. Ahora, llega a Abegondo otro de esos equipos que ven cómo las jornadas pasan y el margen de error para salvar la categoría es cada vez menor. El Sámano visita el feudo blanquiazul para tratar de dar la campanada y empezar a creer en una salvación que ya se antoja como una carambola. Porque su casillero solo refleja 11 puntos y la zona de la permanencia está a 10. Muchos, quizás demasiados si se tiene en cuenta que el conjunto cántabro no es capaz de enlazar ninguna buena racha.

Para su colmo, el filial deportivista se planta en el encuentro con ganas de sangre. Primero, porque después de dejarse puntos en Langreo, las ganas de redimirse aumentan de forma significativa; y segundo, porque el encuentro de la próxima jornada obliga al Fabril a, como mínimo, mantener la distancia de un punto con el Oviedo Vetusta, líder y siguiente rival.

No obstante, Manuel Pablo no ha notado que sus jugadores tengan la cabeza en otro partido que no sea el de esta tarde: “Estamos entrenando a un nivel muy bueno, con mucha exigencia, como nos marcamos siempre para tener esos niveles. No he notado que estén pensando nada en el Oviedo. Estamos muy centrados en este partido, no he notado ese nivel de estar pensando en otras cosas”.

El técnico del Fabril explicó que, tras empatar en Langreo, los jugadores reflejaban una tristeza que no se corresponde con la realidad que atraviesa el equipo: “Las caras después del partido no eran alegres. Me preocupó porque estábamos demasiado tristes para haber conseguido un empate. Lógicamente, siempre quieres ganar, pero no siempre se puede”.

Es esa autoexigencia la que hace presagiar que los futbolistas blanquiazules no se van a dejar nada en el tintero. La relajación que podría suponer el jugar ante el colista parece quedarse a un lado. Y más cuando las numerosas bajas permiten a otros, quizás menos habituales, crear un dilema a Manuel Pablo y elevar la competencia en diferentes posiciones. Como en la línea defensiva, en la que Iker Vidal causa baja desde hace cuatro jornadas. El pasado fin de semana, el grancanario hizo debutar al juvenil Xabi Campos, mientras que en los otros duelos, el elegido fue Hugo Torres.

Bloque bajo

El Fabril se atranca ante entramados defensivos muy cerrados. Un esquema que seguramente adopte el Sámano esta tarde, con la idea de reducir espacios y provocar desesperación en el conjunto coruñés. Es ahí donde Manuel Pablo hizo especial hincapié: “Sufrimos sobre todo con los juegos directos, es algo que nos está pasando. Están jugando con una línea de cinco atrás y se meten en un bloque bastante bajo. Tenemos que tener paciencia, intentar moverlos, tener un ritmo alto de pelota y saber cargar el área”.

Amenazando a Oleaga es probable que esté el máximo goleador del filial blanquiazul. Bil, con diez dianas en 16 encuentros, no participó en las últimas tres jornadas con el Fabril por el reclamo de Antonio Hidalgo. No obstante, en la mañana de ayer no estuvo presente en la sesión del primer equipo. Sí lo hizo un Noé Carrillo que podría aparecer en la convocatoria del Fabril y, mañana, hacer lo propio en la del Deportivo para la visita del Racing de Santander.

Manuel Pablo tiene claras las claves: “Tenemos que estar muy metidos en el partido y, sobre todo, no desesperarnos en los momentos en los que no encontremos espacios para, a partir de ahí, generar situaciones claras”.