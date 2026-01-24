Bil tumba al Sámano y devuelve el liderato al Fabril (1-0)

Bil en el encuentro contra el Sámano PATRICIA G. FRAGA

El Fabril volvió a sumar los tres puntos en Abegondo ante el Sámano (1-0) y aprovechó la derrota del Oviedo Vetusta ante el Coruxo (0-1) para volver a colocarse como líder del Grupo 1 de Segunda Federación una semana antes de desplazarse hasta O Requexón.

Tuvo que sudar la gota gorda el conjunto dirigido por Manuel Pablo para conseguir la victoria en un partido cerrado, sin muchas oportunidades, pero que volvió a decidir Bil Nsongo con un remate desde dentro del área. El gol del ariete camerunés en su vuelta con el filial nada más empezar la segunda parte devuelve al Fabril a lo más alto de la clasificación.

Más de medio equipo nuevo

Manuel Pablo revolucionó su once inicial respecto al empate de la semana pasada en Langreo. Seis cambios de nombres y posiciones diferentes para los pocos que repitieron titularidad. En la línea defensiva, Quique Teijo, Rubén Vilela cogieron el testigo de Mario Hermo y Aarón Sánchez, mientras que Mané se disfrazó de lateral izquierdo en detrimento del juvenil Xabi Campos. En la medular desaparecieron Jaime Garrido y Dani Estévez para dar paso a Enrique, un Manu Ferreiro que retrasó su posesión y a Mario Nájera, que desde la mediapunta volvió a ser uno de los encargados de hilar muy fino en el bando blanquiazul. Bil reapareció en la punta de ataque varios partidos después y Pablo Cortés, héroe en la anterior tarde en Abegondo, ocupó el costado diestro.

Se vio pronto el plan con el que ambas escuadras saltaron al campo Arsenio Iglesias. Posesión absoluta para un Fabril que buscaba romper la telaraña de un cuadro visitante refugiado en bloque bajo y con las líneas muy juntas. Circulaban con ritmo los coruñeses, pero sin incomodar a Oleaga durante el primer cuarto de hora. La paciencia iba a ser un aspecto fundamental para los locales, así lo había alertado el técnico canario en la previa.

La primera ocasión llegó en el minuto 21. El Sámano se estiró y Bil encontró espacios para correr. El delantero camerunés temporizó la jugada y encontró a Nájera, su mejor socio, en el balcón del área, pero su disparo salió centrado. No acabó en gol, pero sirvió para avisar que a la transición también saben castigar.

Los blanquiazules volvieron a asomar la cabeza minutos después. Bil protegió de nuevo el esférico con el cuerpo y Manu Ferreiro, apurado por los defensores, remató por encima del larguero. Dos acercamientos en un periodo corto de tiempo. Ese era el guion por el que apostaban los de Manuel Pablo, aunque era muy difícil de sostener.

Susto antes del descanso

El 5-4-1 en el que se armaban los cántabros impidió dar continuidad a lo visto en el ecuador de la primera mitad. Esperar para nada más recuperar lanzar a los hombres de ataque. Las instrucciones las interpretaron a la perfección. Tanto que, sin apenas haber sobrepasado la divisoria, disfrutaron de la más clara. Solo la madera privó a Julen de adelantar a los suyos. Bil, presente en todos los ataques, tuvo la réplica justo antes de llegar al tiempo de descanso. La amortiguó con el pecho y se acomodó para definir, pero taponó rápido el zaguero. Se agitó el encuentro en tramo final, aunque ambos equipos se fueron al vestuario con empate en el electrónico.

Ni Manuel Pablo ni Jon Ander movieron ficha tras el parón. La derrota del Oviedo Vetusta ante el Coruxo devolvía al filial deportivista al liderato incluso con el empate. Poco les condicionó en la puesta en escena. Salieron volcados y con la sensación de tener las ideas más organizadas.

Pablo Cortés puso en ventaja a Quique Teijo con un pase filtrado. El lateral levantó la cabeza y envió un centro tenso a los pies de Bil. Controló, algo largo de más, y ejecutó. Nada pudo hacer Oleaga para evitar el tanto. 1-0 en el minuto 52 y otra vez volteretas por el aire. La forma de la que ha celebrado sus once dianas en Liga.

El gol nada más comenzar el el segundo acto dio tranquilidad a los fabrilistas. Las prisas volaron y el Fabril encontró mayor clarividencia. Dani Estévez saltó al verde en sustitución de Enrique para dar criterio y pausa con balón.

El Sámano dio un paso al frente y encontró una ocasión inmejorable. Pero Hugo Ríos dejó su intervención salvadora. Doble intervención, primero con la mano y luego con el pie, para desbaratar el peligro. La tuvieron los visitantes a falta de quince para el final.

El partido entraba en momento crítico. El Sámano había desaprovechado su oportunidad y el Fabril comenzaba a acumular méritos suficientes para sentenciar. Mario Nájera lideró el contragolpe herculino, pero Cortés no terminó de conectar con el balón. Fabi también la tendría, con una conducción con la que se plantó en área contraria sin muchos esfuerzos. Oleaga evitó que la ventaja se doblara. Ninguno de los dos equipos acertó en el tramo final y la victoria quedó en Abegondo.