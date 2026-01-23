Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Manuel Pablo: "Martín Ochoa era una opción que estaba ahí"

El técnico del Fabril analiza la situación del Fabril tras empatar en Langreo y valora las claves del duelo de mañana, ante el Sámano

Bea Arrizado
Bea Arrizado
23/01/2026 13:50
Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad
Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad
QUINTANA
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Manuel Pablo valora el encuentro de mañana ante el Sámano (17.00 horas) como un partido en el que será crucial tener "paciencia" y un "ritmo alto de pelota". El técnico del Fabril reconoce además que la vuelta de Martín Ochoa era una opción "que estaba ahí", aunque explica que el filial está bien cubierto en la delantera.

Empate en Langreo. “Las caras después del partido no eran alegres, me preocupó porque me parecía que estábamos demasiado tristes para haber conseguido un empate. Lógicamente, siempre quieres ganar, pero no siempre se puede. Sufrimos sobre todo con sus juegos directos, es algo que nos está pasando. A partir de ahí los partidos cambian y sí que hay situaciones de mejora también”.

Sámano. “Están jugando con una línea de cinco atrás, en los últimos partidos vi que aprietan un poco arriba, pero después ya se meten en un bloque bastante bajo. Tenemos que intentar tener paciencia, intentar moverlos, tener un ritmo alto de pelota y, a partir de ahí, en situaciones en las que encontramos los espacios, también saber cargar el área. Sí que tiene un jugador que le mejora como Castillo, que es capaz de recibir, aguantarla y darle esa continuidad para salir en transición. Tenemos que estar muy metidos en el partido y, sobre todo, no desesperarnos por situaciones donde no encontremos espacios para poder tener situaciones claras”.

Martín Ochoa. “Martín es jugador del Dépor y era una opción que estaba ahí. Tenemos a Bil, tenemos a Dipanda, tenemos a Domínguez… Era un poco esperar a ver las situaciones. También siempre lo dije, teníamos que ver lo que pasaba también con el primer equipo y depende de lo que se pudiera mover el primer equipo, nos íbamos a mover nosotros. Al final tenemos también tres delanteros nosotros, aunque Dipanda está un poco de baja, está cerca de regresar y acumularíamos muchos jugadores ahí”.

Martín Ochoa cambia O Carballiño por Ourense

Más información

Situación anímica tras el empate. “Cuando al día siguiente estábamos aquí, yo creo que todos lo vieron como que hay partidos que te cuestan y que no siempre vamos a poder ganar y que también vamos a perder algún partido y ya está. Solo intentar centrarnos en las mejoras en el juego, pero sabiendo eso, que va a haber resultados que a lo mejor no nos beneficien y no pasa nada. Yo creo que la reacción de ellos al día siguiente era mucho más tranquila”.

Posible relajación de los jugadores ante el Sámano. “No lo he notado. Estamos entrenando a un nivel muy bueno, con mucha exigencia, como nos marcamos siempre para tener esos niveles. No he notado que estén pensando nada en el Oviedo —próxima jornada después del Sámano—. Estamos centrados, muy centrados en este partido, por las condiciones que nos podemos encontrar de bloque bajo, de no tener espacio, de no tener situaciones claras en muchos momentos, y sobre todo eso, tenemos que tener paciencia y centrarnos en esto. No he notado ese nivel de estar pensando en otras cosas”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, dispuso de 20 minutos

Achore repite en una lista de la que se cae José Balsa
Raúl Ameneiro
Las jugadoras del Marineda celebran un gol esta temporada

Doble oportunidad y doble objetivo para el Marineda: Copa Princesa y título de invierno
María Varela
Temporal en A Coruña

El temporal obliga a suspender la jornada del sábado en Galicia
Raúl Ameneiro
Álvaro García, nuevo jugador del Castellón

El Castellón va con todo y paga para incorporar ya al actual pichichi de Primera RFEF
Jorge Lema