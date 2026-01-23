Manuel Pablo: "Martín Ochoa era una opción que estaba ahí"
El técnico del Fabril analiza la situación del Fabril tras empatar en Langreo y valora las claves del duelo de mañana, ante el Sámano
Manuel Pablo valora el encuentro de mañana ante el Sámano (17.00 horas) como un partido en el que será crucial tener "paciencia" y un "ritmo alto de pelota". El técnico del Fabril reconoce además que la vuelta de Martín Ochoa era una opción "que estaba ahí", aunque explica que el filial está bien cubierto en la delantera.
Empate en Langreo. “Las caras después del partido no eran alegres, me preocupó porque me parecía que estábamos demasiado tristes para haber conseguido un empate. Lógicamente, siempre quieres ganar, pero no siempre se puede. Sufrimos sobre todo con sus juegos directos, es algo que nos está pasando. A partir de ahí los partidos cambian y sí que hay situaciones de mejora también”.
Sámano. “Están jugando con una línea de cinco atrás, en los últimos partidos vi que aprietan un poco arriba, pero después ya se meten en un bloque bastante bajo. Tenemos que intentar tener paciencia, intentar moverlos, tener un ritmo alto de pelota y, a partir de ahí, en situaciones en las que encontramos los espacios, también saber cargar el área. Sí que tiene un jugador que le mejora como Castillo, que es capaz de recibir, aguantarla y darle esa continuidad para salir en transición. Tenemos que estar muy metidos en el partido y, sobre todo, no desesperarnos por situaciones donde no encontremos espacios para poder tener situaciones claras”.
Martín Ochoa. “Martín es jugador del Dépor y era una opción que estaba ahí. Tenemos a Bil, tenemos a Dipanda, tenemos a Domínguez… Era un poco esperar a ver las situaciones. También siempre lo dije, teníamos que ver lo que pasaba también con el primer equipo y depende de lo que se pudiera mover el primer equipo, nos íbamos a mover nosotros. Al final tenemos también tres delanteros nosotros, aunque Dipanda está un poco de baja, está cerca de regresar y acumularíamos muchos jugadores ahí”.
Situación anímica tras el empate. “Cuando al día siguiente estábamos aquí, yo creo que todos lo vieron como que hay partidos que te cuestan y que no siempre vamos a poder ganar y que también vamos a perder algún partido y ya está. Solo intentar centrarnos en las mejoras en el juego, pero sabiendo eso, que va a haber resultados que a lo mejor no nos beneficien y no pasa nada. Yo creo que la reacción de ellos al día siguiente era mucho más tranquila”.
Posible relajación de los jugadores ante el Sámano. “No lo he notado. Estamos entrenando a un nivel muy bueno, con mucha exigencia, como nos marcamos siempre para tener esos niveles. No he notado que estén pensando nada en el Oviedo —próxima jornada después del Sámano—. Estamos centrados, muy centrados en este partido, por las condiciones que nos podemos encontrar de bloque bajo, de no tener espacio, de no tener situaciones claras en muchos momentos, y sobre todo eso, tenemos que tener paciencia y centrarnos en esto. No he notado ese nivel de estar pensando en otras cosas”.