Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Definido el horario para el Dépor-Rayo Vallecano de Copa del Rey juvenil

El conjunto blanquiazul recibirá al equipo madrileño el próximo miércoles a las 16.00 horas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
22/01/2026 14:22
Iker Gil celebra el 1-1 en Abegondo en el Dépor-Celta de División de Honor Juvenil
Iker Gil celebra el 1-1 en Abegondo en el Dépor-Celta de División de Honor Juvenil
Germán Barreiros
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Después de apear al Sporting Hortaleza en la primera ronda de Copa del Rey Juvenil, el conjunto dirigido por Miguel Figueira ya sabe cuándo tendrá que sortear al siguiente escollo. El Rayo Vallecano visitará el campo Arsenio Iglesias el próximo miércoles 28, a las 16.00 horas.

Todos los encuentros correspondientes a los octavos de final se disputarán de manera íntegra el miércoles 28 de enero. El encargado de levantar el telón será el derbi vasco entre Athletic Club y Deportivo Alavés, que tendrá lugar a las 12.00 horas. El último duelo de esta eliminatoria correrá a cargo de Las Palmas y Levante, a las 21.00 hora española. 

A primera hora de la tarde será el turno del Deportivo. Los blanquiazules sufrieron para eliminar al Sporting Hortaleza. A pesar de haberse adelantado en el electrónico antes de cumplirse la media hora de juego por medio de Iker Gil y ampliar esa renta a dos goles con la diana de Lucas Castro, el gol de Robledo en el 80 permitió al cuadro madrileño avivar sus esperanzas. El Juvenil A vio cómo el Hortaleza pisaba el acelerador, pero un balón directo en el que erró la defensa, permitió a De Labra sentenciar la eliminatoria.

Nico Ruiz, centrocampista del Juvenil A del Dépor, en carrera en Abegondo

El quién es quién del Juvenil A del Dépor

Más información

Ahora, la escuadra comandada por Miguel Figueira volverá a ejercer de anfitrión. El invitado será un Rayo Vallecano que marcha tercero en el Grupo 5 en competición liguera con 33 puntos, a tres del Atlético de Madrid y a diez del líder, el Real Madrid. En el torneo del KO, llegan tras eliminar en los dieciseisavos al Arucas con un solitario gol de Bellosillo. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Paula Gutiérrez, mediocentro del Dépor, señala durante el partido reciente ante el Granada en Riazor

Paula Gutiérrez: "Tenemos un potencial increíble en el vestuario"
Bea Arrizado
Mulattieri en la sala de prensa de Abegondo

Mulattieri: "Para un delantero los goles son buenos, pero es importante hacer todo lo demás"
Jorge Lema
Andrés Martín, Yeremay e Iñigo Vicente con Racing de Santander y Deportivo

El Deportivo-Racing de Santander juntará en Riazor al triángulo de los 100 goles
Jorge Lema
Nico González, durante el calentamiento previo a la victoria del Manchester City ante el Leeds United (3-2) el pasado 29 de noviembre

El City pierde enteros sin Nico González
Lois Novo