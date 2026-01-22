Definido el horario para el Dépor-Rayo Vallecano de Copa del Rey juvenil

Iker Gil celebra el 1-1 en Abegondo en el Dépor-Celta de División de Honor Juvenil Germán Barreiros

Después de apear al Sporting Hortaleza en la primera ronda de Copa del Rey Juvenil, el conjunto dirigido por Miguel Figueira ya sabe cuándo tendrá que sortear al siguiente escollo. El Rayo Vallecano visitará el campo Arsenio Iglesias el próximo miércoles 28, a las 16.00 horas.

Todos los encuentros correspondientes a los octavos de final se disputarán de manera íntegra el miércoles 28 de enero. El encargado de levantar el telón será el derbi vasco entre Athletic Club y Deportivo Alavés, que tendrá lugar a las 12.00 horas. El último duelo de esta eliminatoria correrá a cargo de Las Palmas y Levante, a las 21.00 hora española.

A primera hora de la tarde será el turno del Deportivo. Los blanquiazules sufrieron para eliminar al Sporting Hortaleza. A pesar de haberse adelantado en el electrónico antes de cumplirse la media hora de juego por medio de Iker Gil y ampliar esa renta a dos goles con la diana de Lucas Castro, el gol de Robledo en el 80 permitió al cuadro madrileño avivar sus esperanzas. El Juvenil A vio cómo el Hortaleza pisaba el acelerador, pero un balón directo en el que erró la defensa, permitió a De Labra sentenciar la eliminatoria.

Ahora, la escuadra comandada por Miguel Figueira volverá a ejercer de anfitrión. El invitado será un Rayo Vallecano que marcha tercero en el Grupo 5 en competición liguera con 33 puntos, a tres del Atlético de Madrid y a diez del líder, el Real Madrid. En el torneo del KO, llegan tras eliminar en los dieciseisavos al Arucas con un solitario gol de Bellosillo.