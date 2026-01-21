Acuerdo entre Deportivo y Valencia para el traspaso de Rubén Fernández

Rubén Fernández celebra su primer gol con el Fabril RCDEPORTIVO

El Deportivo y Rubén Fernández separan sus caminos. Tal y como ha anunciado el club este miércoles, la entidad blanquiazul ha llegado a un acuerdo con el Valencia para el traspaso del delantero.

De esta forma, el de Caldas cierra así su etapa como deportivista y continuará su carrera en el club valencianista, que ya le ha presentado como jugador del Juvenil A.

Esta temporada, siendo aún juvenil, formó parte de la plantilla del Fabril. No obstante, pasadas las primeras jornadas de liga, fue apartado de la disciplina del equipo por motivos extradeportivos.

Se marcha tras haber disputado tres encuentros a las órdenes de Manuel Pablo. Debutó con la elástica del filial blanquiazul en el primer duelo de la presente campaña, ante el Burgos Promesas, al entrar en el minuto 71. A su estreno le siguieron otros 22 minutos frente al Coruxo y, solo un fin de semana más tarde, el caldense estrenó su cuenta goleadora. Lo hizo ante el Salamanca, en la recta final del partido, para decantar la balanza hacia el lado fabrilista con una diana que retractó a la perfección su efectividad de cara a puerta. Algo que siempre le hizo destacar en las categorías inferiores.

Una joya prematura

Rubén Fernández estaba llamado a convertirse en el próximo killer del Fabril y recoger así el testigo de Kevin Sánchez.

Sus números en División de Honor Juvenil le valieron para hacerse hueco en la plantilla del Fabril. En la temporada 2024-25 firmó 23 goles, a los que hay que sumar dos en Copa del Rey y seis en Copa de Campeones. Ya en este curso, le bastaron tres jornadas para demostrar que domina todos los registros necesarios en un delantero. Porque a su olfato goleador innato, se le sumó un crecimiento físico que le permitió no quedarse rezagado.

Ahora, Rubén continuará su carrera deportiva en el Valencia. Por lo pronto, lo hará en el Juvenil, aunque no sería de extrañar que, igual que hizo en el Deportivo, siguiese dando pasos prematuros en tierras valencianas.