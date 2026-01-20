Xabi Campos, séptimo jugador en debutar con el Fabril en esta temporada

Xabi Campos en un entrenamiento con el primer equipo RCDEPORTIVO

El encuentro ante el Langreo del pasado domingo no dejó buen sabor de boca al Fabril. Sumar un punto, en lugar de tres, en el feudo de un equipo que pelea desde la primera jornada liguera por salir de la zona de descenso nunca es plato de buen gusto. No obstante, el debut de Xabi Campos aportó la nota positiva del día. El lateral zurdo se convirtió en el séptimo jugador en estrenarse con la elástica del filial blanquiazul en lo que va de temporada. Y lo hizo además como titular, disputando el encuentro completo.

El futbolista, habitual en el carril izquierdo del Juvenil A, continúa dando así pasos en su carrera. Ya sabe lo que es entrenarse a las órdenes de Antonio Hidalgo y, ahora, Manuel Pablo también conoce cómo se desenvuelve en competición oficial.

Xabi no es el primero en la presente campaña. Antes que él, otros seis jugadores vivieron su momento de gloria con el Fabril. El primero en hacerlo fue Rubén Fernández. El delantero debutó en la primera jornada liguera al disponer de 19 minutos en la victoria ante el Burgos Promesas (3-0). Dos partidos después, también abrió su cuenta goleadora. Su diana, en la recta final del encuentro frente al Salamanca, le valió al conjunto coruñés para llevarse los tres puntos.

Tras Rubén, vino la primera participación de Pablo Cortés. El único fichaje de verano, procedente del Real Zaragoza, jugó sus primeros minutos a las órdenes de Manuel Pablo en la segunda jornada, contra el Coruxo. Ingresó al terreno de juego con el que sería el marcador final (0-2).

Areosa fue el siguiente en hacerlo. El extremo de la factoría Abegondo saltó al verde como titular en la goleada del Fabril ante el Atlético Astorga (0-4). Desde ese día, suma once participaciones y 293 minutos en su casillero personal.

Malick Ndiaye tuvo que esperar hasta la novena fecha liguera. Ante las bajas en la defensa, Manuel Pablo optó por premiar con una titularidad al senegalés, que no pudo celebrar su debut con victoria al caer el filial en el feudo de la UD Ourense (2-1). Lo mismo le ocurrió a Iker Gil, que en ese mismo encuentro se estrenó al salir desde el banquillo en el minuto 64. Al igual que Xabi Campos, el juvenil contó con minutos (6) ante el Langreo.

El último en estrenarse con la elástica del Fabril antes de que lo hiciese Xabi fue Hugo Torres. El lateral aguardó su oportunidad hasta la jornada 11 y la aprovechó con creces. Aunque el resultado ya era amplio, Torres firmó el pase de gol que supuso el 0-5 contra el Sámano.