La revolución obligada de la alineación del Fabril

Once del Fabril ante el Langreo. Arriba de izquierda a derecha: Domínguez, Torres, Xabi Campos, Garrido, Aarón y Ríos. Abajo de izquierda a derecha: Areosa, Estévez, Samu, Mane y Ferreiro David Gato

La temporada del Fabril está cumpliendo las expectativas del deportivismo. Incluso las supera. Sobre todo porque, la plantilla liderada por Manuel Pablo, está siendo capaz de anteponerse a las numerosas trabas que llegan sin avisar. El filial blanquiazul empató en Langreo (0-0) ante un equipo que lleva desde el inicio de este curso peleando por salir de los puestos del descenso. Y aunque el punto dejó disconformes a los dos lados, seguramente la sensación haya sido un poco menos agria para los locales. Rascarle un punto al líder siempre es positivo, aunque en el caso del Langreo no haya valido para salir de la zona roja.

Ahora bien, el papel del Fabril no era sencillo. A las ausencias de dos de sus principales pilares, Noé y Bil, ambos convocados con el primer equipo para viajar a Almería, se sumaron los problemas físicos de Fabi. El de Segovia no pudo estar tras caer lesionado ante el Coruxo y se sumó así a una lista de bajas en las que ya estaban Iker Vidal, Dipanda y Canedo. La alineación sufrió una especie de revolución, condicionada, eso sí, que dejó varias sorpresas. De hecho, la única línea que no sufrió ningún tipo de cambios fue bajo palos, donde volvió a ubicarse Hugo Ríos. El capitán sumó, ante el Langreo, su novena portería a cero.

En Segunda Federación, ninguna salida se convierte en sencilla. La clasificación pasa a un segundo plano y las fuerzas entre equipos suelen igualarse. Manuel Pablo, sabedor de que el Langreo apostaría por un partido físico, devolvió a la titularidad a un Jaime Garrido que, en las últimas dos jornadas, había partido desde el banquillo. Con él, el equipo gana fortaleza y contundencia en el centro del campo.

Tenía el preparador del filial la opción de Papa Samsou. El nombre del mediocdentro senegalés apareció por primera vez en una convocatoria del Fabril después de varias semanas a prueba, pero su estreno deberá esperar.

OFICIAL | Papa Samsou, refuerzo invernal para la medular del Fabril Más información

Una defensa inédita

Donde más cambios hubo fue en la defensa. El envite ante el Langreo dejó el debut de Xabi Campos como lateral zurdo. El futbolista nacido en el 2008 no solo se estrenó con el Fabril, sino que lo hizo como titular. La baja de Iker Vidal, ausente desde la decimosexta fecha liguera, obligó a Manuel Pablo a tirar de Hugo Torres. Sin embargo, el de Santiago no entró en la convocatoria y el grancanario no dudó y apostó por el juvenil. Por el flanco derecho partió Mario Hermo, sorprendiendo así la suplencia de Pablo García o Quique Teijo.

La nota positiva y única que ampliaba las opciones del técnico fabrilista fue la vuelta de Samu Fernández tras estar concentrado con la selección española sub-19.

En el ataque, la rotación era obligatoria por la lesión de Fabi. Pablo Cortés y Héctor Areosa eran las principales opciones, y también las más naturales, para Manuel Pablo. El técnico terminó decantándose por Areosa, que sumó su tercera titularidad en lo que va de temporada. No obstante, el tempranero cambio —en el minuto 59 Cortés entró en su lugar—, hizo la duda todavía más evidente.

Estas son las opciones de Manuel Pablo ante la posible baja de Fabi Más información

La ausencia más inesperada fue la de Mario Nájera. El mediapunta, líder incontestable del filial, se quedó en el banquillo. Manuel Pablo tuvo que recurrir a él antes de cumplirse la hora de juego, aunque el riojano, esta vez, fue incapaz de hacer fluir el juego blanquiazul.

El Fabril no pasó del empate y se dejó el liderato por el camino. Pero teniendo en cuenta la exigencia de la competición, las trabas que se presentan y el rendimiento habitual del filial deportivista, la espesura de Langreo se convierte en un tropiezo puntual, a pesar de la agitación que sufrió la alineación inicial.