La previa | Salida trampa para un Fabril que quiere seguir líder

El filial deportivista visita al Langreo, que lucha desde principio de temporada por salir de la zona del descenso

Bea Arrizado
18/01/2026 10:20
Mane conduce el esférico en el encuentro ante el Coruxo
Quintana
El año no pudo empezar de mejor forma para el Fabril. Después de pasar la Navidad en lo más alto de la tabla, el filial deportivista arrancó el 2026 de forma sólida: goleada al Valladolid Promesas (0-4) y victoria sobre la bocina ante un Coruxo que llegaba intratable a Abegondo tras ocho jornadas sin conocer la derrota (1-2). El gol de Pablo Cortés sirvió al equipo coruñés para seguir en lo más alto de la tabla, ese puesto que buscará mantener en su poder esta tarde en la visita al Langreo (17.00 horas).

Nájera marcó el primer gol en la victoria en el añadido ante el Coruxo (2-1)

El Fabril, abonado a la épica: tres victorias en el tiempo añadido

Mirar la tabla clasificatoria puede dar lugar a engaño. Caer en una relajación excesiva por la posición del rival puede ser el primer error. El conjunto asturiano lleva toda la temporada buscando salir de la zona del descenso. Su casillero tan solo refleja tres victorias –ante el Atlético Astorga, Lealtad Villaviciosa y Sámano–. Todas ellas llegaron contra rivales que pelean por el mismo objetivo: la permanencia. No obstante, la Segunda Federación ya le ha dejado claro al Fabril que cualquier salida puede complicarse, como le ocurrió en la visita al Lealtad Villaviciosa en la séptima jornada (0-0).

Llega además el Langreo al envite con las pilas recargadas, pero también con trabajo por delante. Hace apenas tres días, la entidad asturiana anunció a Manel Menéndez como nuevo técnico, tras la salida de Carlos Menéndez. El nuevo preparador aterriza en el equipo con la misión que a todos les genera la misma ilusión: tumbar al líder.

Estreno de fichajes

Manel Menéndez no será el único que se estrene esta tarde. También harán lo propio Sergio Neira, con la elástica del Langreo, y Papa Samsou, con la del Fabril.

Papa Samsou posa en las instalaciones de Abegondo

OFICIAL | Papa Samsou, refuerzo invernal para la medular del Fabril

Neira firmó esta semana con el club langreano procedente del filial del Valladolid. Formado en las categorías inferiores, destaca por su capacidad goleadora, esa que tratará de frustrar la defensa del equipo blanquiazul.

También puede ser día de debut para Papa Samsou. El Deportivo hizo oficial su llegada el pasado viernes, aunque ya llevaba varias semanas a prueba. La posible ausencia de Noé –viajó con el primer equipo a Almería–, puede ser la llave para que Samsou cuente con sus primeros minutos esta tarde. En esa misma pelea por los minutos del centro del campo están Garrido, Enrique, Estévez y Manu Ferreiro, postulándose estos dos últimos como candidatos a partir como titulares.

Es probable que Manuel Pablo tenga que hacer frente a una baja sensible como puede ser la de Fabi. El de Segovia se marchó lesionado en la pasada jornada, con unos gestos de dolor que no invitan al positivismo. Su sustituto en ese partido fue un Cortés que terminó por convertirse en el héroe del encuentro al firmar el gol del triunfo. La diana, de bella factura, puede servirle para partir en el once inicial por segunda vez en lo que va de temporada.

Fabi abandona el terreno de juego ayudado por las asistencias médicas en el encuentro ante el Coruxo

Estas son las opciones de Manuel Pablo ante la posible baja de Fabi

Rivales directos

Para mantener el liderato, el Fabril debe asegurarse la victoria. En caso de no hacerlo, el Oviedo Vetusta podría arrebatarle el puesto y la Gimnástica Segoviana, igualarle en puntos.

El filial carbayón jugará a la misma hora en casa de la Sarriana, mientras que, a su vez, la escuadra castello-leonesa recibe al Rayo Cantabria en plena transición en el banquillo tras la destitución de Iñaki Bea.

Alineaciones probables

Langreo: Adrián Torre; Álex Menéndez, Dani Ojeda, David Amez, Nacho López; Suárez, René, Revuelta; Omar, Pablo Pérez, Socoliche.

Fabril: Hugo Ríos; Pablo García, Quique Teijo, Samu, Hugo Torres; Estévez, Manu Ferreiro; Nájera; Mane, Domínguez, Pablo Cortés.

Árbitro: David García (Castilla y León).

