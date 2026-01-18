El Fabril no pasa del empate y se deja el liderato en Langreo

Mane, extremo del Fabril, en el partido de la pasada jornada ante el Coruxo QUINTANA

Fermín Antuña (Langreo). ADG.

Su empate sin goles ante el Langreo, acompañado de la victoria del Vetusta en su visita a la Sarriana, hizo perder el primer puesto del grupo al Fabril. El filial deportivista realizó un encuentro bastante gris y no fue capaz de vencer al conjunto azulgrana, que está en una delicada situación ocupando puestos de descenso y estrenaba nuevo entrenador. El equipo de Manuel Pablo se mostró muy espeso en su juego durante los 90 minutos y no pudo sumar su quinta victoria consecutiva, aunque sigue encadenando siete jornadas consecutivas invicto.

Hasta seis cambios introdujo el técnico grancanario en el once inicial del filial. Las principales novedades llegaron en la línea defensiva, donde tan solo Aarón repitió respecto al equipo de la pasada semana. En el banquillo del Langreo debutó el exjugador deportivista Manel Menéndez, que fue compañero de Manuel Pablo en aquel Dépor campeón de liga.

El primer tiempo del Fabril fue bastante pobre e insulso. El filial asumió la posesión del balón, pero no consiguió encontrar huecos en el sólido entramado defensivo del Langreo y apenas creó peligro en la portería de Adrián Torre. Los hombres de Manuel Pablo solo dispusieron de una única ocasión clara de gol y fue antes de que se cumpliera el primer minuto de juego. Después, simples acercamientos al área que no pusieron en apuros al cuadro local. El Langreo, a pesar de ceder la iniciativa al Fabril, controló el desarrollo del juego a su interés y dispuso de más oportunidades de gol.

La mejor, muy pronto

Cómo dijimos anteriormente, el Fabril pudo adelantarse en el marcador segundos después del pitido inicial. Una internada por la banda derecha fue rematada a placer por Domínguez en el interior del área y el balón se marchó rozando el palo. La jugada resultó ser un espejismo ante lo visto después. El filial deportivista no encontró su mejor fútbol y se mostró bastante previsible ante un Langreo muy seguro con su defensa en bloque medio, aunque con escasa presencia en ataque. Su primer acercamiento a la portería de Ríos fue a los 16 minutos, en un córner que lanzó muy cerrado Álex Menéndez y creó algunos problemas a Ríos para atrapar el balón.

El dominio territorial del filial siguió siendo bastante estéril durante todo el periodo. En el minuto 23, un centro de Mario desde la derecha se paseó por el área sin encontrar rematador. Se puede decir que fue su última acción del periodo con algo de peligro. Tres minutos después pudo marcar el Langreo con un disparo cruzado de René Reyes que se estrelló en el palo de la portería de Ríos. Esta oportunidad envalentonó al cuadro local, que perdió el miedo al líder y empezó a merodear el área fabrilista con mayor frecuencia. En los últimos minutos del periodo, el Langreo superó al filial y dispuso de una nueva ocasión para marcar en el tiempo añadido, en un remate de Neira que se marchó rozando el larguero.

La segunda parte no se diferenció en gran medida a lo visto en los primeros 45 minutos. El Fabril siguió teniendo el balón, aunque con escasa fluidez en su juego, y el Langreo siguió mostrándose bastante seguro en defensa y más vertical en ataque. El equipo asturiano sorprendió al filial con su salida y, en el primer cuarto de hora, tuvo algunas llegadas que provocaron inquietud en la zaga blanquiazul.

Permutas

Este comienzo no debió gustar demasiado a Manuel Pablo, que, en el minuto 59, introdujo un doble cambio para intentar dar aires renovados al juego de su equipo, dando entrada a Nájera y Pablo Cortés por Jaime y Héctor. El dominio del Fabril continuó, aunque también siguió mostrando falta de ideas y de profundidad para romper la defensa azulgrana. En el minuto 67, René Reyes perdonó al filial deportivista en un remate dentro del área, en inmejorable posición para marcar, que se marchó por encima de la portería de Ríos.

El Fabril pudo llevarse la victoria en el minuto 83, en su ocasión más clara del segundo tiempo. Pablo Cortés metió un pase en profundidad sobre Manu Ferreiro, que ganó la espalda a la defensa y se plantó ante Adrián Torre, aunque escorado junto al poste izquierdo. El atacante decidió dar un pase atrás ante la llegada de Domínguez, pero el hoy delantero, presionado por el marcaje de un defensa, no consiguió rematar y el balón acabó por alejarse del área. En los últimos minutos hubo intentos por ambas partes para abrir el marcador, pero el empate resultó inamovible y, aunque insuficiente para los dos, seguramente dejó mejores sensaciones en el conjunto local.