El Deportivo Juvenil sufre contra el Sporting Hortaleza, pero ya está en octavos de Copa (3-1)

Los juveniles, celebrando un gol German Barreiros

El Deportivo Juvenil sufrió en el Arsenio Iglesias, pero ya está en octavos de la Copa del Rey. El conjunto de Miguel Figueira se adelantó en el marcador poco antes de la media hora, aunque el Sporting Hortaleza estuvo cerca de igualar el marcador.

Arrancó por delante el conjunto coruñés gracias a un tanto de Iker Gil, que remató una gran jugada colectiva. Después de una larga posesión, el Dépor encontró a Vega en la izquierda, que fue capaz de driblar y colocar el pase en el área para que el punta anotase.

Ya en la segunda mitad, cuando el resultado estaba en el aire, el Dépor recuperó en último tercio gracias a una gran presión tras pérdida. Mauro entró en el área, fue derribado y Lucas Castro engañó a Gonzalo López desde el punto de penalti.

Entonces, el Sporting Hortaleza apretó el acelerador y tras disponer de varias ocasiones hasta recortar distancias. El Dépor sufrió, pero en un balón directo en el que erró la defensa visitante, De Labra se quedó el balón y sentenció la eliminatoria.