El Deportivo Juvenil sufre contra el Sporting Hortaleza, pero ya está en octavos de Copa (3-1)
Se adelantó, amplió su ventaja cuando el rival reaccionó y sentenció en el tiempo añadido
El Deportivo Juvenil sufrió en el Arsenio Iglesias, pero ya está en octavos de la Copa del Rey. El conjunto de Miguel Figueira se adelantó en el marcador poco antes de la media hora, aunque el Sporting Hortaleza estuvo cerca de igualar el marcador.
Arrancó por delante el conjunto coruñés gracias a un tanto de Iker Gil, que remató una gran jugada colectiva. Después de una larga posesión, el Dépor encontró a Vega en la izquierda, que fue capaz de driblar y colocar el pase en el área para que el punta anotase.
Ya en la segunda mitad, cuando el resultado estaba en el aire, el Dépor recuperó en último tercio gracias a una gran presión tras pérdida. Mauro entró en el área, fue derribado y Lucas Castro engañó a Gonzalo López desde el punto de penalti.
Entonces, el Sporting Hortaleza apretó el acelerador y tras disponer de varias ocasiones hasta recortar distancias. El Dépor sufrió, pero en un balón directo en el que erró la defensa visitante, De Labra se quedó el balón y sentenció la eliminatoria.
Deportivo 3-1 Sporting Hortaleza
Deportivo: Anxo; Guille, Vergara, David, Vega (Iker Fernández, min. 86); Abel (Nico Balbas, m. 62), Lucas Castro, Álvaro; Leandro (Lucas Regueiro, m. 62), Mauro (Trillo, min. 86) e Iker Gil (De Labra, m. 72).
Sporting Hortaleza: Gonzalo López; Héctor Guisado, Manuel Briones, Iago BArco, Álvaro Ruiz, Izan García, Rafael Braganca (Guillermo Caballero, m. 46), Marcos Robledo, Petricevic (El Bakali, m. 62), Valdaliso y Hugo Izquierdo (César Buacho, m. 46).
Goles: 1-0, min. 27: Iker Gil. 2-0, min. 52: Lucas Castro, de penalti. 2-1, min. 80: Marcos Robledo. 3-1, min. 94: De Labra.
Árbitro: Alberto Lago. Amonestó con amarilla a Lucas Regueiro y Guillermo, por el Deportivo, y a Marcos Robledo y Lucas Palencia, por el Sporting Hortaleza.
Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de Copa del Rey. Arsenio Iglesias