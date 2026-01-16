OFICIAL | Papa Samsou, refuerzo invernal para la medular del Fabril

Papa Samsou posa en las instalaciones de Abegondo RCDEPORTIVO

Era un secreto a voces, pero ahora ya es oficial: Papa Samsou Niang (Senegal, 2006) es nuevo jugador del Fabril. El senegalés, que llevaba varias semanas a prueba a las órdenes de Manuel Pablo, ya es uno más de la plantilla y está listo para entrar en la convocatoria del domingo, ante el Langreo (17.00 horas)

El mediocentro, formado en el Keur Madior de Senegal, firma hasta junio de 2027. Tal y como informa la entidad coruñesa, Papa Samsou destaca por "su colocación, visión de juego e inteligencia táctica", además de ser capaz de "aportar equilibrio entre la defensa y el ataque".

Otras pruebas

No es la primera vez que Samsou está a prueba en algún equipo de España. Este verano pasó por el Ourense CF, en Primera Federación, y con el Huesca, de Segunda División. Este último conjunto fue el paso previo a su llegada a Abegondo.

El internacional con Senegal se dejó ver por primera vez en la celebración del triunfo ante el Real Ávila (2-1) que confirmó al Fabril como campeón de invierno. No obstante, su primera imagen, publicada en su cuenta de Instagram, en el campo de entrenamiento del Deportivo data del 24 de noviembre. Tras varias semanas, parece haber convencido al cuerpo técnico del filial blanquiazul.

La nueva incorporación sumará ahora más competencia a una zona del campo en la que, con todos los jugadores recuperados, se antoja vibrante. Samsou se une a una pelea por los minutos en los que ya estaban Dani Estévez, Jaime Garrido, Manu Ferreiro, Enrique Fernández y Noé.

Con el senegalés, el Fabril se asegura también un refuerzo de cara a la posible ausencia continua de Noé. Las llamadas de Antonio Hidalgo ya se han convertido en habituales, de forma que el filial, con Papa Samsou, tiene la espalda cubierta.