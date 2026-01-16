Mi cuenta

Estas son las opciones de Manuel Pablo ante la posible baja de Fabi

El extremo segoviano abandonó el terreno de juego ante el Coruxo con visibles gestos de dolor en la zona de su cadera derecha

Bea Arrizado
Bea Arrizado
16/01/2026 20:24
Fabi abandona el terreno de juego ayudado por las asistencias médicas en el encuentro ante el Coruxo
Quintana
Quintana
No ceder y seguir en lo más alto de la clasificación para mantener intacta la ilusión por el ascenso a Primera Federación. Ese es el objetivo de un Fabril que ha demostrado ser capaz de anteponerse a varios reveses que le han ido surgiendo en lo que va de temporada, como llamadas del primer equipo –Samu, Noé o Bil– o lesiones.

Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad

Manuel Pablo: “Los jugadores están ilusionados, pero no hay que olvidarse de la formación”

El siguiente rival que tratará de tumbar al líder será el Langreo (domingo a las 17.00 horas), ese equipo que pelea por salir de la zona de descenso y que buscará sacar tajada de algunos de los contratiempos que pueden azotar al filial deportivista.

El club no emitió parte médico, pero la imagen que dejó la sustitución de Fabi el pasado sábado en la victoria ante el Coruxo (2-1), no invita al positivismo. Corría el minuto 30 cuando el jugador formado en la cantera del Atlético de Madrid salía de presión con una conducción llena de talento que le valía para superar a dos rivales; el tercero, se desentendió del esférico y se lo llevó por delante. Fabi se marchó al suelo con visibles gestos de dolor, echándose la mano a la cadera derecha. Entraron las asistencias y, tras unos minutos atendiendo al fabrilista en la banda, dieron su aprobación para que continuase en el partido. Regresó al terreno de juego, pero su incomodidad se hacía evidente en cada trote. El dolor, se confirmó en el primer balón que tocó tras ser atendido y, obligado, se fue al suelo. Renqueante y con una mezcla entre dolor y frustración que se convirtió en lágrimas, abandonó el partido un Fabi que no dejó signos de esperanza para la próxima jornada.

Fabi tuvo que abandonar el encuentro tras no superar su dolor en la cadera
Fabi se marchó al suelo al tocar el primer balón tras ser atendido por sus problemas en la cadera derecha
Quintana

Las opciones

Manuel Pablo insiste, desde principio de curso, en la ventaja que supone tener una plantilla amplia. Por eso, ante la posible ausencia de Fabi, al grancanario se le abre un abanico de posibilidades a las que puede recurrir si, finalmente, el de Segovia no está en condiciones de jugar.

La primera y el jugador al que el técnico del filial deportivista recurrió el pasado sábado es Pablo Cortés. El ex del Zaragoza, que no estaba teniendo demasiado protagonismo esta temporada, aprovechó mejor que nunca sus minutos. Se estrenó como goleador con la elástica blanquiazul cuando el colegiado estaba a punto de señalar el final de la contienda. No solo eso, sino que su tanto le sirvió al Fabril para llevarse los tres puntos.

Otro de los que pueden entrar en los planes de Manuel Pablo es Héctor Areosa. En su primer año sénior, el extremo acumula 234 distribuidos en diez encuentros, en dos de ellos partiendo como titular.

Reubicar a Nájera en el extremo y que Manu Ferreiro ocupe su posición como mediapunta. Podría parecer la solución más engorrosa, pero el rendimiento del riojano ofrece al grancanario numerosas posibilidades que giran en torno a su figura.

Posibles ausencias

Si Fabi es duda, lo mismo ocurre con Bil y Noé, aunque en su caso sea una razón que genera alegría en el entorno deportivista. Ambos viajarán con el primer equipo a Almería con sendas posibilidades de contar con minutos. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo regresará a tierras coruñesas, tras el encuentro ante el conjunto indálico, en autobús, factor que puede complicar la presencia de los fabrilistas en el duelo frente al Langreo.

No obstante, hay un precedente reciente que invita al positivismo. El 20 de diciembre, Bil y Noé estuvieron en Andorra con el primer equipo. El filial jugó al día siguiente el Abegondo, contra el Real Ávila. El Deportivo pisó A Coruña a las 7.00 horas de la mañana y, aunque la idea del club era que ninguno de ellos estuviera en la lista de convocados con el Fabril, el deseo de ambos fue estar. Dicho y hecho.

Noé Carrillo y Bil Nsongo siguen con atención desde el banquillo la primera parte del Fabril-Ávila

Paliza de Noé y Bil para cerrar sobre el césped una semana mágica

Las cartas de Manuel Pablo están sobre la mesa. La baraja es amplia, y más con la vuelta de Samu Fernández. El técnico conoce bien sus opciones, ahora solo debe dar con la baza más acertada que le permita no perder la partida y mantenerse en lo más alto de la clasificación para poder seguir soñando con el ascenso a Primera Federación.

