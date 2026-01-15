Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cantera

Manuel Pablo: “Los jugadores están ilusionados, pero no hay que olvidarse de la formación”

El técnico canario elogió el gran papel de sus pupilos en la Copa del Rey y mostró el sentir del vestuario respecto al momento que atraviesan

Dani Fernández
Dani Fernández
15/01/2026 13:41
Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad
Manuel Pablo en uno de los encuentros de esta temporada
QUINTANA
Dos victorias en 2026, en medio de una dinámica positiva que mantiene al Fabril líder y viendo cómo dos de sus jugadores dan la talla ante todo un Atlético de Madrid en un Riazor abarrotado. Manuel Pablo habló del papel de sus pupilos en la Copa del Rey y del momento tan dulce que atraviesa su equipo, sin esconder la ilusión que se respira dentro del equipo.

Satisfecho con la participación de los suyos en Copa del Rey. “Los vi bien. Con ganas y sin presión. La forma que tienen de expresar su juego y ayudar a los compañeros. No sabemos qué va a pasar con ellos el fin de semana. Ellos tienen compromiso, ganas de jugar y de mostrar su talento”.

Noé Carrillo en el partido contra el Atlético

A falta de Riki, Noé levanta la mano y pide paso

Samu Fernández, con minutos de nuevo con la sub-19. “Me alegro mucho por él. Una trayectoria que viene de años atrás y va superando etapas. Es el premio a su constancia”.

Un Langreo que estrena técnico. “Han cambiado de entrenador. Visitamos un campo en el que la afición aprieta fuerte. Van a dar un plus más. Tenemos que intentar hacer nuestro juego, ser pacientes y hacer un partido competitivo y largo”.

Ilusión en el vestuario. “Los jugadores hablan y sabemos los sentimientos que tienen. Están ilusionados. Nos gusta vernos ahí arriba, pero no hay que olvidarse de la formación. Competir es parte de ello, pero hay más aspectos como la actitud y la constancia. Miro hacia arriba y trabajamos mucho mejor cuando las cosas salen bien”.

Sobre el rendimiento de Mario Nájera. “Es un jugador con el don de llegada y acierto de cara a gol. Está aportando mucho. Sabe lo que le pedimos. Exigencia diaria y no conformarse. Eso es lo que le está llevando a estar en esos números. Hay mucha competencia en esos puestos y está entendiendo que todos tenemos que estar al mejor nivel posible”.

Pendiente del Juvenil. “Han dado un paso adelante. El Dépor fue ganando terreno en la segunda parte contra el Celta y acabó mucho mejor el partido. Estoy en contacto diario con Miguel —técnico del Juvenil A— y sabemos del talento que hay ahí, pero tengo mucho número de jugadores ya. Tiramos de ellos entre semana, pero es difícil”.

Iker Gil celebra el 1-1 en Abegondo en el Dépor-Celta de División de Honor Juvenil

El Dépor le da la vuelta al Celta en el derbi juvenil: remontada, sorpasso en la tabla y golaveraje ganado (3-1)

