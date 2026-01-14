El Fabril también lidera en las dos áreas: ningún equipo marca más, ni tampoco encaja menos

Quique Teijo ha sido el elegido para reubicarse como central Quintana

Equilibrio. Uno de los principales causantes de que el Fabril cope el puesto más alto de la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación. Pasada la jornada 18, el filial deportivista no sabe lo que es dormir lejos del calor de, como mínimo, los puestos de playoff. Y eso se debe a la estabilidad que el equipo coruñés ha encontrado. Así es que, el conjunto dirigido por Manuel Pablo lidera dos aspectos que resumen a la perfección los motivos de su rendimiento: es el más sólido en defensa de su grupo, pero también el más goleador.

No hay ningún equipo que encaje menos goles que el Fabril. En 18 encuentros, el equipo capitaneado por Hugo Ríos, apenas ha recibido once dianas. O lo que es lo mismo, mantiene una media de 0,6 goles encajados por partido. Y eso que la disponibilidad de los jugadores de la zaga no ha sido estable. Ya sea por lesiones o por llamadas del primer equipo, Manuel Pablo ha tenido que hacer frente a numerosas ausencias que le han obligado a reinventarse en la defensa. La última apuesta ha sido la de Quique Teijo, lateral reconvertido en central que está cumpliendo con creces.

Otro de los que sigue trazando una línea ascendente en su rendimiento es Hugo Ríos. El coruñés incluso ha coronado sus buenas actuaciones parando dos penaltis en las jornadas 16 y 17.

Pero si algo caracteriza a este Fabril es que es capaz de defenderse con balón, un factor en el que ha incidido Manuel Pablo desde principio de temporada.

Efectividad

El filial deportivista lidera también en el área rival. Con 33 dianas, es el equipo que más goles ha transformado en lo que va de liga. De hecho, solo el Oviedo, con 31, le aguanta el tirón. Otros como el Coruxo (27), Numancia (25), Gimnástica Segoviana (21) o Bergantiños (21), parecen quedarse cada vez más atrás.

La producción ofensiva da sus frutos. Algo que no siempre es así en el fútbol. Aun así, ya es habitual que Manuel Pablo insista en mejorar el acierto de cara a puerta. Sin embargo, ya son once los futbolistas que aportan su grano de arena al casillero de las dianas.

Un Bil Nsongo que se empieza a convertir en un asiduo del primer equipo lidera la tabla del equipo blanquiazul con diez tantos. En su ausencia en las convocatorias con el Fabril, Nájera le ha recortado distancias (8) y Domínguez ha abierto su lata personal (4). Les siguen con dos goles Fabi y Garrido y se suman a la lista de goleadores Noé, Estévez, Dipanda, Pablo Cortés, Mario Hermo y un Rubén Fernández que sigue al apartado del equipo por motivos extradeportivos.