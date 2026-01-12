El centro del campo del Fabril, al completo por primera vez en lo que va de temporada

Noé deja atrás a Nacho Fariña en el encuentro entre Fabril y Coruxo Quintana

Del nada al todo. Por fin, después de un inicio de temporada mermado por las lesiones que afectaron de forma directa a la medular, Manuel Pablo tiene disponibles a todas las opciones. Aun así, el Fabril fue capaz de sobreponerse a la falta de efectivos y finalizar la primera vuelta en lo más alto de la clasificación tras arrasar en Valladolid (0-4). La segunda, la empezó de la misma manera: ganando al Coruxo (2-1) y con todos sus mediocentros disfrutando de minutos.

El curso del filial deportivista arrancó con Manu Ferreiro en fuera de juego. El de Castroverde todavía continuaba recuperándose de la rotura muscular sufrida en el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera Federación que le obligó incluso a pasar por quirófano. No volvió hasta noviembre.

Un mes antes del regreso de Ferreiro, cayó Noé Carrillo. El club no emitió parte médico, pero Manuel Pablo confirmaba en la rueda de prensa previa al choque contra el Oviedo Vetusta que el de Teo sufría “un esguince fuerte”. Poco antes de la vuelta de Manu Ferreiro, una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla apartó a Enrique del verde. Se juntaban así las bajas de tres futbolistas llamados a convertirse en los engranajes que hiciesen funcionar al juego del Fabril.

Entró así de cabeza al once inicial Dani Estévez. El coruñés, en su primera temporada en el filial, tenía la oportunidad de demostrar que era merecedor de la etiqueta “joya deportivista” que se le colgó en 2018 tras ser elegido el mejor jugador en Brunete. Cumplió hasta tal punto que ahora, cuesta verle relegado al banquillo. Otro de los que ganó minutos con las bajas de Ferreiro, Noé y Enrique fue Jaime Garrido. El madrileño ya había sido la apuesta de Manuel Pablo ante las bajas del ejercicio pasado.

Al completo

A principios de noviembre, Manu Ferreiro consolidó su vuelta. Fue ante el Bergantiños y, aunque una lesión de las características de la suya obliga a ser cautos con los minutos, el de Castroverde cada vez está más cerca de regresar a su mejor nivel.

Quien parece encontrarse cada vez mejor es Noé. Después de una campaña marcada por las lesiones, el de Teo ha entrado de lleno en los planes de Antonio Hidalgo e incluso se consolidó como el héroe de la eliminatoria de Copa del Rey contra el Mallorca.

Noé Carrillo, el "diferente" de Abegondo al que las lesiones no han podido marchitar Más información

Enrique, el último de los tres en volver, busca hacerse hueco en un centro del campo que era suyo y que ahora, está poblado de competencia.

A todos ellos se suma un Nájera que sigue trazando una línea ascendente en su rendimiento. El riojano, que suele actuar como mediapunta, firmó su octava diana en lo que va de temporada y parece no levantar el pie del acelerador.

Ante el Coruxo, en la última jornada liguera, Manuel Pablo partió con Dani Estévez, Noé y Nájera como titulares, aunque también hizo ingresar a Manu Ferreiro, Enrique y Garrido. Con todos disponibles, la competitividad alcanza su punto más álgido. Y si hay un gran beneficiado directo, ese es el Fabril.