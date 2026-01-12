Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

El centro del campo del Fabril, al completo por primera vez en lo que va de temporada

Todos los futbolistas de la medular contaron con minutos ante el Coruxo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/01/2026 22:34
Noé deja atrás a Nacho Fariña en el encuentro entre Fabril y Coruxo
Noé deja atrás a Nacho Fariña en el encuentro entre Fabril y Coruxo
Quintana
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Del nada al todo. Por fin, después de un inicio de temporada mermado por las lesiones que afectaron de forma directa a la medular, Manuel Pablo tiene disponibles a todas las opciones. Aun así, el Fabril fue capaz de sobreponerse a la falta de efectivos y finalizar la primera vuelta en lo más alto de la clasificación tras arrasar en Valladolid (0-4). La segunda, la empezó de la misma manera: ganando al Coruxo (2-1) y con todos sus mediocentros disfrutando de minutos.

El curso del filial deportivista arrancó con Manu Ferreiro en fuera de juego. El de Castroverde todavía continuaba recuperándose de la rotura muscular sufrida en el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera Federación que le obligó incluso a pasar por quirófano. No volvió hasta noviembre.

Un mes antes del regreso de Ferreiro, cayó Noé Carrillo. El club no emitió parte médico, pero Manuel Pablo confirmaba en la rueda de prensa previa al choque contra el Oviedo Vetusta que el de Teo sufría “un esguince fuerte”. Poco antes de la vuelta de Manu Ferreiro, una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla apartó a Enrique del verde. Se juntaban así las bajas de tres futbolistas llamados a convertirse en los engranajes que hiciesen funcionar al juego del Fabril.

Entró así de cabeza al once inicial Dani Estévez. El coruñés, en su primera temporada en el filial, tenía la oportunidad de demostrar que era merecedor de la etiqueta “joya deportivista” que se le colgó en 2018 tras ser elegido el mejor jugador en Brunete. Cumplió hasta tal punto que ahora, cuesta verle relegado al banquillo. Otro de los que ganó minutos con las bajas de Ferreiro, Noé y Enrique fue Jaime Garrido. El madrileño ya había sido la apuesta de Manuel Pablo ante las bajas del ejercicio pasado.

Al completo

A principios de noviembre, Manu Ferreiro consolidó su vuelta. Fue ante el Bergantiños y, aunque una lesión de las características de la suya obliga a ser cautos con los minutos, el de Castroverde cada vez está más cerca de regresar a su mejor nivel.

Quien parece encontrarse cada vez mejor es Noé. Después de una campaña marcada por las lesiones, el de Teo ha entrado de lleno en los planes de Antonio Hidalgo e incluso se consolidó como el héroe de la eliminatoria de Copa del Rey contra el Mallorca.

Noé Carrillo, antes de entrar al césped en el Deportivo-Mallorca de Copa

Noé Carrillo, el "diferente" de Abegondo al que las lesiones no han podido marchitar

Más información

Enrique, el último de los tres en volver, busca hacerse hueco en un centro del campo que era suyo y que ahora, está poblado de competencia.

A todos ellos se suma un Nájera que sigue trazando una línea ascendente en su rendimiento. El riojano, que suele actuar como mediapunta, firmó su octava diana en lo que va de temporada y parece no levantar el pie del acelerador.

Ante el Coruxo, en la última jornada liguera, Manuel Pablo partió con Dani Estévez, Noé y Nájera como titulares, aunque también hizo ingresar a Manu Ferreiro, Enrique y Garrido. Con todos disponibles, la competitividad alcanza su punto más álgido. Y si hay un gran beneficiado directo, ese es el Fabril.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Un once del Deportivo de la temporada 1984-85

Un cruce en 1985 con muchas similitudes
Lois Novo
Raudnei, ante Albesa en la ida de las semifinales de Copa ante el Valladolid de 1989, primera de las siete eliminaciones consecutivas del Deportivo frente a rivales de categoría superior antes de eliminar el mes pasado al Mallorca

Un listón cada vez más difícil de franquear
Lois Novo
Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene

Ya hay parte médico de Millene: sufre una luxación acromio-clavicular
Bea Arrizado
Juan Copa da indicaciones en un tiempo muerto de un partido de esta temporada

Juan Copa sopla velas: 200 victorias con el Liceo en la OK Liga
María Varela