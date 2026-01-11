El Fabril, abonado a la épica: tres victorias en el tiempo añadido

Nájera marcó el primer gol en la victoria en el añadido ante el Coruxo (2-1) Quintana

El Fabril parece tener un imán para los finales de infarto. Volvió a dar buena cuenta de ello, remontando al Coruxo en Abegondo por 2-1. El tanto decisivo llegó en el minuto 90+2, tras un ataque rápido y vertical. Garrido recibió en el borde del área, se orientó y cedió el balón a la banda derecha a Pablo Cortés. El zaragozano se la jugó con un disparo con la zurda al primer toque y no le pudo salir mejor. Un golazo que redondeó otra victoria que llegó más allá del tiempo reglamentario.

No es la primera vez este curso que el Fabril saca petróleo en los últimos minutos. En la jornada 3 contra el Salamanca (2-1), también en Abegondo, Rubén Fernández firmó un golazo por la escuadra, un cañonazo que selló la victoria en el descuento y que llegó justo antes de que el joven delantero fuese apartado del equipo por motivos extradeportivos.

Una jornada más tarde, en la visita al Rayo Cantabria, Bil Nsongo anotó el 2-3 definitivo de penalti en el minuto 90+7. El delantero camerunés, máximo goleador del Fabril y presente en las convocatorias del primer equipo en las últimas semanas, se vistió de héroe con un hat-trick en la que hasta ahora es la victoria más tardía del Fabril en esta temporada.

Ante el Coruxo, Pablo Cortés se quedó a unos minutos de igualarlo. El mediapunta se reivindicó después de media temporada con un rol secundario desde su incorporación en verano. Su gol fue espectacular por la ejecución y también decisivo para mantener al equipo en lo más alto de la tabla, recordando a los rivales que cualquier error en los minutos finales puede ser fatal.

Pero las gestas del filial no se limitan a goles en el añadido. En Los Pajaritos, contra un Numancia hasta entonces casi inexpugnable en casa, el Fabril remontó el 1-0 tempranero y Bil Nsongo hizo el 1-2 en el minuto 76. Una victoria que ha sido ratificada recientemente en los despachos, aunque el Numancia subirá su reclamación por una supuesta alineación indebida al Comité de Apelación y, si fuese necesario, al TAD.

Y ahí no quedó la cosa. Una jornada después, el final del partido contra el Ávila también fue de infarto, aunque por otras razones. Después de remontar y ponerse 2-1 en el marcador, el Fabril se quedó con diez por la expulsión de Vilela. Hugo Ríos, que ya estaba haciendo un partidazo, elevó todavía más su actuación en los instantes finales con múltiples intervenciones prodigiosas para mantener el triunfo.

Tres triunfos en el tiempo añadido y un par de victorias épicas recientes dibujan a un Fabril que ha hecho de los finales de partidos su momento favorito.