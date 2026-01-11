El Deportivo busca el premio doble en el derbi juvenil ante el Celta en Abegondo

Nico Balbás, persiguiendo el balón Carlota Blanco

El Deportivo juvenil busca el premio doble en el derbi juvenil ante el Celta hoy (12.00 horas, YouTube RC Deportivo). La escuadra dirigida por Miguel Figueira afronta el encuentro frente a su eterno rival con la oportunidad de rebasarle en la tabla y quedarse con la primera posición que el conjunto de Berto Suárez ostenta desde el inicio de la temporada.

Pero es que más allá de ese evidente premio que sería colocarse como líder en solitario con un punto de margen —el Celta le lleva, actualmente, dos al Dépor—, un triunfo blanquiazul permitiría que el equipo coruñés, al menos, igualase el golaveraje particular. No es un tema menor de cara a un tramo final de curso que se prevé nuevamente muy igualado.

El cuadro deportivista llega a este primer partido de la segunda vuelta en el mejor momento de la temporada. Después de arrancar con derrota la temporada —perdió 1-0 contra el Celta—, el equipo herculino ha ido acumulando pequeños tropiezos en forma de empate. Han sido hasta la fecha cuatro igualadas, las dos últimas de manera consecutiva a finales de noviembre. Las tablas contra el Compos (0-0) y el Sporting (1-1) alejaron al Dépor a cinco puntos del liderato y lo colocaron tercero, por detrás del cuadro gijonés.

Entonces llegó la primera derrota del Celta, que cayó de manera sorprendente por 3-4 ante la Gimnástica de Torrelavega. Esa derrota coincidió con el inicio de la mejor dinámica del Dépor, que desde diciembre no solo acumula cuatro victorias consecutivas, sino que en todas ellas ha acabado goleando. 0-4 ante el Racing de Santander, 6-1 frente al Bansander, 1-6 contra el Montañeros en el derbi local y 5-0 contra el Val Miñor para estrenar el año 2026. En total, un parcial de 21-2 que permite llegar a los de Figueira al encuentro de rivalidad con la moral por las nubes.

Romper la maldición

Más allá del evidente botín que ofrece el encuentro, el Deportivo afronta el choque también con el orgullo herido, ya que acumula más de tres años sin ganar al Celta en un duelo directo.

El Celta gana las batallas y el Deportivo se lleva las guerras en la División de Honor Juvenil Más información

El equipo coruñés fue campeón del Grupo 1 en las dos últimas temporadas, pero acumula seis derbis consecutivos sin ganar. La última victoria deportivista fue en Vigo, en diciembre del 2022 (0-1).