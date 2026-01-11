El Dépor le da la vuelta al Celta en el derbi juvenil: remontada, sorpasso en la tabla y golaveraje ganado (3-1)

Iker Gil celebra el 1-1 en Abegondo en el Dépor-Celta de División de Honor Juvenil Germán Barreiros

El inicio de la segunda vuelta traía algo más que tres puntos en juego. El Juvenil A del Deportivo llegaba a Abegondo dos puntos por detrás del Celta y con la posibilidad de darle la vuelta a la clasificación en un solo partido. Y lo que acabó ocurriendo fue exactamente eso: un giro al marcador, un giro a la tabla, un giro al golaveraje y un giro simbólico a la temporada. Iker Gil y Lucas Castro voltearon el gol inicial de Noya y otro tanto del '8' blanquiazul permitió al Dépor ganar el golaveraje particular -tras el 1-0 de la primera vuelta en Vigo- para aupar al equipo blanquiazul a lo más alto del grupo 1 de División de Honor Juvenil.

El equipo de Miguel Figueira se presentó con su estructura habitual, un 1-4-3-3 reconocible desde el primer pase, con voluntad de llevar la iniciativa y de instalarse pronto en campo rival. El Dépor quiso el balón desde el arranque, pero se encontró con un Celta que tampoco estaba dispuesto a cederlo. El conjunto de Berto Suárez apostó por iniciar desde atrás, con tres centrales, carrileros largos y mucha libertad por dentro para sus mediapuntas, en una disposición que recordaba al modelo del primer equipo celeste de Claudio Giráldez.

El partido comenzó así, con dos equipos mirándose de frente. El Celta, agresivo en la presión en los reinicios de juego del Dépor, se colocó muy alto, casi hombre a hombre, y esa valentía tuvo premio temprano. En el minuto 10, una mala decisión en salida castigó al Dépor. Rodri Leiva metió en un ‘embolao’ a Mauro Valeiro con un pase comprometido, Noya leyó la jugada, apretó por la espalda y forzó la pérdida. Tras un toque de Pedro Ildefonso, el balón volvió a Noya, que desde la frontal definió con calma y precisión con un remate ajustado al palo, imposible para un Rodri Leiva que solo pudo hacer la estatua.

El golpe no cambió el plan, pero sí activó una respuesta inmediata. El Dépor no se descompuso y encontró pronto el empate desde la presión alta. En el minuto 14, Vergara robó en campo rival, condujo sin oposición y el balón quedó suelto en tres cuartos. Iker Gil salió de su zona con determinación, se apoyó en Lucas Castro y, sin apenas tiempo para armar la pierna, soltó un latigazo seco, imposible para Izan Server. 1-1 y reseteo del derbi.

A partir de ahí, el encuentro entró en una fase más reconocible para el equipo blanquiazul. El Dépor empezó a sentirse cómodo, acumuló más posesión y jugó cada vez más cerca del área celeste. Lucas Castro apareció entre líneas, Álvaro Fraga alternó desborde desde la izquierda con apoyos interiores y el equipo fue encontrando continuidad. En el minuto 20, Mauro Valeiro interpretó a la perfección dónde iba a caer el balón, tiró de intuición, robó muy arriba y filtró un pase preciso para Leandro, que se plantó solo ante el portero, pero Izan Server leyó la vaselina y evitó el gol.

El dominio territorial era blanquiazul, pero el Celta seguía siendo peligroso con poco. Dejando tres hombres arriba y explotando las llegadas de sus carrileros, sobre todo Hugo Pérez, generó varias situaciones de alerta. Los centrales Vergara y David Fernández tuvieron que multiplicarse para sostener al equipo en alguna que otra situación límite, siempre con la ayuda de Rodri Leiva. En el 23, un pase profundo de Pedro dejó a Ángel Dávila cerca del mano a mano, pero la velocidad de Vergara y la salida decidida de Rodri Leiva abortaron la ocasión.

El partido ya empezaba a calentarse a pesar del frío ambiente en Abegondo. Lucas Castro lo intentó desde fuera en el 28, Noya obligó a Rodri Leiva a sacar una mano extraordinaria en el 35 para evitar un golazo por la escuadra, y apenas segundos después el propio Rodri dejó solo a Álvaro Fraga ante el portero celeste con un saque en largo. El extremo no terminó de decidirse entre el pase a un compañero y el tiro e Izan Server lo aprovechó para desbaratar la jugada con el pie.

Lucas Castro, de profesión llegador

Cuando el descanso ya asomaba, el Dépor volvió a sacar petróleo de defender hacia adelante. En el 39, Abel Regueira robó y abrió rápido a Leandro. El extremo se deshizo de Suleman con facilidad y puso un centro raso al corazón del área. Allí apareció Lucas Castro, llegador nato, para rematar de tacón, con fantasía, y aprovechar el leve desvío de un defensa que elevó el balón por encima del portero. Un 2-1 que hacía justicia al tramo final de la primera parte.

Aun así, el Celta tuvo la última antes del descanso, una triangulación magnífica entre Xandre, Noya y Ángel Dávila. El toque de este último dejó a Noya solo, pero Rodri Leiva, valiente y rápido, se lanzó al suelo para desviar la vaselina. El portero blanquiazul, señalado en el 0-1, se rehizo con personalidad y sostuvo al equipo durante el resto de la primera parte.

La segunda parte mantuvo el mismo guion de valentía por parte del Dépor. El equipo de Miguel Figueira, pese a ir por delante, no se arrugó y siguió presionando arriba. Eso permitió al Celta atacar la espalda en varias ocasiones. En el minuto 48, un pase filtrado dejó solo a Ángel Dávila, pero la rápida corrección de Guille Pastoriza y otra mano salvadora de Rodri Leiva evitaron el empate.

Xabi Campos roba un balón tras una entrada durante el Dépor-Celta Germán Barreiros

El intercambio de golpes continuó. En el minuto 56, Ángel Dávila condujo, recortó y su disparo fue bloqueado por un central del Dépor. Otra vez. El rechace cayó a Hugo Pérez y Rodri Leiva volvió a salvar con el pie. Otra vez. Poco después, una contra llevada por Ratón terminó con un disparo con la zurda que el portero local despejó con el pie derecho. A esas alturas, su actuación ya empezaba a marcar el partido.

El Dépor también tuvo las suyas. Lucas Castro probó desde fuera sin acierto y, sobre todo, apareció en escena una acción magnífica de Mauro Valeiro. Robo, apoyo en Iker Gil, conducción eliminando rivales y la irrupción final del último zaguero del Celta para evitar lo que habría sido un gol antológico.

La apuesta no cambió. Miguel Figueira insistía desde la banda con un mensaje claro, “más agresividad, más agresividad”, y el Dépor fue inclinando el campo. Mauro Valeiro creció con el paso de los minutos, pero el peligro celeste en transición siguió presente con un resultado tan ajustado.

El susto y la sentencia

En el minuto 75 llegó el susto. Las luces y sombras de Rodri Leiva. Un resbalón en salida de balón, fuera del área, permitió a Pedro probar un disparo lejano sin portero. El balón botó, se elevó de nuevo y acabó estrellándose en el palo. Alivio para el Dépor, que sobrevivió a su momento más delicado.

Pero el Dépor sentenció la historia en un contragolpe que combinó inteligencia, timing y un poco de fortuna. Nico Balbás recibió el balón en la banda derecha y, girando sobre sí mismo, permitió que Guille Pastoriza ganase altura con un desmarque inteligente por banda. Además, Guille, cuando llegó a línea de fondo, escondió el pase atrás con inteligencia para la llegada de Lucas Castro. El centrocampista apareció otra vez por sorpresa en el área y su remate pegó en la defensa, pero lo suficiente para que el balón acabara entrando, como en el 2-1.

El Dépor celebró el 3-1 como se merecía, ya que con este gol finiquitaba la victoria y además se hacía con el golaveraje particular, un aspecto que puede ser clave a la hora de decidir el posible título de Liga.