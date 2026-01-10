Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

La previa | El Fabril, campeón de invierno, inicia la segunda vuelta ante un Coruxo intratable

Manuel Pablo, que no puede contar con Bil Nsongo ni Samu, cree que el filial va a tener que emplearse "a fondo" contra un rival que ha sumado 20 de los últimos 24 puntos posibles

Eder Pereira
Eder Pereira
10/01/2026 04:10
Fabi, a punto de tirar en el partido ante el Ávila en Abegondo
Fabi, a punto de tirar en el partido ante el Ávila en Abegondo
Germán Barreiros
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Fabril inicia la segunda vuelta como campeón de invierno, igualado a 24 puntos con la Gimnástica Segoviana pero en lo más alto por mejor diferencia de goles. El filial de Manuel Pablo recibe este sábado a las 16.00 horas en Abegondo (Youtube RCD/TVG Web) al Coruxo, uno de los equipos más en forma del grupo y con claras opciones de entrar en zona de playoff.

El conjunto de Javi Fernández encadena ocho jornadas sin perder y ha sumado 20 de los últimos 24 puntos en juego. Un rival exigente, como advirtió el técnico blanquiazul: “Ofensivamente está generando mucho. Vamos a tener que emplearnos a fondo y aun así nos van a generar situaciones. También creo que seremos capaces de, si estamos en nuestra línea, de poder hacerle daño”.

Samu Fernández, central del Fabril, sentado en el banquillo en un partido del primer equipo del Deportivo durante esta temporada

La sub-19 vuelve a cruzarse en el camino de Samu, que se perderá una vez más un partido de Copa

Más información

El entrenador valoró de forma positiva la primera vuelta, subrayando el rendimiento global de una plantilla amplia y la continuidad en la idea de juego. “En casa a veces nos ha costado con equipos que nos esperan más”, reconoció el míster, que elogió el crecimiento del equipo en ataque y el riesgo asumido en defensa, con mención especial al buen momento de Hugo Ríos.

El filial llega tras golear al Valladolid Promesas (0-4), aunque Manuel Pablo mandó un recado al admitir que la semana previa “no fue buena en cuanto a entrenamientos”. Para este encuentro no estarán Bil Nsongo ni Samu, convocados con el primer equipo, mientras que Vilela regresa tras sanción.

Líder sin asterisco

El Juez Disciplinario desestimó la reclamación del Numancia por alineación indebida contra el Fabril en el partido del 15 de diciembre en Los Pajaritos, por lo que se mantiene el resultado final de 1-2 a favor del filial.

Vilela y Estévez en el partido entre Fabril y Numancia

El Juez Disciplinario federativo desestima la reclamación del Numancia por alineación indebida del Fabril

Más información

Hugo Torres ingresó al campo en el minuto 67 sin estar inscrito en el acta, aunque sí estaba presente en los papeles previos que el delegado del filial entregó al árbitro. El Juez Disciplinario considera que en este error humano no había intención de engaño y que el jugador estaba habilitado para competir.

No obstante, el Numancia ya ha decidido recurrir a Apelación, paso previo al TAD.

Posibles alineaciones

Fabril: Hugo Ríos; Pablo García, Vilela, Quique Teijo, Hugo Torres; Estévez, Noé, Manu Ferreiro; Domínguez, Nájera, Fabi.

Coruxo: Esteban Ruiz; Roque, Marchante, Juan Rodríguez, Naveira; Charly, Guille Pinín; Gandarillas, Hugo Rodríguez, Javi González; Xavier Sola.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Manex Lozano, nuevo jugador del Racing de Santander

El Racing de Santander se mueve rápido y firma su segundo delantero en 24 horas
Esther Durán
El Mirandés celebra un gol contra el Huesca

Llegada al ecuador con metas dispares
Zeltia Regueiro
Rubén Perelló, durante un entrenamiento

Rubén Perelló: "Es muy justo que el Leyma Coruña sea el líder"
Chaly Novo
Luismi Cruz durante el partido contra el Cádiz disputado en Riazor

La Previa| Canarias sube la temperatura para el Deportivo
Jorge Lema