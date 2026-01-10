La previa | El Fabril, campeón de invierno, inicia la segunda vuelta ante un Coruxo intratable

Fabi, a punto de tirar en el partido ante el Ávila en Abegondo Germán Barreiros

El Fabril inicia la segunda vuelta como campeón de invierno, igualado a 24 puntos con la Gimnástica Segoviana pero en lo más alto por mejor diferencia de goles. El filial de Manuel Pablo recibe este sábado a las 16.00 horas en Abegondo (Youtube RCD/TVG Web) al Coruxo, uno de los equipos más en forma del grupo y con claras opciones de entrar en zona de playoff.

El conjunto de Javi Fernández encadena ocho jornadas sin perder y ha sumado 20 de los últimos 24 puntos en juego. Un rival exigente, como advirtió el técnico blanquiazul: “Ofensivamente está generando mucho. Vamos a tener que emplearnos a fondo y aun así nos van a generar situaciones. También creo que seremos capaces de, si estamos en nuestra línea, de poder hacerle daño”.

La sub-19 vuelve a cruzarse en el camino de Samu, que se perderá una vez más un partido de Copa Más información

El entrenador valoró de forma positiva la primera vuelta, subrayando el rendimiento global de una plantilla amplia y la continuidad en la idea de juego. “En casa a veces nos ha costado con equipos que nos esperan más”, reconoció el míster, que elogió el crecimiento del equipo en ataque y el riesgo asumido en defensa, con mención especial al buen momento de Hugo Ríos.

El filial llega tras golear al Valladolid Promesas (0-4), aunque Manuel Pablo mandó un recado al admitir que la semana previa “no fue buena en cuanto a entrenamientos”. Para este encuentro no estarán Bil Nsongo ni Samu, convocados con el primer equipo, mientras que Vilela regresa tras sanción.

Líder sin asterisco

El Juez Disciplinario desestimó la reclamación del Numancia por alineación indebida contra el Fabril en el partido del 15 de diciembre en Los Pajaritos, por lo que se mantiene el resultado final de 1-2 a favor del filial.

El Juez Disciplinario federativo desestima la reclamación del Numancia por alineación indebida del Fabril Más información

Hugo Torres ingresó al campo en el minuto 67 sin estar inscrito en el acta, aunque sí estaba presente en los papeles previos que el delegado del filial entregó al árbitro. El Juez Disciplinario considera que en este error humano no había intención de engaño y que el jugador estaba habilitado para competir.

No obstante, el Numancia ya ha decidido recurrir a Apelación, paso previo al TAD.