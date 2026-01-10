El quién es quién del Juvenil A del Dépor que este domingo desafía al Celta

Nico Ruiz, centrocampista del Juvenil A del Dépor, en carrera en Abegondo Carlota Blanco

El Deportivo, segundo clasificado del grupo 1 de División de Honor Juvenil a dos puntos del Celta, arranca el año con un derbi de máxima trascendencia. El conjunto blanquiazul recibe este domingo a su eterno rival en Abegondo, a partir de las 12.00 horas, con la posibilidad de asaltar el liderato en el inicio de la segunda vuelta. El precedente de la primera vuelta, con triunfo celeste por 1-0, añade valor al duelo también en el golaveraje particular.

El Juvenil A afronta así un arranque de 2026 exigente, ya que tras el derbi llegará la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey juvenil frente al Sporting Hortaleza madrileño, a partido único en Abegondo. Un contexto ideal para detenerse en los nombres propios del equipo dirigido por Miguel Figueira y repasar, uno a uno, quién es quién en el Juvenil A del Deportivo.

Anxo Regueiro (Culleredo, 2007). Portero de tercer año juvenil y uno de los pilares del equipo. Lleva en el Deportivo desde benjamines y suma nueve partidos como titular (810 minutos). Destaca por sus reflejos, seguridad bajo palos y fiabilidad. Ha encajado siete goles por el momento en una categoría exigente.

Rodrigo Leiva (Santiago, 2008). Guardameta de segundo año que viene empujando fuerte. Ha sido titular en seis encuentros (540 minutos) y solo ha encajado cuatro goles, dejando muy buenas sensaciones. Portero ágil al que es muy difícil hacerle gol bajo palos.

Guille Pastoriza (A Coruña, 2008). Lateral derecho de segundo año que lo ha jugado todo: quince partidos, quince titularidades y 1.350 minutos. Aporta recorrido constante, potencia física y capacidad para romper líneas en conducción. Rápido, intenso y muy difícil de superar en el uno contra uno defensivo.

David Vergara (Narón, 2007). Uno de los capitanes y referente del vestuario. Tercer año juvenil, con diez partidos y 696 minutos. Lateral reconvertido en central esta temporada, destaca por su velocidad, potencia en los duelos y conocimiento del club, al que pertenece desde benjamines.

Iker Fernández (A Coruña, 2008). Central de segundo año, con doce partidos disputados y 881 minutos. El coruñés es fuerte en los duelos defensivos y cuenta con un buen desplazamiento de balón desde atrás. Central fiable y con personalidad.

David Fernández (Lugo, 2007). Central de tercer año que suma cinco partidos (387 minutos). Después de varias semanas fuera por lesión, vuelve a escena para ganar peso en la segunda vuelta. Ya tuvo muchos minutos la pasada temporada. Fichado en el 2023 procedente del Lugo, aporta experiencia y destaca por su capacidad técnica.

Samba Wade (Arteixo, 2009). Jugador de primer año juvenil que ha alternado entre central y mediocentro. Ha participado en doce encuentros (751 minutos). Destaca por su fortaleza física, buen manejo de balón y versatilidad. Un perfil potente que aporta equilibrio y presencia en el eje del equipo. Internacional sub-17.

Xabi Campos (A Coruña, 2008). Lateral izquierdo de segundo año, con catorce partidos y 963 minutos. Jugador de largo recorrido, físico potente y buen pie. Su progresión le ha llevado ya a entrar en convocatorias con el Fabril. Ofrece profundidad por banda.

Jorge Vega (A Coruña, 2008). Lateral izquierdo de segundo año que ha participado en catorce partidos (451 minutos) en División de Honor Juvenil en la presente temporada. Aporta profundidad y velocidad por banda. Perfil ofensivo, capaz de estirar al equipo desde el costado.

Lucas Castro (Cambados, 2007). Centrocampista de tercer año en dinámica de Fabril. Ha jugado los quince partidos como titular (1.286 minutos) y suma nueve goles. Entiende muy bien el juego, llega con facilidad al área y ya fue protagonista la pasada temporada en el Juvenil A.

Mauro Valeiro (A Coruña, 2009). Centrocampista de primer año juvenil y una de las grandes joyas de Abegondo. Ha disputado catorce partidos (913 minutos) y marcado un gol. Talento diferencial para jugar por dentro, creativo y con personalidad. Internacional sub-17 con España tras toda una vida en el Deportivo.

Nico Ruiz (Vilalba, 2007). Mediocentro de segundo año juvenil, con nueve partidos y 707 minutos. Pivote o interior con visión de juego, criterio y capacidad para marcar el ritmo del equipo. Siempre ha competido por encima de su edad y, con 17 años, ya tiene el Fabril como su siguiente meta.

Abel Regueira (Sada, 2008). Mediocentro de segundo año juvenil. Ha participado en doce partidos (517 minutos). Futbolista muy intenso, con capacidad para abarcar mucho campo y sostener el ritmo del equipo. Contagia energía, agresividad competitiva y compromiso en cada acción.

Álvaro Fraga (Valdoviño, 2007). Jugador de tercer año con catorce partidos y 1.200 minutos, en los que ha marcado cinco goles. Es un fijo por dentro o incluso como extremo izquierdo, posición en la que ha jugado últimamente. Zurdo de gran precisión y notable golpeo desde media distancia. Fue importante la pasada temporada y mantiene un rol clave en el equipo.

Lucas Regueiro (Miño, 2008). Extremo de segundo año juvenil. Disputó ocho partidos (555 minutos) y anotó dos goles antes de caer lesionado en noviembre. Muy habilidoso por banda izquierda, con capacidad para asociarse y desequilibrar. Estaba siendo determinante antes de su ausencia prolongada.

Nico Balbás (Narón, 2008). Extremo de segundo año juvenil. Ha jugado nueve partidos (507 minutos) y marcado dos goles. Internacional sub-17 con Honduras, selección con la que disputó el Mundial de la categoría. Futbolista habilidoso y desequilibrante por banda derecha, aunque no ha sido convocado en las últimas semanas por lesión.

Rubén Trillo (Dumbría, 2008). Extremo o mediapunta de segundo año juvenil. Suma once partidos (374 minutos) y cuatro goles. Aporta dinamismo y facilidad para asociarse entre líneas. Jugador eléctrico, con llegada al área y capacidad de trabajo.

Dani García (Oleiros, 2007). Extremo de tercer año que ha participado en siete partidos (174 minutos), anotando tres goles. Futbolista fino con balón, capaz de hacer jugar a los compañeros. Ya tuvo presencia el curso pasado en el Juvenil A, dejando goles importantes en momentos clave.

Leandro Altieri (A Coruña, 2008). Extremo de segundo año que empezó a entrar en convocatorias recientemente. Ha jugado tres partidos (89 minutos) y marcado dos goles. Perfil muy vertical, con desborde y descaro en el uno contra uno. Comienza a ganar protagonismo.

Iker Gil (Val do Dubra, 2007). Delantero de tercer año. Ha jugado trece partidos (751 minutos) en Liga y suma siete goles. Es un ‘9’ de referencia, con buen juego de espaldas y con olfato goleador. Regresó en verano a Abegondo, donde se había formado hasta edad cadete, tras dos años fuera en el Conxo y el Compostela, equipo con el que llegó a jugar en Segunda Federación.

Miguel De Labra (Santiago, 2008). Delantero de segundo año juvenil. Ha participado en quince encuentros (751 minutos) y ha marcado siete goles. Referencia ofensiva dentro del área, determinante en los metros finales. El santiagués lleva años siendo máximo goleador en distintas categorías de la cantera blanquiazul.