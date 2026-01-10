El quién es quién del Juvenil A del Dépor que este domingo desafía al Celta
Los nombres propios del equipo de Miguel Figueira antes del importante derbi y del debut en Copa del Rey
El Deportivo, segundo clasificado del grupo 1 de División de Honor Juvenil a dos puntos del Celta, arranca el año con un derbi de máxima trascendencia. El conjunto blanquiazul recibe este domingo a su eterno rival en Abegondo, a partir de las 12.00 horas, con la posibilidad de asaltar el liderato en el inicio de la segunda vuelta. El precedente de la primera vuelta, con triunfo celeste por 1-0, añade valor al duelo también en el golaveraje particular.
El Juvenil A afronta así un arranque de 2026 exigente, ya que tras el derbi llegará la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey juvenil frente al Sporting Hortaleza madrileño, a partido único en Abegondo. Un contexto ideal para detenerse en los nombres propios del equipo dirigido por Miguel Figueira y repasar, uno a uno, quién es quién en el Juvenil A del Deportivo.
- Anxo Regueiro (Culleredo, 2007). Portero de tercer año juvenil y uno de los pilares del equipo. Lleva en el Deportivo desde benjamines y suma nueve partidos como titular (810 minutos). Destaca por sus reflejos, seguridad bajo palos y fiabilidad. Ha encajado siete goles por el momento en una categoría exigente.
- Rodrigo Leiva (Santiago, 2008). Guardameta de segundo año que viene empujando fuerte. Ha sido titular en seis encuentros (540 minutos) y solo ha encajado cuatro goles, dejando muy buenas sensaciones. Portero ágil al que es muy difícil hacerle gol bajo palos.
- Guille Pastoriza (A Coruña, 2008). Lateral derecho de segundo año que lo ha jugado todo: quince partidos, quince titularidades y 1.350 minutos. Aporta recorrido constante, potencia física y capacidad para romper líneas en conducción. Rápido, intenso y muy difícil de superar en el uno contra uno defensivo.
- David Vergara (Narón, 2007). Uno de los capitanes y referente del vestuario. Tercer año juvenil, con diez partidos y 696 minutos. Lateral reconvertido en central esta temporada, destaca por su velocidad, potencia en los duelos y conocimiento del club, al que pertenece desde benjamines.
- Iker Fernández (A Coruña, 2008). Central de segundo año, con doce partidos disputados y 881 minutos. El coruñés es fuerte en los duelos defensivos y cuenta con un buen desplazamiento de balón desde atrás. Central fiable y con personalidad.
- David Fernández (Lugo, 2007). Central de tercer año que suma cinco partidos (387 minutos). Después de varias semanas fuera por lesión, vuelve a escena para ganar peso en la segunda vuelta. Ya tuvo muchos minutos la pasada temporada. Fichado en el 2023 procedente del Lugo, aporta experiencia y destaca por su capacidad técnica.
- Samba Wade (Arteixo, 2009). Jugador de primer año juvenil que ha alternado entre central y mediocentro. Ha participado en doce encuentros (751 minutos). Destaca por su fortaleza física, buen manejo de balón y versatilidad. Un perfil potente que aporta equilibrio y presencia en el eje del equipo. Internacional sub-17.
- Xabi Campos (A Coruña, 2008). Lateral izquierdo de segundo año, con catorce partidos y 963 minutos. Jugador de largo recorrido, físico potente y buen pie. Su progresión le ha llevado ya a entrar en convocatorias con el Fabril. Ofrece profundidad por banda.
- Jorge Vega (A Coruña, 2008). Lateral izquierdo de segundo año que ha participado en catorce partidos (451 minutos) en División de Honor Juvenil en la presente temporada. Aporta profundidad y velocidad por banda. Perfil ofensivo, capaz de estirar al equipo desde el costado.
- Lucas Castro (Cambados, 2007). Centrocampista de tercer año en dinámica de Fabril. Ha jugado los quince partidos como titular (1.286 minutos) y suma nueve goles. Entiende muy bien el juego, llega con facilidad al área y ya fue protagonista la pasada temporada en el Juvenil A.
- Mauro Valeiro (A Coruña, 2009). Centrocampista de primer año juvenil y una de las grandes joyas de Abegondo. Ha disputado catorce partidos (913 minutos) y marcado un gol. Talento diferencial para jugar por dentro, creativo y con personalidad. Internacional sub-17 con España tras toda una vida en el Deportivo.
- Nico Ruiz (Vilalba, 2007). Mediocentro de segundo año juvenil, con nueve partidos y 707 minutos. Pivote o interior con visión de juego, criterio y capacidad para marcar el ritmo del equipo. Siempre ha competido por encima de su edad y, con 17 años, ya tiene el Fabril como su siguiente meta.
- Abel Regueira (Sada, 2008). Mediocentro de segundo año juvenil. Ha participado en doce partidos (517 minutos). Futbolista muy intenso, con capacidad para abarcar mucho campo y sostener el ritmo del equipo. Contagia energía, agresividad competitiva y compromiso en cada acción.
- Álvaro Fraga (Valdoviño, 2007). Jugador de tercer año con catorce partidos y 1.200 minutos, en los que ha marcado cinco goles. Es un fijo por dentro o incluso como extremo izquierdo, posición en la que ha jugado últimamente. Zurdo de gran precisión y notable golpeo desde media distancia. Fue importante la pasada temporada y mantiene un rol clave en el equipo.
- Lucas Regueiro (Miño, 2008). Extremo de segundo año juvenil. Disputó ocho partidos (555 minutos) y anotó dos goles antes de caer lesionado en noviembre. Muy habilidoso por banda izquierda, con capacidad para asociarse y desequilibrar. Estaba siendo determinante antes de su ausencia prolongada.
- Nico Balbás (Narón, 2008). Extremo de segundo año juvenil. Ha jugado nueve partidos (507 minutos) y marcado dos goles. Internacional sub-17 con Honduras, selección con la que disputó el Mundial de la categoría. Futbolista habilidoso y desequilibrante por banda derecha, aunque no ha sido convocado en las últimas semanas por lesión.
- Rubén Trillo (Dumbría, 2008). Extremo o mediapunta de segundo año juvenil. Suma once partidos (374 minutos) y cuatro goles. Aporta dinamismo y facilidad para asociarse entre líneas. Jugador eléctrico, con llegada al área y capacidad de trabajo.
- Dani García (Oleiros, 2007). Extremo de tercer año que ha participado en siete partidos (174 minutos), anotando tres goles. Futbolista fino con balón, capaz de hacer jugar a los compañeros. Ya tuvo presencia el curso pasado en el Juvenil A, dejando goles importantes en momentos clave.
- Leandro Altieri (A Coruña, 2008). Extremo de segundo año que empezó a entrar en convocatorias recientemente. Ha jugado tres partidos (89 minutos) y marcado dos goles. Perfil muy vertical, con desborde y descaro en el uno contra uno. Comienza a ganar protagonismo.
- Iker Gil (Val do Dubra, 2007). Delantero de tercer año. Ha jugado trece partidos (751 minutos) en Liga y suma siete goles. Es un ‘9’ de referencia, con buen juego de espaldas y con olfato goleador. Regresó en verano a Abegondo, donde se había formado hasta edad cadete, tras dos años fuera en el Conxo y el Compostela, equipo con el que llegó a jugar en Segunda Federación.
- Miguel De Labra (Santiago, 2008). Delantero de segundo año juvenil. Ha participado en quince encuentros (751 minutos) y ha marcado siete goles. Referencia ofensiva dentro del área, determinante en los metros finales. El santiagués lleva años siendo máximo goleador en distintas categorías de la cantera blanquiazul.
- José Rey (O Incio, 2007). Extremo de tercer año que apenas pudo disputar un partido (31 minutos). La mala suerte con las lesiones se ha cebado con él esta temporada y todo apunta a que se perderá lo que resta de curso. Internacional español sub-17.