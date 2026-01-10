Cortés mantiene líder al Fabril con un golazo en el añadido (2-1)

Mario Nájera, autor del primer gol, durante un lance del juego QUINTANA

Hay ciertos momentos en los que se palpa en el ambiente que esta es la temporada del Fabril. El equipo nunca deja de creer y, por tercera vez en lo que va de temporada, ganó un partido pasado el minuto 90. Lo hizo ante el Coruxo (2-1), quien se adelantó en el campo Arsenio Iglesias merced al tanto de Mateo Gandarillas, pero terminó viendo como el filial blanquiazul remontaba con goles de Nájera y Pablo Cortés. El aragonés eligió la mejor forma de estrenarse, con un magnífico disparo con rosca que vale tres puntos y una semana más en lo alto de la clasificación.

Con la única novedad de Aarón en lugar de un Samu que fue convocado por el primer equipo, el Fabril arrancó el partido con la intención de mandar. Dispuso de tres córners en los primeros once minutos, pero enfrente no iba a tener a un equipo que se echara atrás como hicieron otros en Abegondo. El Coruxo buscó rápidos balones en largo cuando robaba y tardó en afinar, como muestran cuatro fueras de juego en ese corto periodo de tiempo, pero en cuanto lo hizo se puso por delante en el marcador.

Los vigueses habían pedido penalti de Hugo Torres por mano en una primera aproximación al área, a la que siguió el 0-1. Sola bajó con un gran control un nuevo envío directo, dejó de tacón para que Javi González disparara desde la frontal y en el rechace de Hugo Ríos apareció Mateo Gandarillas para embocar. Volvió a tocar el meta blanquiazul, pero no fue suficiente para evitar el tanto.

Era el premio para un Coruxo decidido, al que sin embargo poco le duró la alegría. Y es que en la siguiente acción de peligro, tras una gran conducción de Quique Teijo, el balón fue a parar a un Fabi que sacó un centro al área, donde Nájera metió la cabeza para poner las tablas. Se alió la fortuna con el ‘7’, ya que el balón cogió a contrapié a Ruiz Díaz después de tocar en un zaguero.

Si alguien mereció algo más en la primera mitad fue el Coruxo, que tuvo alguna llegada al área antes y después de un tramo muy accidentado en el que las asistencias atendieron a Noé y, sin tiempo para dar toda la vuelta al campo, saltaron de nuevo para evaluar una dolencia de Fabi. Finalmente, tras unos minutos de prueba, el extremo debió dejar su sitio a Pablo Cortés, aquejado de un problema en la zona de la cadera.

La mayoría de llegadas del Coruxo llevaron el sello del goleador Mateo, que probó a Ríos en un centrochut y con un tiro flojo desde la frontal del área. La más clara, antes del descanso, llegaría en un cabezazo de Charly Alonso a la salida de un córner que se perdió por poco junto al palo izquierdo de la portería fabrilista.

Cambio ofensivo

Necesitaba un poco más de punch el filial y Manuel Pablo introdujo su segunda permuta en el descanso. Sustituyó a Hugo Torres por el mediapunta Manu Ferreiro, retrasando a Mane al lateral izquierdo y pasando a jugar con Nájera en el extremo izquierdo. No se le vio demasiado allí, eso sí, ya que fue común verle centrar su posición para dejar espacio a las constantes subidas del senegalés.

Fue un impulso para un Fabril que vivió en campo rival en los compases iniciales del segundo acto. Y de esa forma generó una clara ocasión tras una conducción de Noé, que terminó filtrando un pase que Domínguez no pudo aprovechar para marcar en el mano a mano ante Ruiz Díaz. El guardameta despejó a córner, el quinto de los coruñeses en los doce minutos que siguieron a la reanudación.

La producción ofensiva era alta, pero se vio frenada en los minutos siguientes. El Coruxo se volvió a aproximar por las inmediaciones de Hugo Ríos y Manuel Pablo optó por meter a Enrique en el sitio de Estévez buscando algo más de físico para el tramo final. Pese a ello, los visitantes siguieron insistiendo con una falta de Naveira y un remate en semifallo del propio lateral izquierdo.

El preparador canario haría sus últimos cambios tras una jugada clave en la que el cuadro vigués se quedó con diez por expulsión de Roque, que fue con la plancha ante Enrique en el centro del campo. Noé y Nájera para fuera, Garrido y Héctor Areosa para dentro. Tocaba echar el resto para intentar ganar el partido.

Y el Fabril lo buscó hasta el final. Con más intensidad que acierto hasta que encontró camino con una progresión de Garrido. El centrocampista vio en el pico izquierdo del área a Cortés, que acomodó el cuerpo para dibujar una rosca imposible para Ruiz Díaz.

Era el minuto 90+2 de juego y la celebración estuvo a la altura de la importancia del tanto. Hagan lo que hagan Gimnástica Segoviana y Oviedo Vetusta mañana ante Burgos Promesas y Sámano, respectivamente, el primer puesto está asegurado.