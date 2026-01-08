La sub-19 vuelve a cruzarse en el camino de Samu, que se perderá una vez más un partido de Copa

Samu Fernández, central del Fabril, sentado en el banquillo en un partido del primer equipo del Deportivo durante esta temporada Quintana

Después de perderse el encuentro ante el Mallorca correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey, la selección española sub-19 vuelve a cruzarse en el camino de Samu Fernández. Paco Gallardo incluyó, por segunda vez consecutiva, el nombre del defensor deportivista en la lista de 22 convocados para jugar un encuentro ante Italia.

Tal y como anunció la Real Federación Española de Fútbol, el partido se disputará el próximo 14 de enero en el complejo de la FIGC en Coverciano a las 14.00 horas y podrá seguirse por los canales oficiales de la RFEF.

El combinado dirigido por Paco Gallardo está inmerso en la lucha para clasificarse para la edición del Europeo de este 2026, que se celebrará en Gales entre el 28 y el 11 de julio. Y Samu se postula como uno de los candidatos a estar en esa lista.

La concentración iniciará el domingo 11, de forma que Samu Fernández no estará disponible para el envite de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, todavía pendiente de fecha, aunque ya con hora segura (21.00 horas). Sea como sea, martes o miércoles, el central del Fabril estará concentrado con la sub-19, con la que recientemente se proclamó campeón de la SBS International Cup en Japón.

Quien no tendrá que lamentar su ausencia será Manuel Pablo. El Fabril, en el que Samu es indiscutible siempre y cuando no recibe la llamada del primer equipo, disputará la jornada 18 de Segunda Federación el próximo sábado a las 16.00 horas en Abegondo.

Convocatoria completa

Manuel González - Real Betis

Javier Navarro - Real Madrid

Jesús Fortea - Real Madrid

Aboubacar Sangaré - AS Roma

Mario Rivas - Real Madrid

Samuel Fernández - Deportivo

Andrés Cuenca - Barcelona

Anxo Rodríguez - Celta

Diego Aguado - Real Madrid

Jofre Torrents - Barcelona

Ibai Aguirre - Real Sociedad

Dilan Zárate - Internazionale Milano

Andrés Antañón - Celta

Selton Sued - Athletic Club

Quim Junyent - Barcelona

Dani Yáñez - Real Madrid

José Antonio Morante - Real Betis

Alex Marchal - Real Sociedad

José Ángel Gaitán - Villarreal

Ousmane Diallo - Borussia Dortmund

Hugo López - Villarreal

Sergio Esteban - Atlético de Madrid