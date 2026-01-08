La sub-19 vuelve a cruzarse en el camino de Samu, que se perderá una vez más un partido de Copa
Estará concentrado con la selección desde el domingo 11 y disputará un encuentro ante Italia el miércoles 14 a las 14.00 horas
Después de perderse el encuentro ante el Mallorca correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey, la selección española sub-19 vuelve a cruzarse en el camino de Samu Fernández. Paco Gallardo incluyó, por segunda vez consecutiva, el nombre del defensor deportivista en la lista de 22 convocados para jugar un encuentro ante Italia.
Tal y como anunció la Real Federación Española de Fútbol, el partido se disputará el próximo 14 de enero en el complejo de la FIGC en Coverciano a las 14.00 horas y podrá seguirse por los canales oficiales de la RFEF.
El combinado dirigido por Paco Gallardo está inmerso en la lucha para clasificarse para la edición del Europeo de este 2026, que se celebrará en Gales entre el 28 y el 11 de julio. Y Samu se postula como uno de los candidatos a estar en esa lista.
La concentración iniciará el domingo 11, de forma que Samu Fernández no estará disponible para el envite de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, todavía pendiente de fecha, aunque ya con hora segura (21.00 horas). Sea como sea, martes o miércoles, el central del Fabril estará concentrado con la sub-19, con la que recientemente se proclamó campeón de la SBS International Cup en Japón.
Quien no tendrá que lamentar su ausencia será Manuel Pablo. El Fabril, en el que Samu es indiscutible siempre y cuando no recibe la llamada del primer equipo, disputará la jornada 18 de Segunda Federación el próximo sábado a las 16.00 horas en Abegondo.
Convocatoria completa
Manuel González - Real Betis
Javier Navarro - Real Madrid
Jesús Fortea - Real Madrid
Aboubacar Sangaré - AS Roma
Mario Rivas - Real Madrid
Samuel Fernández - Deportivo
Andrés Cuenca - Barcelona
Anxo Rodríguez - Celta
Diego Aguado - Real Madrid
Jofre Torrents - Barcelona
Ibai Aguirre - Real Sociedad
Dilan Zárate - Internazionale Milano
Andrés Antañón - Celta
Selton Sued - Athletic Club
Quim Junyent - Barcelona
Dani Yáñez - Real Madrid
José Antonio Morante - Real Betis
Alex Marchal - Real Sociedad
José Ángel Gaitán - Villarreal
Ousmane Diallo - Borussia Dortmund
Hugo López - Villarreal
Sergio Esteban - Atlético de Madrid