Diario de Ferrol

Cantera

El Juez Disciplinario federativo desestima la reclamación del Numancia por alineación indebida del Fabril

El club castellano reclamaba por la no inscripción de Hugo Torres en el acta del partido

Esther Durán
08/01/2026 22:28
Vilela y Estévez en el partido entre Fabril y Numancia
Vilela y Estévez en el partido entre Fabril y Numancia
CD Numancia
El Juez Disciplinario Único nombrado por la Real Federación Española de Fútbol desestimó la reclamación del Numancia por alineación indebida contra el Fabril en el partido celebrado el 15 de diciembre en Los Pajaritos.

El club castellano entendía que el jugador del Fabril Hugo Torres "jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente. Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el C. D. Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido".

La RFEF entiende que el Deportivo añadió en el acta a tiempo en el apartado de alineaciones el nombre del citado futbolista, por lo que se respetará el resultado final de 1-2 a favor de los herculinos. Con todo, cabe acudir al Comité de Apelación.

