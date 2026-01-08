Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Celta gana las batallas y el Deportivo se lleva las guerras en la División de Honor Juvenil

En los últimos cinco cursos, el conjunto celeste venció en más derbis, hecho que no privó al blanquiazul de campeonar en más ocasiones

Bea Arrizado
Bea Arrizado
08/01/2026 19:31
Lance del juego del derbi de la temporada 2024-25 disputado en Abegondo
Lance del juego del derbi de la temporada 2024-25 disputado en Abegondo
Javier Alborés
Da igual la categoría. Un Deportivo-Celta siempre es ese partido que goza de todos los ingredientes para convertirse en un duelo de altura. En el caso de la División de Honor juvenil, en juego no solo hay tres puntos, también el orgullo de vencer al eterno rival y, en muchas ocasiones, una influencia directa en la tabla clasificatoria. No obstante, en los últimos cinco años, ganar el derbi no fue sinónimo de alzarse con el título. De hecho, parece haberse convertido en habitual que el Celta se lleve los tres puntos y el Deportivo, el campeonato. Porque ganar una guerra, no siempre significa salir vencedor en la batalla.

El próximo domingo (12.00 horas), el cuadro celeste visitará Abegondo con el objetivo de ampliar a cinco los puntos de margen sobre el conjunto dirigido por Miguel Figueira. Será la segunda vez que se enfrenten en esta temporada. El derbi gallego fue el encargado de abrir el actual curso liguero y la escuadra comandada por Berto Suárez firmó en él su primer triunfo del ejercicio 2025-26 (1-0).

Una imagen del Deportivo-Racing de Ferrol de División de Honor Juvenil

El Juvenil del Deportivo, de nuevo en la batalla

Más información

Todavía queda temporada por delante para que el Deportivo trate de darle la vuelta a la clasificación. Y empezar por el derbi quizás es la oportunidad perfecta para hacerlo. De ganar, el equipo herculino recuperaría la primera plaza, esa en la que finalizó en la temporada 2024-25, a pesar de haber perdido los dos encuentros frente al Celta. En la primera vuelta, los celestes endosaron un contundente 3-0 a los blanquiazules; en la segunda, aunque la cosa estuvo más igualada (1-2), la victoria volvió a caer del lado de la escuadra viguesa. Sin embargo, las notas se ponen a final de curso y la competición liguera se convierte en una especie de evaluación continua en la que el Deportivo mantuvo una mayor regularidad que le bastó para salir campeón. El Celta, se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Curso de empates

En el ejercicio 2023-24, los dos duelos ligueros se saldaron con empates. En el primero, Antañón adelantó al Celta y Delgado devolvió las tablas al marcador desde el punto de penalti, Manu Rodríguez volvió a decantar la balanza a favor de los celestes y Domínguez, actual jugador del Fabril, puso el 2-2 final.

Le costó más al Dépor en la segunda vuelta. Un doblete de Angelito en siete minutos ponía el encuentro muy cuesta arriba para el juvenil herculino, que no bajó los brazos y en dos minutos pudo recordar distancias merced a un tanto de Delgado. Miguel Conde, al filo del descanso, devolvía la ventaja de dos goles al Celta antes de que Noé Carrillo y Adrián Guerrero aguasen la fiesta de los tres puntos al conjunto olívico.

Ese año, el Celta tampoco fue capaz de alzarse como campeón, de hecho, finalizó en tercera posición, por detrás del Racing de Santander. Sí lo hizo el Deportivo, que ponía así fin a una sequía de dos temporadas seguidas en las que el Celta le tomó la delantera.

La última vez

Para ver una victoria del juvenil deportivista en un derbi, hay que remontarse al curso 2022-23, cuando su eterno rival se coronó como campeón, a pesar de caer en su duelo particular, en la primera vuelta por un solitario tanto de Villaverde. Era el segundo campeonato consecutivo para el Celta después de llevarse el de la 2021-22 en un año para olvidar para el Dépor: un empate, una derrota y una eliminación de Copa del Rey ante los celestes.

La 2020-21 fue diferente por formato y en ella, el Dépor se coronó dos veces: en una primera fase ante equipos gallegos, y en una segunda, ya con escuadras asturianas y cántabras. Fue la única campaña de estas últimas cinco en la que, además, el juvenil blanquiazul se llevó los dos derbis.

El próximo domingo, el Dépor tratará de ganar una de esas batallas que saben a gloria, aunque no mejor que un campeonato.

