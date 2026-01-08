Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cantera

El “caso Hugo Villaverde” que daría la razón al Fabril en el “caso Hugo Torres”

El Atlético Astorga reclamó alineación indebida de la Sarriana, pero su petición fue desestimada

Bea Arrizado
Bea Arrizado
08/01/2026 19:08
Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana
Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana
Patricia G. Fraga
El pasado 13 de diciembre, el Fabril se llevó los tres puntos de Los Pajaritos tras vencer al Numancia (1-2). El partido, que se saldó con final feliz para los blanquiazules, todavía se mantiene en el aire. Tres días después del encuentro, el Numancia formuló una reclamación por alineación indebida de Hugo Torres. El lateral zurdo no figuraba inscrito, ni como titular, ni como suplente en el acta arbitral. El colegiado dejó constancia de lo sucedido en el apartado de otras incidencias y explicó que el jugador fue añadido a la alineación una vez finalizado el partido y que el delegado del Fabril reconoció que se trató de un olvido humano.

El Juez Disciplinario, dos días más tarde de la reclamación del club soriano, abrió expediente para determinar si hubo o no alineación indebida de Hugo Torres. Todavía no se conoce la resolución final, no obstante, la Real Federación Española de Fútbol ha hecho pública una que sirve al filial deportivista para mantener la esperanza.

El Atlético Astorga, después de jugar ante la Sarriana un 14 de diciembre de 2025, reclamó alineación indebida. El equipo denunció que en el minuto 62 de encuentro, la Sarriana incorporó al terreno de juego a un jugador del equipo rival que "no coincide con la identidad del jugador que figura con dorsal 30 en el Acta. Siendo la realidad que en el minuto 62 entra al campo el nº 30 D. WILLIAM GUILLERMO PEÑA CASTRO. Sin embargo, en el Acta aparece como nº 30 HUGO VILLAVERDE VARELA, quien no estaba convocado". El Astorga reclama además que la Sarriana “no comunicó error alguno al árbitro, ni antes ni durante, ni después del encuentro, como se desprende del Acta”.

Finalmente, la resolución aclara que “resulta evidente que no existió participación en el encuentro de referencia del jugador de la SD Sarriana D. Hugo Villaverde Varela y que así lo acredita el colegiado en el Anexo al acta del encuentro”, además de que “que no figurara el jugador alineado en la relación de futbolistas, que es lo que supondría la infracción, es debido a un error del árbitro que este mismo ha reconocido y aclarado espontáneamente y antes de transcurridas 24 horas desde la finalización del encuentro, por lo que no cabe imputar conducta reprochable alguna al club denunciado”.

La resolución finaliza confirmando la desestimación de la pretensión del Atlético Astorga: “Siendo esto así, presumir una alineación indebida por un error material en el acta reconocido luego por el colegiado, respecto de un jugador sin impedimento alguno para jugar y en posesión de licencia, constituye una manera de entender las normas y la deseable y leal rivalidad que no se puede compartir”.

