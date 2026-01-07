Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Juvenil A ya tiene rival para la primera ronda de Copa del Rey

El conjunto dirigido por Miguel Figueira recibirá al Sporting Hortaleza

Bea Arrizado
Bea Arrizado
07/01/2026 17:54
Juvenil A del Deportivo
Jugadores del Juvenil A en un encuentro de esta temporada
RCDEPORTIVO
El Juvenil A del Deportivo ya conoce cuál será la primera piedra que deberá sortear en el camino hacia la Final Four de la Copa del Rey Juvenil. El conjunto dirigido por Miguel Figueira, que accedió al torneo del KO como segundo, se medirá al Sporting Hortaleza del Grupo 5, que entra a la competición copera como cuarto clasificado merced a 29 puntos. La eliminatoria será a partido único en Abegondo, al ser el nombre del club blanquiazul el primero en salir.

El conjunto herculino buscará arrancar con el pie derecho para avanzar hacia los octavos de final, previstos para el 28 de enero. En la campaña pasada, el equipo blanquiazul superó la primera eliminatoria sin demasiado sufrimiento al vencer por 3-0 al Sporting de Gijón, con un doblete de Rubén Fernández y un tanto de Manu Ferreiro. En los octavos, el Athletic Club puso fin a la travesía copera del Deportivo con el solitario gol de Unamuno.

El primer rival de esta nueva edición copera compite en un grupo liderado por el Real Madrid (40). Sigue la estela del cuadro merengue el Atlético de Madrid (33) y el Rayo Vallecano (33). El Hortaleza, está lejos de ser el equipo más goleador de su grupo. Ha convertido 22 dianas en 15 encuentros, 24 menos que el Madrid o 16 menos que el Rayo. No obstante, logran mantener un equilibrio entre la producción ofensiva y su defensa. Así es que, pasada la decimoquinta jornada, su diferencia de goles se queda a cero.

En cuanto a los otros representantes del Grupo 1, el Celta recibirá al Villarreal; el TSK Roces tendrá que viajar a la capital para medirse al Atlético de Madrid y el Sporting de Gijón volará con destino a las Islas Canarias, donde le esperará el Tenerife.

