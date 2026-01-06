El primer cálido invierno del Fabril

Once del Fabril que empató ante el Lugo (1-1) en Abegondo el 10 de noviembre de 2007. De pie: Aridane, Iván Carril, Pita, Chapi, Juanan y Fabricio. Agachados: Jairo, Iván Pérez, Juachi, Laure y Álex ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Fabril es campeón de invierno en una categoría nacional por segunda vez en su historia. Los pupilos de Manuel Pablo lo certificaron el pasado domingo ante el Valladolid B (0-4).

El filial deportivista ya lo había logrado en una de sus trece temporadas anteriores en Segunda B o Segunda RFEF, el. Fue en el curso 2007-08, con Tito Ramallo al mando de un equipo rocoso. El filial dominó la primera vuelta con una sola derrota y únicamente 7 goles encajados. Aquel Fabril acabó la Liga en la cuarta posición y solo el Écija de Nolito cortó su camino hacia Segunda en la semifinal por el ascenso.

Estos eran, fueron y son los jugadores que ya celebraron, hace 18 años, el primer título de invierno del filial blanquiazul.

El once tipo

Tito apostó por un clásico 4-2-3-1, en el que José Arenas o Lassad ejercían de segundo punta y Aridane o Rubén Rivera como ‘9’. Las llamadas del primer equipo obligaron al técnico a realizar numerosos cambios. Solo Juanan, Álex y Pita fueron titulares en más de 27 partidos.

Fabricio. El portero canario llegó al Dépor con 17 años, procedente del Vecindario, en 2005. Fue el guardameta más utilizado por Tito Ramallo, con 23 encuentros completos, en los que encajó 17 goles. Lotina lo hizo debutar con el primer equipo en enero y solo volvió al filial en los 5 duelos de marzo.

En 2009 fichó por el Valladolid y, tras pasar por Recreativo de Huelva y Betis, regresó al Dépor en 2013. Jugó poco en el ascenso con Vázquez pero fue vital en la permanencia, culminando una gran campaña con dos paradas salvadoras ante Messi en el Camp Nou. Un año en blanco por lesión desembocó en su salida al Besiktas, con el que ganó la Liga turca 2016-17. Su desempeñó en el cuadro estambulí, donde fue titular, le valió un fichaje por el Fulham, donde fue tercera elección, primero tras Sergio Rico y Bettinelli, y después de Aréola y Rodak. Tras breves estancias en Mallorca y Numancia, se retiró en el Ibiza, en Primera RFEF (2023-24).

Laure. Procedente del Leganés, tras cuatro años en la cantera del Real Madrid, se rebeló como un peleón lateral derecho. Jugó 25 partidos y tampoco estuvo en el playoff porque dio, en Villarreal junto a Fabricio, el salto al primer equipo.

Y de allí ya no salió en nueve temporadas. Su carácter y pundonor le hicieron jugar 213 partidos (117 en Primera) con el Dépor hasta 2017. Después estuvo cinco campañas con el Alcorcón en Segunda, antes de colgar las botas en el Baleares, en Primera RFEF (2022-23).

Juachi. Con 29 partidos –26 como titular– fue el lateral izquierdo más habitual. Coruñés formado en el Montañeros, llegó al Fabril en 2006 tras una gran campaña en Tercera División en las filas del Laracha. Las lesiones cercenaron su carrera, en la que llegó a debutar en Segunda con el Real Murcia.

Después de varias temporadas en Segunda B –Caravaca, Lanzarote, Conquense y UCAM Murcia–, dio sus últimos coletazos en Betanzos, Cerceda y Jumilla, donde dejó el fútbol en 2014, con solo 27 años.

Juanan. Los 1,93 metros del central mallorquín eran un seguro de vida, no solo en defensa, también en ataque. Jugó 33 partidos de titular y uno más desde el banquillo (a los que hay que sumar los 2 del playoff), en los que firmó 4 tantos.

A la temporada siguiente solo se perdió un partido con el Fabril, que bajó a Tercera, y jugó Intertoto y UEFA con el primer equipo. Pero en 2009 fichó por el filial del Real Madrid. Su carrera, a partir de 2011, se desarrolló, salvo dos ejercicios en Segunda con Recre y Leganés, fuera de España. En Alemania con el Fortuna Düsseldorf (2011-2013), en Hungría con el Újpest (2013-14) y en EEUU con el Rayo Oklahoma City (2016)y sobre todo en la India, en las filas del Bengaluru (2016-2021) y del Hyderabad (2021-22). Su último equipo fue el Sóller, de la Tercera balear, en 2023.

Chapi. Formado en el Oza Juvenil y en el Ural, cumplía su tercera campaña en el filial. Central o lateral derecho, también tuvo la oportunidad de debutar con el Dépor aquel curso. No lo hizo con buen pie, pues fue expulsado ante el Zaragoza. Con el Fabril disputó 24 encuentros, todos saliendo desde el inicio, además de ambos del playoff.

Puso punto final a su carrera con solo 25 años, en 2010, tras un año en Bélgica con el Waregem y otro con el Compos en Segunda B. En 2012 se licenció en ingeniería técnica industrial con especialidad en electricidad y desde entonces ha trabajado en empresas del sector.

Álex Bergantiños. Con 17 años, en 2002, llegó a los juveniles del Deportivo procedente del Imperátor y no lo abandonó hasta 2023, después de 336 partidos con el primer equipo que lo convierten en el octavo jugador que más veces ha vestido la blanquiazul. Pese a haber sido cedido varios ocasiones y no debutar hasta los 26 años.

Central reconvertido a mediocentro, formó un dúo esencial con Pita. Disputó los 38 partidos de inicio, 37 de ellos completos, y también entera la eliminatoria ante el Écija. Firmó 3 tantos en el campeonato.

Carlos Pita. El volante surgido del Galicia Gaiteira fue titular 35 veces y jugó completos 32 choques, en los que anotó 6 dianas y recibió más tarjetas que nadie: 15 amarillas y 1 roja. Ya había debutado tres años antes con el primer equipo, en el último partido de Irureta. Tras una cesión al Logroñés (2006-07), regresó para cerrar su periplo deportivista en aquel playoff.

Después de un año en el Valencia B y otro en el Guadalajara, encontró su sitio cerca de casa, en 2010, cuando firmó por el Lugo. Allí se convirtió en leyenda, con 415 partidos en 12 temporadas, 10 de ellas en la categoría de plata, hasta su retirada en 2022, cuando pasó a ser el director deportivo.

Borja Facal. Desde el Bergantiños se incorporó al Fabril en 2005 este lateral o interior derecho de Laxe. Saltó al césped en 32 partidos (27 de inicio), además de ambos de la promoción, y marcó 1 gol.

Tras aquel playoff se fue con Juachi al filial del Murcia. Regresó a su club formador –a Carballo llegó en edad cadete– solo un año después, antes de jugar dos campañas en el Racing de Ferrol y otras dos en el Compos. En 2014 volvió por tercera vez al Bergan. Allí colgó las botas en 2019 a los 33 años.

Iván Carril. Caparrós le abrió las puertas del primer equipo en 2005 pero al siguiente curso fue cedido al Vecindario primero y después a Palencia, antes de reincorporarse en 2007.

Se desvinculó del Dépor en 2009. Después de un año en el Pontevedra, hizo las maletas para jugar en Austria (Ried, 2010-2013), Grecia (Olympiacos Volos, 2014), Irak (Erbil, 2014) y Nueva Zelanda (Auckland City, 2015). En los últimos años ha entrenado en Preferente, Tercera y Segunda RFEF a Noia y Sarriana, con los que se enfrentó en alguna ocasión al Fabril.

Aridane Santana. Otra incorporación del Vecindario, llegó a A Coruña en 2006. Ariete de poderoso físico, participó en 31 partidos –16 como titular–, y anotó 5 goles. En ambos partidos del playoff salió desde el banquillo.

En 2009 abandonó el Dépor para incorporarse al filial del Zaragoza. Mediado el curso 2011-12 fichó por el Tenerife, con el que logró un ascenso a Segunda en el que dejó su sello con 25 tantos. Después jugó en Mirandés, Albacete –16 goles para otro ascenso a Segunda–, Cultural Leonesa, UD Logroñés, Atlético Paso, Linense y San Fernando, en el que se retiró el pasado año. Entre medias, también pasó por la India, con el Odisha y el Hyderabad.

José Arenas. Una fantástica temporada con el Céltiga en Tercera –20 goles– le abrió las puertas del filial coruñés en 2006. En su segunda campaña en Abegondo participó en 26 encuentros, 16 como de inicio. Su bagaje anotador: 3 goles.

Fue la única experiencia en Segunda B del ponteareán. El resto de su carrera se desarrolló en Tercera, con el CD Ourense (2009-2012) y el Cultural Areas, con el que en 2016 dejó el fútbol en Preferente.

Suplentes con pegada

Siete jugadores más superaron los 1.000 minutos de juego y otros tres estuvieron por encima de los 800. Entre todos sumaron la friolera de 19 goles.

Sergio Benito. Central o lateral derecho con experiencia previa en Segunda B con el Mérida pese ser juvenil, llegó con el curso ya iniciado a cambio de 60.000 euros y un amistoso.

Fue la principal alternativa en la zaga. Jugó 19 partidos –16 como titular–, y la ida ante el Écija de inicio. Tras el descenso de 2009 fichó por el Toledo y en 2010 volvió al Mérida, donde dejó el fútbol con solo 23 años para iniciar su carrera militar.

Rubén Rivera. El ariete coruñés ya había catado con éxito las mieles del primer equipo con Caparrós. Aquel año perdió la titularidad, aunque salió de inicio en 14 partidos, para un total de 31 apariciones y 2 goles.

Al año siguiente se incorporó al Montañeros de Segunda B. Sus 107 partidos y 39 goles lo convierten en el número uno del club herculino en la categoría de bronce, en la que también defendió a Leganés, Avilés, Coruxo y Boiro. Retornó al Montañeros, pasó por Silva y As Pontes y cerró su carrera en 2025, a los 40 años, en el Paiosaco.

Lassad Nouioui. El delantero franco-tunecino se incorporó en el mercado de invierno, procedente del Châteauroux B. Su impacto fue inmediato. En su debut, ante el San Isidro (3-1), entró en el minuto 81 y anotó dos goles decisivos en el 87 y en el 89. Firmó 8 en 15 partidos y el único en el playoff.

Al curso siguiente alternó Fabril y Dépor, al que se incorporó definitivamente en 2009. En tres campañas hizo 26 goles (8 en Primera) y tras finalizar contrato fichó por el Celtic, con el que conquistó la Premier escocesa 2012-13. Jugó en Portugal (Arouca, 2013-14), Japón (FC Tokyo, 2015), Túnez (Club Africain, 2015-2017) antes de disputar sus últimos 29 minutos como profesional con el Toledo en Segunda B (2017-18).

Manu Fernández. El Dépor arrebató al portero asturiano al Sporting, con el que ya se había estrenado en Segunda. Como Fabricio y Laure, fue convocado por Lotina para viajar a Villarreal. Disputó 12 partidos, en los que encajó 11 goles, y fue el portero durante los 180 minutos de la eliminatoria frente al Écija.

Después de otra campaña en el Fabril, ascendió al primer equipo. Recre, Alcorcón y Alavés fueron su casa antes de regresar en 2015 para cubrir la baja de Fabricio. Al curso siguiente se fue a Irán (Machine Sazi, 2016-17) y poco después colgó los guantes con el Marbella.

Piscu. Uno de los pilares de la defensa solo participó en 12 partidos porque Lotina le hizo sitio en el primer equipo, con el que jugó 15 encuentros. Sin embargo, volvió para el playoff.

Pese a dos tibias campañas y media en Primera con el Dépor (30 partidos, 28 titularidades) fue fichado por el Wigan, en un movimiento ante el que tuvo que mediar la FIFA. Dos cursos y medio duró su aventura en Inglaterra, donde ganó la FA Cup (2013). Cruzó el charco para jugar con el Montreal Impact (2013-2015) y volvió a Europa vía Dinamarca, con Aarhus (2015-16) y Fredericia (2017-18). Su último equipo fue el Compos (2018-19).

Iván Pérez. Una lesión en el hombro izquierdo le tuvo cinco meses de baja. Aún así, tuvo tiempo para dejar su sello: 4 goles en 15 participaciones.

Desvinculado del club en 2011 tras una cesión a la Ponferradina, jugó en Montañeros, Lugo, Compostela, Panegialios (Grecia), Talavera, Somozas, Alondras y Atios, donde acabó su carrera en 2023 jugando en el grupo sur de Preferente.

Nacho Matador. El volante gijonés procedente del Oviedo –entonces en Segunda B–, participó en 30 encuentros, aunque solo 7 como titular. Anotó 3 goles y saltó al césped en ambos duelos del playoff.

El pasado verano colgó las botas con 479 partidos en Segunda B en 15 temporadas con Caudal, Zamora, Marbella, Cultural Leonesa, Arenas y Marino.

Roberto Casado. Fichado del San Sebastián de los Reyes, perdió con Juachi la pelea por el lateral izquierdo. Su aportación, 13 partidos y 11 de inicio.

Su carrera futbolística se acabó en Abegondo, ya que cambió de deporte. Se pasó al boxeo. Debutó como peso medio en 2016 y disputó 11 combates: 4 triunfos, 6 derrotas y 1 nulo.

Guille Pérez. Volante murciano formado en el Valencia, salió 11 veces de inicio y otras 2 desde el banquillo e hizo 1 gol. Causó baja tras el descenso de 2009.

Sporting B y Albacete precedieron a una larga carrera en la primera división griega (Veria, Panthrakikos y Lamia, 2012-2015) y en la tercera y cuarta de Italia (Borgosesia, Gozzano, Lecco, Legnano, Sant’Angelo, Casatese, Casale, Oltrepò y Valenzana, 2016-2024).

Jairo Álvarez. Anunciado como un ‘robo’ al Sporting por su precoz debut (16 años) en Segunda con el Oviedo, el centrocampista avilesino jugó 12 partidos (1 gol) con el filial.

En enero de 2008 se fue a préstamo al Alavés y al curso siguiente al Lorca. En 2010 quedó libre. Compitó durante cinco años en Segunda B con Palencia, Zamora, Melilla, Guadalajara, Cacereño, UCAM y Avilés, su último equipo, en 2015.

Herbert. Deportivista desde edad alevín tras iniciarse en el Montañeros, llegó al filial aquella temporada. Jugó 21 partidos, aunque solo 3 de inicio.

Volvió a sus orígenes con el Montañeros, al que perteneció en sus tres campañas en Segunda B y con el que se retiró, tras su tercera etapa, en 2023.

Participación puntual

Otros siete jugadores tuvieron apariciones con el Fabril en el curso 2007-08.

Un portero juvenil, Darío Cotelo, jugó 3 partidos (5 goles) y otros dos fueron convocados: Mackay –antes de cerrar su marcha al Vecindario– y Diego Penas. Cuatro juveniles más tuvieron apariciones puntuales: Juan Domínguez, Hugo García, Rochela y Marcos Caridad.