Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Superioridad al ritmo de varias estrellas, unas esperadas y otras no tanto

Dani Estévez se estrenó como goleador con el Fabril y Domínguez marcó por tercera jornada consecutiva

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/01/2026 20:17
Dani Estévez en el encuentro entre Valladolid Promesas y Fabril
Estévez se esrtenó como goleador con el Fabril en el encuentro ante el Valladolid Promesas
Real Valladolid
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Aunque el coronarse como campeón de invierno no sea algo más que anecdótico, colgarse esa medalla invisible siempre es un motivo de alegría. Si no que se lo digan al Fabril, que firmó una primera vuelta que, como mínimo, le basta para ser merecedor de la etiqueta de candidato al ascenso a Primera Federación. Así lo certificó el pasado domingo ante el Valladolid Promesas, bailando al ritmo de sus estrellas, algunas de ellas inesperadas, y brillando en todas las líneas. Porque así es este Fabril, completo, competitivo y con un estilo de juego marcado que le ha llevado, por lo pronto, a lo más alto de la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación, empatado a puntos (34) con la Gimnástica Segoviana.

Jugada del Valladolid Promesas-Fabril de este domingo en los anexos

Sencillo triunfo del Fabril en Valladolid para asegurarse ser campeón de invierno (0-4)

Más información

En el primer encuentro de 2026, el filial deportivista pasó por encima del pucelano. No solo a nivel de resultado (0-4), sino también de juego. El equipo dirigido por Manuel Pablo demostró estar varios escalones por encima de su rival, quien por momentos parecía encomendarse a la suerte para no recibir una goleada mayor.

La superioridad se mostró desde el primer jugador hasta el último. Brilló un Hugo Ríos que detuvo un penalti por segunda jornada consecutiva y mantuvo la portería a cero, la décima en la que va de temporada. También lo hizo un Dani Estévez que parece haber encontrado su sitio en la medular. El mediocentro, al que siempre se le ha pedido más a nivel físico, ya recorre kilómetros, demuestra calidad en sus botas y ahora, hasta marca. En Valladolid, el futbolista coruñés exhibió pegada con un golpeo desde fuera del área que le valió para estrenarse como goleador con el Fabril.

Hugo Ríos posa en el Dépor Training Center

Hugo Ríos: "Sé que mi objetivo es estar en el Deportivo el máximo número de años posibles"

Más información

Y si la irrupción de Estévez está siendo una de las buenas noticias del filial coruñés, la de Domínguez no es menos. Tras una temporada cedido en el Betanzos, regresó con la intención de encontrar su sitio en el filial coruñés. La lesión de Mane la abrió las puertas de par en par y, aunque le costó materializar la primera diana– hasta la jornada 15–, a estas alturas ya se erige como el tercer máximo goleador del equipo merced a cuatro tantos y acumula tres encuentros seguidos anotando.

Un líder consolidado

Quien ha abrazado la responsabilidad desde el minuto cero y confirma jornada tras jornada que se siente cómodo cargando con el peso del equipo es Mario Nájera. El futbolista riojano regresó a la entidad blanquiazul con el objetivo de liderar el Fabril. Así lo decían sus galones. No obstante, la etiqueta no siempre va acompañada de rendimiento. Pero Nájera se encargó desde el primer partido de que así fuera.

Aunque pueda sonar raro, a sus 22 años es uno de los veteranos del equipo. Y actúa como tal. Tiene buena culpa de que el Fabril haya finalizado la primera vuelta como líder y es probable que por su fútbol pase la posibilidad del ascenso. En Pucela firmó su séptima diana y repartió dos asistencias como muestra de su poderío ofensivo; unas cualidades que sus compañeros acompañan en cada jornada y que permiten soñar al deportivismo con el ascenso. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Sudadera inspirada en el Dépor, por la marca OTH

El Dépor inspira la sudadera con más centímetros de calidad
Esther Durán
Estanislau Pedrola celebra el 1-2 de Las Palmas en Zaragoza

Estanis Pedrola, héroe del próximo rival del Dépor dos días después de su fichaje
Israel Zautúa
César Carballeira celebra un gol esta temporada contra el Oliveirense

El Liceo recupera al César más goleador
Raúl Ameneiro
Al acabar la sesión, los jugadores firmaron y se sacaron fotos con los asistentes

El Dépor llega antes que los Reyes
Zeltia Regueiro