Sencillo triunfo del Fabril en Valladolid para asegurarse ser campeón de invierno (0-4)

Cómodo triunfo del Fabril ante el Real Valladolid Promesas (0-4) que le permite terminar la primera vuelta como líder. Título de invierno, por tanto, para un filial blanquiazul que goleó a su rival con tantos de Domínguez, por partida doble, Nájera y Estévez. El portero Hugo Ríos detuvo un penalti con 0-2 y volvió a ser uno de los hombres destacados del encuentro.

Hubo varias novedades en el once de Manuel Pablo con respecto al triunfo ante el Ávila. Esta vez el lateral derecho fue para Pablo García, manteniendo en la izquierda a Hugo Torres ante la ausencia de Iker Vidal. En el eje de la zaga continuó el reconvertido Quique Teijo, que acompañó a un Samu que volvía a jugar con el filial cinco jornadas después. Por delante regresaron a la alineación titular Nájera, Mane y un Noé que, al contrario que Bil Nsongo, no fue finalmente convocado por el primer equipo.

La primera mitad tuvo dos partes muy diferenciadas. Una de diez minutos en la que el Valladolid Promesas salió animoso; y el resto, tras el gol de Domínguez, donde el filial pucelano evidenció mandíbula de cristal. Le pesaron muchísimo los ocho partidos sin ganar a los de Javi Baraja y el Dépor B demostró que sabe leer los encuentros e ir terminando de minar la moral del adversario.

En los compases iniciales el Valladolid B ajustó bien la presión y dispuso de una primera ocasión en las botas de Sergi Esteban, que remató tras un centro, pero vio su disparo taponado. Fue la antesala del momento clave, el 0-1 que encarriló el encuentro para el Fabril.

La acción del gol nació de un defectuoso envío en largo de Iago Parente que cortó Mane, en campo rival, con la cabeza. El balón fue a parar a Nájera, al que devolvió el balón Noé para que tras revolverse bien en la frontal del área acabara habilitando a Domínguez. Y el ex del Betanzos resolvió a la perfección ante la salida de Álvaro, al que amagó el tiro y recortó con calidad para marcar a puerta vacía.

Tras ello, el Fabril tomó por completo el mando del partido y estuvo cerca de doblar su ventaja a los 17 de juego. En una buena jugada combinativa Fabi se asoció con Noé, quien se la devolvió de tacón en el área para que el ‘11’ sacara un chut que despejó Álvaro.

Fue un aviso, como el de Domínguez desde fuera del área en el minuto 22, que precedió al segundo tanto del filial blanquiazul a la media hora. Domínguez y Nájera se intercambiaron los papeles y el ex de la UD Logroñés salvó la salida de Álvaro con una ‘picadita’ y el balón terminó en la red tras un intento desesperado de Parente por evitar el tanto sobre la línea.

Ríos adivinó el lado

El Fabril tenía el duelo muy controlado, pero hubo una acción poco después del 0-2 que le pudo meter en problemas. El colegiado señaló un discutible penalti de Samu sobre Carvajal y el delantero pucelano, que llevaba la losa de haber fallado sus dos últimos intentos desde los once metros, fue el encargado de lanzarlo. Buscó el lado izquierdo de Hugo Ríos, que adivinó sus intenciones y le negó el tanto.

Ese error fue la piedra definitiva para el Valladolid B, que a punto estuvo de encajar el tercero antes del descanso por medio de Nájera. No llegó ahí, pero sí al inicio de la segunda mitad, por mucho que Javi Baraja intentara revitalizar a su equipo con un triple cambio.

Tras un centro de Mane que se paseó por el área, Domínguez cedió para que Nájera diera un pase a Noé, que estaba en la frontal. Este vio de cara a Estévez, quien con un fantástico disparo sentenció el encuentro.

No iba a tardar mucho en llegar el cuarto, gol al que precedió un cabezazo a bocajarro de Nájera que salvó Álvaro y un intento de Mario Domínguez ante el que estuvo atento Ríos. Cuando ya no pudo hacer nada el portero del Pucela fue en una combinación a placer del Fabril en el área. Mane tocó para Nájera, este abrió para Domínguez y el delantero alojó el balón en la red con un sutil toque con la planta del pie.

Ya no iba a pasar mucho más. Una buena intervención de Ríos a un tiro desde la frontal de Rulo que sirvió para redondear su partido, el regreso de Enrique, minutos para menos habituales como Pablo Cortés, Héctor Areosa o Malick… Una serie de noticias positivas más que sumó el Fabril a la mejor de las nuevas. Una goleada con la que pasará una jornada más, y ya va la mitad del campeonato, al frente de la clasificación.