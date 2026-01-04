Mi cuenta

Cantera

El Uno x Uno de la victoria del Fabril en Valladolid: Ríos salva, Domínguez golea

El portero detuvo un penalti y el atacante sigue de dulce de cara a portería

Santi Mendoza
Santi Mendoza
04/01/2026 19:05
Pablo García actuó en el lateral derecho
Pablo García actuó en el lateral derecho
CANTERA REAL VALLADOLID
Estas son las notas de los jugadores del Fabril en el triunfo ante el Real Valladolid Promesas

Hugo Ríos (9): Detuvo un penalti por segunda jornada consecutiva. Además, mantuvo la portería a cero gracias a otras dos buenas intervenciones.

Pablo García (7): El prometedor lateral derecho coruñés volvió a disponer de minutos tres jornadas después. Se animó en ataque y no sufrió en defensa.

Samu (6): El central solventó sin problemas el peligro rival, a excepción de una acción en el área en la que cometió un —discutible— penalti sobre Carvajal.

Quique Teijo (7): Continúa mostrándose como una de las revelaciones del curso el betanceiro, bien adaptado a la posición de central.

Hugo Torres (6): Correcto partido del lateral izquierdo. Se le vio algo menos en ataque que a Pablo, pero cerró sin problemas su banda.

Dani Estévez (8): La suma de minutos está sentando muy bien al centrocampista, que con un gran disparo encontró su primer gol en su séptima titularidad seguida.

Noé Carrillo (8): Había la duda de si estaría con el primer equipo o el filial y en Pucela demostró que está para más. Buena conducción en el primer gol y asistencia en el tercero.

Mario Nájera (9): Positivo regreso al once del mediapunta, que asistió a Domínguez en los dos goles de este y dio muestras de su calidad en la definición del 0-2.

Fabi Urzain (7): Partido algo menos brillante que el de sus compañeros en ataque, pero de su presión y recuperación nació el segundo gol de la mañana.

Alioune Mane (7): El senegalés buscó constantemente el desborde por banda izquierda y de esa forma dio inicio a la acción del cuarto gol.

David Domínguez (9): Son ya tres jornadas seguidas marcando para el atacante, que además asistió a Nájera. Sus definiciones fueron de alta calidad.

Los cambios

Pablo Cortés (6): Ingresó como primer cambio en sustitución de Mane e intentó aportar en ataque, pero el partido estaba ya más parado.

Enrique Fernández (6): Vuelta al terreno de juego del centrocampista tras casi dos meses en el dique seco. No se complicó.

Jaime Garrido (6): En una línea similar a la de Enrique, dio continuidad al juego del equipo.

Héctor Areosa (6): Bullicioso en sus minutos, pero sin acierto en la definición.

Malick Ndiaye (s.c.): Minutos testimoniales para el defensa.

