El Uno x Uno de la victoria del Fabril en Valladolid: Ríos salva, Domínguez golea

CANTERA REAL VALLADOLID

Estas son las notas de los jugadores del Fabril en el triunfo ante el Real Valladolid Promesas

Hugo Ríos (9): Detuvo un penalti por segunda jornada consecutiva. Además, mantuvo la portería a cero gracias a otras dos buenas intervenciones.

Pablo García (7): El prometedor lateral derecho coruñés volvió a disponer de minutos tres jornadas después. Se animó en ataque y no sufrió en defensa.

Samu (6): El central solventó sin problemas el peligro rival, a excepción de una acción en el área en la que cometió un —discutible— penalti sobre Carvajal.

Quique Teijo (7): Continúa mostrándose como una de las revelaciones del curso el betanceiro, bien adaptado a la posición de central.

Hugo Torres (6): Correcto partido del lateral izquierdo. Se le vio algo menos en ataque que a Pablo, pero cerró sin problemas su banda.

Dani Estévez (8): La suma de minutos está sentando muy bien al centrocampista, que con un gran disparo encontró su primer gol en su séptima titularidad seguida.

Noé Carrillo (8): Había la duda de si estaría con el primer equipo o el filial y en Pucela demostró que está para más. Buena conducción en el primer gol y asistencia en el tercero.

Mario Nájera (9): Positivo regreso al once del mediapunta, que asistió a Domínguez en los dos goles de este y dio muestras de su calidad en la definición del 0-2.

Fabi Urzain (7): Partido algo menos brillante que el de sus compañeros en ataque, pero de su presión y recuperación nació el segundo gol de la mañana.

Alioune Mane (7): El senegalés buscó constantemente el desborde por banda izquierda y de esa forma dio inicio a la acción del cuarto gol.

David Domínguez (9): Son ya tres jornadas seguidas marcando para el atacante, que además asistió a Nájera. Sus definiciones fueron de alta calidad.

Los cambios

Pablo Cortés (6): Ingresó como primer cambio en sustitución de Mane e intentó aportar en ataque, pero el partido estaba ya más parado.

Enrique Fernández (6): Vuelta al terreno de juego del centrocampista tras casi dos meses en el dique seco. No se complicó.

Jaime Garrido (6): En una línea similar a la de Enrique, dio continuidad al juego del equipo.

Héctor Areosa (6): Bullicioso en sus minutos, pero sin acierto en la definición.

Malick Ndiaye (s.c.): Minutos testimoniales para el defensa.