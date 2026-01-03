El título de invierno aguarda al Fabril

Dipanda estrenó su cuenta realizadora con el Fabril en el último partido de 2025, frente al Ávila en Abegondo Germán Barreiros

La gélida temperatura que se espera este domingo en Valladolid, cuando el Fabril salte al césped de los Anexos del José Zorrilla (12.00 horas), será uno de los obstáculos que deberá superar el filial blanquiazul en su visita al campo del Promesas, donde buscará una victoria que le permita proclamarse campeón de invierno del Grupo 1 de la Segunda RFEF.

Cuando arranque el duelo, que será ofrecido en directo por Pucela Play (el canal de YouTube del Real Valladolid), el termómetro apenas marcará dos grados, según la AEMET, pero con una sensación térmica de cuatro bajo cero. Una circunstancia nada insólita en los inviernos de la capital castellana, como subrayó Manuel Pablo instantes antes de la rueda de prensa que ofreció el viernes, cuando recordó el frío que pasó en su primera visita a Valladolid como futbolista.

El Fabril despidió 2025 con una victoria frente al Ávila (2-1), que le permitió recuperar el liderato siete jornadas después. Los herculinos comandan la clasificación, junto con la Gimnástica Segoviana, que cerró el pasado año con una derrota en casa del Oviedo Vetusta (3-0), pero el golaveraje favorece a la escuadra coruñesa. Tras imponerse de forma consecutiva al Numancia (1-2) y al cuadro abulense, los blanquiazules tienen en su mano la posibilidad de estrenar el nuevo año con el tercer triunfo seguido que les permitiría cerrar la primera vuelta en todo lo alto.

El técnico fabrilista presumiblemente no podrá disponer de dos de sus futbolistas más desequilibrantes, Bil Nsongo y Noé Carrillo, quienes se han ejercitado con el primer equipo durante toda la semana, de cara a la visita del Cádiz a Riazor. Tampoco podrá echar mano del central Vilela, quien vio la tarjeta roja la pasada jornada, ni de Damián Canedo, intervenido de una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha el pasado diciembre. Eso sí, Manuel Pablo recupera al lateral izquierdo Iker Vidal y al defensa central Aarón Sánchez, que se perdieron la última cita de 2025 por problemas físicos. Ambos apuntan al once, al igual que el delantero camerunés Dipanda, quien cerró como titular los dos últimos duelos del pasado año y se estrenó como goleador con el Fabril frente al Ávila.

El objetivo del preparador fabrilista de cara al retorno de la competición es “seguir en la misma línea que traíamos —antes del parón—, a pesar de que sufrimos en el último encuentro”, según expuso en la previa del choque en Pucela.

Rival en las antípodas

La escuadra coruñesa abrirá 2026 frente a otro filial que se encuentra instalado en las antípodas del Fabril. Mientras los de Manuel Pablo mandan en la tabla y miran hacia la Primera RFEF, el Valladolid Promesas trata de escapar de los puestos de descenso a la Tercera Federación.

Ocho jornadas sin ganar encadena el conjunto que dirige el también exjugador Javi Baraja. Una serie negativa en la que los blanquivioletas han registrado cinco empates y tres derrotas. El técnico del Fabril no se fía y avisa sobre el potencial del filial pucelano: “Será disputado, porque, a pesar de la clasificación, tienen buenos jugadores. Con velocidad, las cosas muy claras en ataque y que tienen calidad. Están alternando jugadores que están subiendo con el primer equipo y el equipo cambia. Veremos también esa situación”.

El mediocentro Iker Ivorra, que había disputado todos los encuentros hasta ahora, se perderá el choque con el Fabril debido a la roja que vio en el último duelo de 2025. Además, el Promesas cuenta con las lesiones de Platero y Galde, y Xavi Moreno, que ha alternado su presencia en el primer equipo y en el filial, cerró este sábado su cesión al Sabadell, de Primera RFEF, hasta final de curso.