Manuel Pablo vincula el mercado del Fabril a los movimientos en el primer equipo

El técnico mantiene la calma pese al liderato y se conforma con lo que ya tiene en plantilla tras la llegada de Papa Samsou

Jorge Lema
Jorge Lema
02/01/2026 11:45
Manuel Pablo en el encuentro ante el Oviedo Vetusta
Manuel Pablo en el encuentro ante el Oviedo Vetusta
Quintana
La competición también vuelve para el Fabril, que viaja a Valladolid para enfrentarse al filial pucelano. Manuel Pablo valora positivamente el parón navideño y también habla del mercado de fichajes, que en el caso del segundo equipo blanquiazul dependerá mucho más de la planificación de Fernando Soriano un piso más arriba:

Parón. “Intentamos desconectar, pensar poco en el fútbol. Estar con la familia, los amigos y a partir de ahí desde el primer día entrar en dinámica, no perder mucho de las ideas que teníamos y con buen ambiente. Seguir en la misma línea que traíamos a pesar de que sufrimos en el último encuentro.”

Un filial como rival. “Será disputado, porque a pesar de la clasificación tienen buenos jugadores. Con velocidad, las cosas muy claras en ataque y que tienen calidad. A veces ves los partidos y son capaces de crear ocasiones. Sigue teniendo calidad. Están alternando jugadores que están subiendo con el primer equipo y el equipo cambia. Veremos también esa situación”.

Mercado de fichajes. “En principio haremos lo de Papa Samsou, que ya veníamos desde octubre y noviembre, que estaba a prueba. Lo miramos con proyección, porque puede jugar dentro. También estamos viendo ya no solo para este año, para los próximos. Estamos viendo mucha gente, pero estamos contentos con todos, con el rendimiento general de todos los jugadores. En principio no miramos mucho más allá, pero veremos cómo se dan las situaciones”.

Papa Samsou. con el dorsal 14, durante un entrenamiento con las categorías inferiores de la selección senegalesa

Así es Papa Samsou Niang, refuerzo del Fabril para la medular

Más información

Samu y Bil. “Por ahora no. En el tema de centrales sí que hemos tenido que tirar de Teijo, pero recuperamos a Aarón, tenemos a Vilela, Malick… va a depender un poco de lo que tenga el primer equipo para esa situación. Igual con Bil. Quedan muchos días y nuestra situación dependerá mucho más de lo que pueda pasar en el primer equipo que con nosotros, que tenemos una plantilla amplia”.

Objetivos ambiciosos. “Queda mucho y está todo muy igualado, como todas las categorías. Siempre digo lo mismo. El crecimiento de los jugadores es a través de la competición. Siempre hemos querido ser competitivo, siempre digo que hay que mirar hacia arriba. Estamos contentos con el rendimiento, pero sabemos que queda mucho. Nuestro objetivo no era estar primeros ni ascender, pero queremos ser ambiciosos porque creemos en el crecimiento a través de la competición. Cuanto mejor compites, más opciones hay de que los jugadores den ese salto”.

