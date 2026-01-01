Martín Ochoa y el Fabril estudian volver a encontrarse

Martín Ochoa celebra un gol con el Fabril en la temporada 2022-23 ARCHIVO DXT

Los caminos de Martín Ochoa y el Fabril están cerca de cruzarse de nuevo. El delantero riojano, que cumplió hace unos días 21 años, no está teniendo los minutos deseados en el Arenteiro, de Primera Federación, y ve con buenos ojos bajar un escalón y terminar la temporada en el filial blanquiazul. Por su parte, desde el Dépor estudian la posibilidad de dar por finalizada la cesión y sumar para la causa de Manuel Pablo a un hombre que podría aportar en la parcela ofensiva, algo corta de efectivos en determinados momentos.

Ochoa firmó su cesión al Arenteiro el pasado 1 de septiembre, último día de mercado. Desde entonces ha sumado 616 minutos (16 participaciones; seis como titular) y aportado un gol a un equipo que marcha en decimoquinta posición y que ha mejorado en las últimas fechas tras la llegada de Jorge Cuesta como entrenador. Con el extécnico del Bergan, el delantero de Logroño ha entrado siempre como revulsivo y cuenta con menos opciones que en el tramo inicial de temporada bajo la dirección de Jesús Arribas.

De regresar al Fabril, Martín Ochoa encontraría también una fuerte competencia, pues Bil Nsongo —diez goles— es indiscutible para Manuel Pablo. Eso sí, el delantero camerunés empieza a llamar con fuerza a la puerta del primer equipo y eso hace que a veces no pueda jugar o al menos ser de la partida con el filial, como sucedió la pasada jornada ante el Real Ávila. Por ello, el ‘fichaje’ de Ochoa serviría para reforzar una posición en la que la otra opción para esta temporada era un Rubén Fernández que ha desaparecido de los planes tras participar en los tres primeros encuentros.

Cuando no han estado disponibles ni Bil ni Rubén, el técnico canario se ha visto obligado a utilizar en la posición de ‘nueve’ a jugadores de ataque con capacidad para adaptarse a distintas posiciones, como Domínguez, Dipanda o Nájera, pero en Ochoa tendría a un delantero más puro. Paradójicamente, el riojano encontraría de esa forma una vuelta a su posición natural, pues últimamente está participando como extremo en el Arenteiro.

Trayectoria

El Deportivo se hizo con Martín Ochoa en el verano de 2019, cuando tenía 15 años, tras ver sus destacadas actuaciones con la Escuela EDF Logroño y con la UD Logroñés. A partir de ahí inició una andadura que le llevó al primer equipo, pero que se ha visto frenada con una lesión y dos cesiones que no han terminado de ser del todo fructíferas.

Tras quemar etapas en sus tres primeros años (Cadete, Juvenil B y Juvenil A), siempre con más goles que partidos jugados, en la temporada 2022-23 contribuyó con 16 tantos —fue el pichichi de la Liga— al ascenso del Fabril a Segunda Federación.

Con esa carta de presentación, el curso siguiente apuntaba a ser el de su consolidación, pero solo pudo disputar 714 minutos (373 con el Fabril y 341 con el primer equipo) y marcar dos goles. Más allá de ese gol con el Dépor ante el Sabadell y el ascenso a Segunda División, el año tuvo más sombras que luces para él a causa de un síndrome compartimental crónico en el compartimento profundo de ambas piernas, dolencia que le hacía perder sensibilidad en los pies y que le obligó a pasar por el quirófano.

De vuelta al grupo, inició la pretemporada con el primer equipo, pero se marchó cedido al Lugo, de Primera Federación, con quien jugó 30 partidos (trece como titular) y marcó dos goles. Este curso siguió la misma dirección con su préstamo al Arenteiro, pero ahora aparece la posibilidad del Fabril como una opción para cambiar de rumbo, recuperar confianza y, de paso, ayudar a un equipo que ha pasado las Navidades en lo más alto de la clasificación.