Cantera

El 2025 del Dépor (IV) | El Fabril pone la mirada en Primera RFEF

El filial blanquiazul despide el año en lo más alto y se prepara para el asalto a una categoría que tuvo muy cerca

Santi Mendoza
Santi Mendoza
31/12/2025 04:10
Celebración en el Fabril-Salamanca
Celebración en el Fabril-Salamanca
RCDEPORTIVO
Tras una campaña 2023-24 en la que logró una trabajada salvación y un curso pasado donde el UCAM Murcia le apeó en las semifinales de la promoción de ascenso, el Fabril parece ir dando pasos hacia la Primera Federación, un lugar muy apetecible para cualquier filial. No en vano, cierra 2025 como líder tras su emocionante triunfo ante el Real Ávila.

En este año natural, el Fabril disputó 35 partidos. Lo hizo con un balance de 17 victorias, 9 empates y 9 derrotas. La mejor racha llegó en el inicio del presente curso, cuando ante Burgos Promesas, Coruxo, Salamanca UDS, Rayo Cantabria, Atlético Astorga y Langreo enlazó seis triunfos de forma consecutiva.

Jugadores del Fabril en el banquillo antes del partido ante el Ávila

El Fabril regresa al trabajo en un enero repleto de rivales en descenso

Más información

Los dos grandes encuentros de 2025 llegaron a principios y a finales. Uno fue el de la 21ª jornada de la pasada temporada, disputado en el estadio de Riazor ante un Pontevedra que ganó la Liga. Ahí el Fabril mostró todo su potencial y pasó por encima de su rival con los goles de Kevin Sánchez, Fabi Urzain y Quique Teijo. El otro, el más reciente, ante el Real Ávila, donde el filial dio una lección de pundonor para sobreponerse a las bajas y lograr un triunfo por 2-1 con dianas de Dipanda y Domínguez que le sirve para pasar las Navidades en lo más alto de la tabla.

Y a mediados de año llegó la oportunidad de dar el salto. Queda pendiente para este curso tras unas semifinales del playoff en las que el UCAM Murcia encontró el empate que vino a buscar a Riazor (0-0) y se hizo fuerte en su feudo (3-1) para decantar la eliminatoria.

El equipo de Manuel Pablo empezó 2025 en quinta posición (acabó cuarto la Liga) y lo despide viendo a todos los rivales por el retrovisor. Son muchos los motivos para ser optimista con un filial que además está cumpliendo su gran función. Ahí están las actuaciones de Bil Nsongo y Noé Carrillo ante el Mallorca en la Copa del Rey.

