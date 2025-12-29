El Fabril regresa al trabajo en un enero repleto de rivales en descenso

Jugadores del Fabril en el banquillo antes del partido ante el Ávila Germán Barreiros

El Fabril regresa hoy por la tarde a los entrenamientos después de un breve paréntesis navideño. Lo hará tras el triunfo logrado en Abegondo ante el Ávila (2-1) el pasado 21 de diciembre, con el objetivo de preparar el primer compromiso de 2026 en Segunda Federación, fijado para el domingo 4 de enero a las 12.00 horas en el Anexo de Zorrilla ante el Valladolid Promesas.

El filial blanquiazul retoma la competición como líder del grupo con 31 puntos, los mismos que la Gimnástica Segoviana, aunque el conjunto dirigido por Manuel Pablo presenta una mejor diferencia de goles. La intención es prolongar la buena dinámica con la que despidió 2025, que incluyó dos victorias consecutivas de peso: la conseguida en Los Pajaritos frente al Numancia (1-2), uno de los aspirantes al ascenso, y la obtenida en Abegondo ante el Ávila (2-1), un triunfo “muy sufrido”, en palabras de Manuel Pablo.

Así es Papa Samsou Niang, refuerzo del Fabril para la medular Más información

Enero se presenta como un mes a priori propicio, ya que los rivales están situados en la zona media o baja. El primer choque será en Valladolid frente a un filial del Pucela que ocupa la décimo cuarta plaza, en puestos de descenso, igualado a 15 puntos con un Rayo Cantabria que está situado en el puesto de promoción de permanencia. Una semana después, en la jornada 18, el Fabril volverá a Abegondo el sábado 10 a las 16.00 horas para medirse al Coruxo, que cerró 2025 con una racha de siete encuentros sin perder (cinco triunfos y dos empates) y se ha instalado en la mitad de la tabla con opciones de pelear por el playoff.

El siguiente desplazamiento llevará al equipo a Asturias para enfrentarse al Langreo el fin de semana del 17-18 de enero. El cuadro asturiano también se encuentra en descenso, misma situación que comparte el Sámano, rival al que el Fabril recibirá en Abegondo el fin de semana del 24-25. El conjunto cántabro es actualmente colista y fue el primer adversario del primer equipo blanquiazul en la Copa del Rey (1-5). Es posible que enero añada un quinto partido, según el calendario definitivo, ya que el filial visitará al Oviedo Vetusta el 31 de enero o el 1 de febrero en un duelo ante el actual tercer clasificado del grupo.

Bil, Noé y Samu

Además del calendario, Manuel Pablo deberá gestionar cuestiones internas relacionadas con la amplitud de su plantilla. El primer equipo ha recurrido a la cantera en las últimas semanas, con los estrenos de Bil Nsongo en Copa y Liga, y de Noé Carrillo en Copa, además de la presencia habitual en las convocatorias del central Samu Fernández, que se perdió el último encuentro del filial por estar con la selección española sub-19 en Japón. Son tres jugadores del agrado de Antonio Hidalgo y su disponibilidad variará según las necesidades del primer equipo.

Paliza de Noé y Bil para cerrar sobre el césped una semana mágica Más información

Para reforzar la medular, el Fabril incorporó al centrocampista senegalés Papa Samsou Niang, que tras un periodo de prueba firmó hasta junio de 2028. Su llegada alivia la falta de piezas en esa zona en las últimas jornadas. Sin embargo, la zaga volverá a presentar ausencias en el estreno del 2025. A la baja de larga duración de Damián Canedo se añade la sanción de Vilela, expulsado ante el Ávila. Aarón Sánchez tampoco jugó ese día por molestias y Samu estaba concentrado con la selección, por lo que el lateral derecho Quique Teijo actuó como titular en el eje de la zaga. Es probable que Manuel Pablo tenga que reorganizar de nuevo la defensa en Valladolid, aunque el técnico se mostró sereno antes del parón: “Está Malick, está Mario Hermo, que lo probamos muchas veces de central. Alternativas tenemos”.

Caso Hugo Torres

Por último, el club continúa pendiente de la resolución del Juez Disciplinario, que abrió un expediente ordinario para analizar la posible alineación indebida de Hugo Torres en el Numancia-Fabril (jornada 15). Sobre este asunto, Manuel Pablo también fue claro: “Sabíamos que podía pasar. Nos avisaron. El tema está en nuestros abogados, que están trabajando en ello. A nivel deportivo, y como exjugador, no entendería que esta situación nos perjudicara porque hicimos un gran esfuerzo, competimos muy bien y los chavales hicieron un gran partido para llevarse los tres puntos”. El técnico canario expresó así el sentir del club, que confía en que el caso se resuelva a su favor en las distintas instancias, ya sea en primera resolución, en Apelación o en el TAD si fuese necesario.