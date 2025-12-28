El Infantil A pasa el rodillo este curso

Infantil A del Deportivo 2025-26 RCD

El Infantil A del Deportivo no encuentra literalmente rival esta temporada en la División de Honor.

Dominio incontestable de la escuadra entrenada por Samuel Montoto, que cuenta por victorias todos y cada uno de los trece enfrentamientos ligueros que ha disputado, con un balance de 88 tantos a favor y tan solo tres en contra.

Desde el mismo inicio de la competición dejó constancia de una evidente superioridad sobre el resto de equipos participantes; en efecto en su primera aparición doblegó al Conxo por una contundente goleada 5-0. Posteriormente doblegaría a Calasanz (0-7), Lugo (10-0), Pabellón Ourense (0-9), Lérez (5-1), Pontevedra (0-6), Racing de Ferrol (12-0), Ural (1-4), Montañeros (1-8), Val Miñor (0-1), Arosa (8-0) o Victoria CF (0-11).

En la práctica totalidad de envites la diferencia resultó abismal respecto a sus adversarios. A su rival más directo en la carrera por el título, el Celta de Vigo, le endosó también un claro 2-0 en tierras coruñesas.

Los espectaculares resultados cosechados por el Infantil A lo han llevado al parón navideño con una sólida ventaja de seis puntos sobre el conjunto vigués, al que actualmente aventaja en seis puntos una vez transcurridas las trece primeras jornadas de Liga.

Los herculinos poseen 39 unidades —el pleno de puntuación—, mientras que los celestes acumulan 33. Una cómoda renta sobre el papel para poder proclamarse campeones a final de curso, aunque todavía restan 17 encuentros por jugarse.

Un total de 18 futbolistas componen la escuadra del Infantil A: Yoel Darriba, Julen Díaz, Santiago Durán, Aritz Fernández, Jorge Fernández, Sergio Fernández, Jaime Garea, Iván Gil, Álvaro Gómez, David Gómez, Hugo Macedo, Roque Martínez, Izan Naveira, Enzo Pose, Yoel Puñal, Manuel Sande, Gael Seijo y Felipe Varela.

El Juvenil del Deportivo, de nuevo en la batalla Más información

Entre todos ellos sobresalen por su acierto goleador Santiago Durán, con once finalizaciones, las mismas que su compañero de escuadra Álvaro Gómez —una de ellas desde el punto de penalti—.

Con diez también figuran en la lista de máximos realizadores tres deportivistas como Julen Díaz, Yoel Darriba y Aritz Fernández.

Después del descanso navideño, el Infantil A retomará el pulso a la Liga con un encuentro en casa ante la Escola de Fútbol DSF el próximo fin de semana del 10 de enero.

Infantil B

También en División de Honor tiene cabida el segundo equipo deportivista, el San Tirso SD, que se halla clasificado en la cuarta posición. La formación entrenada por Jorge Queijeiro ha rubricado una primera parte de temporada más que notable, con 24 puntos, fruto de siete victorias, tres empates y otras tantas derrotas.

Precisamente el Infantil B se marchó al descanso navideño con mal sabor de boca, habida cuenta de que en su confrontación en O Monte frente al Celta cayeron por un abultado 0-5.

Plantilla del Infantil B del Deportivo RCD

Un total de 15 futbolistas integran el San Tirso: Juan Acón, Hugo Álvarez, Brais Araujo, Alejandro Astray, Andrés Boo, Hugo Bujía, Ruy Caamaño, Mateo Cortizas, Yago Fernández, Xiao Fontao, Thiago López, Martín López, Uxío Pérez, Iago Pita y Álvaro Silva.

Después del merecido asueto en las fechas navideñas, el regreso a la competición para el Infantil B será exigente, con la visita al Montañeros el fin de semana del 10 de enero.

Como curiosidad, en la jornada decimoquinta se medirán en un partido de equipos hermanados con el Deportivo en O Monte, en partido programado para el fin de semana del 17 de enero.

En la tabla de máximos realizadores de la División de Honor aparece también un futbolista del San Tirso, Martín López, con nueve dianas, así como también Uxío Pérez, que hasta la fecha ha firmado siete tantos, uno de ellos desde los once metros. Yago Fernández también ha exhibido su acierto ante el marco rival en cinco ocasiones.