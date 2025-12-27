El Cadete A llega al parón como líder sólido

Plantilla del Cadete A del Deportivo RCD

Los resultados de las categorías inferiores del Deportivo evidencian el buen trabajo que se realiza en el día a día de Abegondo.

Sin ir más lejos, el Cadete A que entrena Borja Souto ha llegado al parón navideño como líder en solitario de su grupo, con cuatro puntos de ventaja sobre el Celta.

Precisamente en el último encuentro antes del paréntesis de la competición, los herculinos fueron capaces de sellar un más que meritorio 2-2 en tierras olívicas, neutralizando dos veces la ventaja del máximo rival.

El dominio ejercido por los jóvenes talentos deportivistas ha sido prácticamente absoluto, con un balance de trece encuentros invicto, con doce triunfos y el ya mencionado empate en Vigo.

El Cadete A blanquiazul ha materializado la friolera de 38 dianas, mientras que tan solo ha recibido 9.

Un total de 24 futbolistas integran una plantilla que ha exhibido un rendimiento espectacular en la primer tramo de la competición liguera. Gabriel Abruñedo, Nicolas Akgoz, Anxo Castro, Roi Castro, Sergio Cortizo, Nikolay Dyulgerov, Álvaro Enríquez, Nicolás Estévez, Daniel Fructuoso, Pablo Gandarela, Guillermo Gil, Daniel Graña, Raúl Lema, Lucas López, Daniel López, Yerobe Mahugo, Nicolás Naveiras, Andrés Picallo, José Quiroga, Jurgen Sobral, Daniel Suárez, Pablo Vara, Iago Varela y Eder Vilas integran un plantel que comenzó la temporada con buen pie, doblegando al Compostela por 2-1.

Posteriormente llegaron los triunfos ante Victoria (0-1), Lugo (5-0), Pabellón Ourense (0-3), Val Miñor (4-3), Pontevedra (0-3), Escola de Fútbol DSF (3-0), San Tirso (0-1), Coruxo (5-2), Ural (0-4), Areosa (0-2) y Arosa (3-1).

Entre los máximos goleadores de la División de Honor sobresalen los jugadores del Dépor Nicolas Akgoz, con 8 dianas, Raúl Lema (7) o Jurgen Sobral, que ha transformado hasta la fecha 6.

Después del merecido asueto vacacional, el Cadete A deportivista deberá retomar la competición el fin de semana del 10 de enero en casa ante el Racing de Ferrol, que actualmente ostenta la duodécima posición entre los 16 clubes que integran la División de Honor.

A solo dos envites del ecuador de la Liga y aunque todavía resta un mundo para la conclusión del torneo de la regularidad, el Deportivo se halla en una situación envidiable para poder proclamarse campeón a fin de temporada.

Cadete B

También en División de Honor tiene cabida el segundo equipo deportivista, el San Tirso SD. La formación dirigida por Fernando Macedo ha concluido el año deportivo 2025 en una más que meritoria sexta posición, con un total de 18 puntos que ha obtenido después de cinco victorias, tres empates y cinco derrotas, con 24 goles a favor y 20 en contra, siendo uno de los equipos menos goleados en la categoría.

El Cadete B puso colofón al mes de diciembre con una igualada (2-2) a domicilio frente al Compostela.

Plantel del Cadete B del Dépor RCD

En las filas de este conjunto destaca la presencia del internacional Sub-15 Antón Vilariño, un central zurdo nacido en 2011 que posee una extraordinaria proyección.

Además del citado defensa, el San Tirso posee en su plantilla a Manuel Alcázar, Iago Álvarez, Tiago Caamaño, Hugo Caridad, Carlos Crespo, Carlos Ernau, Hugo Fernández, Adrián Fernández, Hugo Ferreiros, Mario González, Sergio Infante, Julen López, Iker Obeso, Jaime Riveira, Asier Valverde, Mateo Varela y Alejandro Vidal.

El fin de semana del próximo 10 de enero el Cadete B volverá a adquirir ritmo de competición en su duelo ante el Victoria en el campo de O Monte.

Cabe destacar que en el derbi de la primera vuelta ante el Cadete A del Deportivo, esta formación perdió por un apretado 0-1. En esta contienda, correspondiente a la octava jornada, el acierto de Gabriel Abruñedo fue diferencial.